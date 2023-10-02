https://ria.ru/20231002/politika-1899937421.html

Песков прокомментировал заявления о "пророссийском" словацком политике Фицо

Песков прокомментировал заявления о "пророссийском" словацком политике Фицо - РИА Новости, 02.10.2023

Песков прокомментировал заявления о "пророссийском" словацком политике Фицо

Многих политиков Европы, которые защищают суверенитет и интересы своей страны, называют пророссийскими, это абсурд, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T13:35

2023-10-02T13:35

2023-10-02T13:35

в мире

словакия

роберт фицо

россия

дмитрий песков

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/03/1875971652_0:231:2560:1671_1920x0_80_0_0_a9c0b230ffa15355351f9e76b199e6aa.jpg

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Многих политиков Европы, которые защищают суверенитет и интересы своей страны, называют пророссийскими, это абсурд, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как как Кремль может прокомментировать победу на парламентских выборах в Словакии партии Роберта Фицо, которого называют пророссийским политиком. Экс-премьер Словакии Фицо, выступающий против военной поддержки Украины, возглавляет социал-демократическую Smer. Партия победила на выборах 30 сентября, набрав 22,94% голосов. Фицо уже трижды занимал пост главы правительства и заявлял, что будет претендовать на него и в этот раз. Президент Словакии Зузана Чапутова планировала в понедельник наделить партию Smer полномочиями сформировать кабмин. "Многих политиков - целый ряд политиков в Европе - именуют пророссийскими. И по сути мы сейчас сталкиваемся с ситуацией, когда любой политик на европейском континенте, который склонен думать о суверенитете своей страны, который защищает интересы своей страны - его сразу пытаются окрестить пророссийским политиком. Но это абсурд", - объяснил Песков. После вопроса о том, чего ждет Кремль от отношений с новым руководством Словакии, Песков напомнил, что там "еще предстоит процесс создания коалиционного правительства". "Конечно же, мы хотели бы видеть больше политиков опытных, политиков трезвых и имеющих тенденцию к тому, чтобы трезво оценивать ситуацию. Ну, а как будет дальше, будем уже смотреть", - добавил пресс-секретарь президента РФ.

https://ria.ru/20231002/ukraina-1899815674.html

https://ria.ru/20230909/evropa-1895125234.html

словакия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, словакия, роберт фицо, россия, дмитрий песков, евросоюз