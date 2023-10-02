https://ria.ru/20231002/polsha-1899929081.html

В Польше испугались, что Германия захочет наладить отношения с Россией

В Польше испугались, что Германия захочет наладить отношения с Россией - РИА Новости, 02.10.2023

В Польше испугались, что Германия захочет наладить отношения с Россией

В Польше опасаются, что Германия захочет наладить отношения с Россией, следует из заявления главы комиссии по иностранным делам парламента республики Радослава... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T13:15

2023-10-02T13:15

2023-10-02T13:15

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ВАРШАВА, 2 окт – РИА Новости. В Польше опасаются, что Германия захочет наладить отношения с Россией, следует из заявления главы комиссии по иностранным делам парламента республики Радослава Фогеля. В интервью агентству РАР он отметил, что в условиях ухудшения отношений с Россией Германия столкнулась с невозможностью получать дешевые энергоносители. "У Германии, которая строила свои позиции на экономике, сегодня есть экономические проблемы, потому что она не может базироваться на дешевой российской энергии. Кроме того, Польша, которая развивается быстрее Германии, больше не является ресурсом дешевой рабочей силы", - сказал Фогель. По его мнению, Германия "стремится к возвращению отношений с Россией". "Если кто-то этого не замечает и обманывается какой-то временной дипломатической агрессией, то он проявляет очень большую близорукость", - считает польский депутат.

https://ria.ru/20230928/evropa-1899026537.html

германия

польша

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

германия, польша, россия, в мире