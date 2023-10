https://ria.ru/20231002/polsha-1899959268.html

В Польше назвали экологические планы ЕС климатическим безумием

В Польше назвали экологические планы ЕС климатическим безумием - РИА Новости, 02.10.2023

В Польше назвали экологические планы ЕС климатическим безумием

Генеральный прокурор, министр юстиции Польши Збигнев Зебро назвал климатическим безумием экологические планы Европейского союза. РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T14:31

2023-10-02T14:31

2023-10-02T14:31

в мире

польша

япония

варшава

збигнев зебро

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869255142_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_94ed3d9bca42563e73caa383d66c8d3a.jpg

ВАРШАВА, 2 окт – РИА Новости. Генеральный прокурор, министр юстиции Польши Збигнев Зебро назвал климатическим безумием экологические планы Европейского союза. "Польская энергетика - это условие нашей безопасности…, мы должны развивать нашу энергетику и давать полякам уверенность в том, что наша работа, инвестиции будут выгодны в соотношении с ценами и затратами. Для этого нам нужна наша польская энергетика, в том числе и угольная", – сказал глава Минюста на пресс-конференции в понедельник. "Мы не можем поддаться климатическому безумию, которое продвигает Европейский Союз, Fit for 55. Они хотят ликвидировать автомобили с двигателями внутреннего сгорания, бензиновыми - это полное безумие", - заявил Зебнро. Он отметил, что крупные страны за пределами Европейского союза активно используют угольную энергетику и не собираются от нее отказываться. "Китай одновременно строит десятки новых угольных электростанций, а Япония недавно поставила 23 сверхсовременных угольных электростанции", - сказал Зебро. "Мы должны делать ставку на такую энергию, которая является самой дешевой. Никто не убедит меня, что японцы выбирают энергетику, которая экономически невыгодна. В отличие от Японии, Польша имеет преимущество в том, что у нас огромные запасы собственного угля", - заключил он. Официальная Варшава постоянно критикует климатический пакет "Fit for 55". Директивы и постановления пакета Fit for 55 - это законодательные акты, направленные на сокращение выбросов парниковых газов как минимум на 55% к 2030 году (по сравнению с 1990 годом) и достижение климатической нейтральности к 2050 году.

https://ria.ru/20230426/vybrosy-1867765328.html

https://ria.ru/20230530/prognoz-1874947049.html

польша

япония

варшава

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, польша, япония, варшава, збигнев зебро, евросоюз