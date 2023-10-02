В Польше назвали экологические планы ЕС климатическим безумием
Зебро: Польша не может поддаться климатическому безумию, которое продвигает ЕС
Центральная площадь в Старом городе Варшавы. Архивное фото
ВАРШАВА, 2 окт – РИА Новости. Генеральный прокурор, министр юстиции Польши Збигнев Зебро назвал климатическим безумием экологические планы Европейского союза.
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"Польская энергетика - это условие нашей безопасности…, мы должны развивать нашу энергетику и давать полякам уверенность в том, что наша работа, инвестиции будут выгодны в соотношении с ценами и затратами. Для этого нам нужна наша польская энергетика, в том числе и угольная", – сказал глава Минюста на пресс-конференции в понедельник.
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"Мы не можем поддаться климатическому безумию, которое продвигает Европейский Союз, Fit for 55. Они хотят ликвидировать автомобили с двигателями внутреннего сгорания, бензиновыми - это полное безумие", - заявил Зебнро.
Он отметил, что крупные страны за пределами Европейского союза активно используют угольную энергетику и не собираются от нее отказываться. "Китай одновременно строит десятки новых угольных электростанций, а Япония недавно поставила 23 сверхсовременных угольных электростанции", - сказал Зебро.
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"Мы должны делать ставку на такую энергию, которая является самой дешевой. Никто не убедит меня, что японцы выбирают энергетику, которая экономически невыгодна. В отличие от Японии, Польша имеет преимущество в том, что у нас огромные запасы собственного угля", - заключил он.
Официальная Варшава постоянно критикует климатический пакет "Fit for 55". Директивы и постановления пакета Fit for 55 - это законодательные акты, направленные на сокращение выбросов парниковых газов как минимум на 55% к 2030 году (по сравнению с 1990 годом) и достижение климатической нейтральности к 2050 году.