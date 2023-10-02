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В Польше испугались, что Германия захочет наладить отношения с Россией - РИА Новости, 02.10.2023
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13:15 02.10.2023
https://ria.ru/20231002/polsha-1899929081.html
В Польше испугались, что Германия захочет наладить отношения с Россией
В Польше испугались, что Германия захочет наладить отношения с Россией - РИА Новости, 02.10.2023
В Польше испугались, что Германия захочет наладить отношения с Россией
В Польше опасаются, что Германия захочет наладить отношения с Россией, следует из заявления главы комиссии по иностранным делам парламента республики Радослава... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T13:15
2023-10-02T13:15
германия
польша
россия
в мире
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ВАРШАВА, 2 окт – РИА Новости. В Польше опасаются, что Германия захочет наладить отношения с Россией, следует из заявления главы комиссии по иностранным делам парламента республики Радослава Фогеля. В интервью агентству РАР он отметил, что в условиях ухудшения отношений с Россией Германия столкнулась с невозможностью получать дешевые энергоносители. "У Германии, которая строила свои позиции на экономике, сегодня есть экономические проблемы, потому что она не может базироваться на дешевой российской энергии. Кроме того, Польша, которая развивается быстрее Германии, больше не является ресурсом дешевой рабочей силы", - сказал Фогель. По его мнению, Германия "стремится к возвращению отношений с Россией". "Если кто-то этого не замечает и обманывается какой-то временной дипломатической агрессией, то он проявляет очень большую близорукость", - считает польский депутат.
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германия, польша, россия, в мире
Германия, Польша, Россия, В мире
В Польше испугались, что Германия захочет наладить отношения с Россией

Сейм Польши опасается попыток Германии возвратить отношения с Россией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСейм Польши в Варшаве
Сейм Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Сейм Польши в Варшаве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 2 окт – РИА Новости. В Польше опасаются, что Германия захочет наладить отношения с Россией, следует из заявления главы комиссии по иностранным делам парламента республики Радослава Фогеля.
В интервью агентству РАР он отметил, что в условиях ухудшения отношений с Россией Германия столкнулась с невозможностью получать дешевые энергоносители.
"У Германии, которая строила свои позиции на экономике, сегодня есть экономические проблемы, потому что она не может базироваться на дешевой российской энергии. Кроме того, Польша, которая развивается быстрее Германии, больше не является ресурсом дешевой рабочей силы", - сказал Фогель.
По его мнению, Германия "стремится к возвращению отношений с Россией". "Если кто-то этого не замечает и обманывается какой-то временной дипломатической агрессией, то он проявляет очень большую близорукость", - считает польский депутат.
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