В подконтрольном ВСУ Херсоне поврежден объект транспортной инфраструктуры
В подконтрольном ВСУ Херсоне сообщили о повреждении объекта инфраструктуры
© Фото : Херсонская областная военная администрация Объект транспортной инфраструктуры после взрывов в подконтрольном Киеву городе Херсоне
© Фото : Херсонская областная военная администрация
Объект транспортной инфраструктуры после взрывов в подконтрольном Киеву городе Херсоне
МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Объект транспортной инфраструктуры поврежден после взрывов в подконтрольном Киеву городе Херсоне, сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин.
Украинские СМИ ночью и утром сообщали о серии взрывов в Херсоне.
По данным Прокудина, взрыв на объекте транспортной инфраструктуры произошел утром в 10.00 (совпадает с мск), более подробная информация уточняется.
Ранее в понедельник пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк сообщала, что объекты критической инфраструктуры были повреждены ночью на Украине, в подконтрольной Киеву части Херсонской области также повреждены "заводы сельскохозяйственного предприятия".
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.