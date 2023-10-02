Рейтинг@Mail.ru
В Польше назвали экологические планы ЕС климатическим безумием - РИА Новости, 02.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:31 02.10.2023
https://ria.ru/20231002/polsha-1899959268.html
В Польше назвали экологические планы ЕС климатическим безумием
В Польше назвали экологические планы ЕС климатическим безумием - РИА Новости, 02.10.2023
В Польше назвали экологические планы ЕС климатическим безумием
Генеральный прокурор, министр юстиции Польши Збигнев Зебро назвал климатическим безумием экологические планы Европейского союза. РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T14:31
2023-10-02T14:31
в мире
польша
япония
варшава
збигнев зебро
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869255142_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_94ed3d9bca42563e73caa383d66c8d3a.jpg
ВАРШАВА, 2 окт – РИА Новости. Генеральный прокурор, министр юстиции Польши Збигнев Зебро назвал климатическим безумием экологические планы Европейского союза. "Польская энергетика - это условие нашей безопасности…, мы должны развивать нашу энергетику и давать полякам уверенность в том, что наша работа, инвестиции будут выгодны в соотношении с ценами и затратами. Для этого нам нужна наша польская энергетика, в том числе и угольная", – сказал глава Минюста на пресс-конференции в понедельник. "Мы не можем поддаться климатическому безумию, которое продвигает Европейский Союз, Fit for 55. Они хотят ликвидировать автомобили с двигателями внутреннего сгорания, бензиновыми - это полное безумие", - заявил Зебнро. Он отметил, что крупные страны за пределами Европейского союза активно используют угольную энергетику и не собираются от нее отказываться. "Китай одновременно строит десятки новых угольных электростанций, а Япония недавно поставила 23 сверхсовременных угольных электростанции", - сказал Зебро. "Мы должны делать ставку на такую энергию, которая является самой дешевой. Никто не убедит меня, что японцы выбирают энергетику, которая экономически невыгодна. В отличие от Японии, Польша имеет преимущество в том, что у нас огромные запасы собственного угля", - заключил он. Официальная Варшава постоянно критикует климатический пакет "Fit for 55". Директивы и постановления пакета Fit for 55 - это законодательные акты, направленные на сокращение выбросов парниковых газов как минимум на 55% к 2030 году (по сравнению с 1990 годом) и достижение климатической нейтральности к 2050 году.
https://ria.ru/20230426/vybrosy-1867765328.html
https://ria.ru/20230530/prognoz-1874947049.html
польша
япония
варшава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869255142_135:0:2864:2047_1920x0_80_0_0_c5682d8237058a26d3ae221a1a2a4eab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, япония, варшава, збигнев зебро, евросоюз
В мире, Польша, Япония, Варшава, Збигнев Зебро, Евросоюз
В Польше назвали экологические планы ЕС климатическим безумием

Зебро: Польша не может поддаться климатическому безумию, которое продвигает ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЦентральная площадь в Старом городе Варшавы
Центральная площадь в Старом городе Варшавы - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Центральная площадь в Старом городе Варшавы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 2 окт – РИА Новости. Генеральный прокурор, министр юстиции Польши Збигнев Зебро назвал климатическим безумием экологические планы Европейского союза.
«
"Польская энергетика - это условие нашей безопасности…, мы должны развивать нашу энергетику и давать полякам уверенность в том, что наша работа, инвестиции будут выгодны в соотношении с ценами и затратами. Для этого нам нужна наша польская энергетика, в том числе и угольная", – сказал глава Минюста на пресс-конференции в понедельник.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
В ЕС решили поэтапно свернуть торговлю квотами на выбросы
26 апреля, 06:49
«
"Мы не можем поддаться климатическому безумию, которое продвигает Европейский Союз, Fit for 55. Они хотят ликвидировать автомобили с двигателями внутреннего сгорания, бензиновыми - это полное безумие", - заявил Зебнро.
Он отметил, что крупные страны за пределами Европейского союза активно используют угольную энергетику и не собираются от нее отказываться. "Китай одновременно строит десятки новых угольных электростанций, а Япония недавно поставила 23 сверхсовременных угольных электростанции", - сказал Зебро.
«
"Мы должны делать ставку на такую энергию, которая является самой дешевой. Никто не убедит меня, что японцы выбирают энергетику, которая экономически невыгодна. В отличие от Японии, Польша имеет преимущество в том, что у нас огромные запасы собственного угля", - заключил он.
Официальная Варшава постоянно критикует климатический пакет "Fit for 55". Директивы и постановления пакета Fit for 55 - это законодательные акты, направленные на сокращение выбросов парниковых газов как минимум на 55% к 2030 году (по сравнению с 1990 годом) и достижение климатической нейтральности к 2050 году.
Склад угля Таманского терминала навалочных грузов - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
Мировое потребление угля в 2030 и 2050 годах будет выше прогнозов
30 мая, 00:27
 
В миреПольшаЯпонияВаршаваЗбигнев ЗеброЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала