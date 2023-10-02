https://ria.ru/20231002/povrezhdeniya-1899878179.html

В подконтрольном ВСУ Херсоне поврежден объект транспортной инфраструктуры

В подконтрольном ВСУ Херсоне поврежден объект транспортной инфраструктуры - РИА Новости, 02.10.2023

В подконтрольном ВСУ Херсоне поврежден объект транспортной инфраструктуры

Объект транспортной инфраструктуры поврежден после взрывов в подконтрольном Киеву городе Херсоне, сообщил назначенный украинскими властями глава областной... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T11:29

2023-10-02T11:29

2023-10-02T13:45

специальная военная операция на украине

украина

херсонская область

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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Объект транспортной инфраструктуры поврежден после взрывов в подконтрольном Киеву городе Херсоне, сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин. Украинские СМИ ночью и утром сообщали о серии взрывов в Херсоне. По данным Прокудина, взрыв на объекте транспортной инфраструктуры произошел утром в 10.00 (совпадает с мск), более подробная информация уточняется. Ранее в понедельник пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк сообщала, что объекты критической инфраструктуры были повреждены ночью на Украине, в подконтрольной Киеву части Херсонской области также повреждены "заводы сельскохозяйственного предприятия". Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230930/kherson-1899612429.html

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