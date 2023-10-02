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Песков прокомментировал заявления о "пророссийском" словацком политике Фицо - РИА Новости, 02.10.2023
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13:35 02.10.2023
https://ria.ru/20231002/politika-1899937421.html
Песков прокомментировал заявления о "пророссийском" словацком политике Фицо
Песков прокомментировал заявления о "пророссийском" словацком политике Фицо - РИА Новости, 02.10.2023
Песков прокомментировал заявления о "пророссийском" словацком политике Фицо
Многих политиков Европы, которые защищают суверенитет и интересы своей страны, называют пророссийскими, это абсурд, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T13:35
2023-10-02T13:35
в мире
словакия
роберт фицо
россия
дмитрий песков
евросоюз
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Многих политиков Европы, которые защищают суверенитет и интересы своей страны, называют пророссийскими, это абсурд, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как как Кремль может прокомментировать победу на парламентских выборах в Словакии партии Роберта Фицо, которого называют пророссийским политиком. Экс-премьер Словакии Фицо, выступающий против военной поддержки Украины, возглавляет социал-демократическую Smer. Партия победила на выборах 30 сентября, набрав 22,94% голосов. Фицо уже трижды занимал пост главы правительства и заявлял, что будет претендовать на него и в этот раз. Президент Словакии Зузана Чапутова планировала в понедельник наделить партию Smer полномочиями сформировать кабмин. "Многих политиков - целый ряд политиков в Европе - именуют пророссийскими. И по сути мы сейчас сталкиваемся с ситуацией, когда любой политик на европейском континенте, который склонен думать о суверенитете своей страны, который защищает интересы своей страны - его сразу пытаются окрестить пророссийским политиком. Но это абсурд", - объяснил Песков. После вопроса о том, чего ждет Кремль от отношений с новым руководством Словакии, Песков напомнил, что там "еще предстоит процесс создания коалиционного правительства". "Конечно же, мы хотели бы видеть больше политиков опытных, политиков трезвых и имеющих тенденцию к тому, чтобы трезво оценивать ситуацию. Ну, а как будет дальше, будем уже смотреть", - добавил пресс-секретарь президента РФ.
https://ria.ru/20231002/ukraina-1899815674.html
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в мире, словакия, роберт фицо, россия, дмитрий песков, евросоюз
В мире, Словакия, Роберт Фицо, Россия, Дмитрий Песков, Евросоюз
Песков прокомментировал заявления о "пророссийском" словацком политике Фицо

Песков: политиков, защищающих свои страны, абсурдно называют пророссийскими

CC BY-SA 2.0 / Rob Hurson / Hlavné NamestieВид на Главную площадь в Братиславе
Вид на Главную площадь в Братиславе - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
CC BY-SA 2.0 / Rob Hurson / Hlavné Namestie
Вид на Главную площадь в Братиславе. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Многих политиков Европы, которые защищают суверенитет и интересы своей страны, называют пророссийскими, это абсурд, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как как Кремль может прокомментировать победу на парламентских выборах в Словакии партии Роберта Фицо, которого называют пророссийским политиком.
Экс-премьер Словакии Фицо, выступающий против военной поддержки Украины, возглавляет социал-демократическую Smer. Партия победила на выборах 30 сентября, набрав 22,94% голосов. Фицо уже трижды занимал пост главы правительства и заявлял, что будет претендовать на него и в этот раз. Президент Словакии Зузана Чапутова планировала в понедельник наделить партию Smer полномочиями сформировать кабмин.
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"Многих политиков - целый ряд политиков в Европе - именуют пророссийскими. И по сути мы сейчас сталкиваемся с ситуацией, когда любой политик на европейском континенте, который склонен думать о суверенитете своей страны, который защищает интересы своей страны - его сразу пытаются окрестить пророссийским политиком. Но это абсурд", - объяснил Песков.
После вопроса о том, чего ждет Кремль от отношений с новым руководством Словакии, Песков напомнил, что там "еще предстоит процесс создания коалиционного правительства".
"Конечно же, мы хотели бы видеть больше политиков опытных, политиков трезвых и имеющих тенденцию к тому, чтобы трезво оценивать ситуацию. Ну, а как будет дальше, будем уже смотреть", - добавил пресс-секретарь президента РФ.
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