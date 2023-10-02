https://ria.ru/20231002/politika-1899937421.html
Песков прокомментировал заявления о "пророссийском" словацком политике Фицо
Песков прокомментировал заявления о "пророссийском" словацком политике Фицо - РИА Новости, 02.10.2023
Песков прокомментировал заявления о "пророссийском" словацком политике Фицо
Многих политиков Европы, которые защищают суверенитет и интересы своей страны, называют пророссийскими, это абсурд, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T13:35
2023-10-02T13:35
2023-10-02T13:35
в мире
словакия
роберт фицо
россия
дмитрий песков
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/03/1875971652_0:231:2560:1671_1920x0_80_0_0_a9c0b230ffa15355351f9e76b199e6aa.jpg
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Многих политиков Европы, которые защищают суверенитет и интересы своей страны, называют пророссийскими, это абсурд, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как как Кремль может прокомментировать победу на парламентских выборах в Словакии партии Роберта Фицо, которого называют пророссийским политиком. Экс-премьер Словакии Фицо, выступающий против военной поддержки Украины, возглавляет социал-демократическую Smer. Партия победила на выборах 30 сентября, набрав 22,94% голосов. Фицо уже трижды занимал пост главы правительства и заявлял, что будет претендовать на него и в этот раз. Президент Словакии Зузана Чапутова планировала в понедельник наделить партию Smer полномочиями сформировать кабмин. "Многих политиков - целый ряд политиков в Европе - именуют пророссийскими. И по сути мы сейчас сталкиваемся с ситуацией, когда любой политик на европейском континенте, который склонен думать о суверенитете своей страны, который защищает интересы своей страны - его сразу пытаются окрестить пророссийским политиком. Но это абсурд", - объяснил Песков. После вопроса о том, чего ждет Кремль от отношений с новым руководством Словакии, Песков напомнил, что там "еще предстоит процесс создания коалиционного правительства". "Конечно же, мы хотели бы видеть больше политиков опытных, политиков трезвых и имеющих тенденцию к тому, чтобы трезво оценивать ситуацию. Ну, а как будет дальше, будем уже смотреть", - добавил пресс-секретарь президента РФ.
https://ria.ru/20231002/ukraina-1899815674.html
https://ria.ru/20230909/evropa-1895125234.html
словакия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/03/1875971652_4:0:2353:1762_1920x0_80_0_0_4fde012cebfaae9c658972b8eccb7899.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, словакия, роберт фицо, россия, дмитрий песков, евросоюз
В мире, Словакия, Роберт Фицо, Россия, Дмитрий Песков, Евросоюз
Песков прокомментировал заявления о "пророссийском" словацком политике Фицо
Песков: политиков, защищающих свои страны, абсурдно называют пророссийскими
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Многих политиков Европы, которые защищают суверенитет и интересы своей страны, называют пророссийскими, это абсурд, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как как Кремль может прокомментировать победу на парламентских выборах в Словакии партии Роберта Фицо, которого называют пророссийским политиком.
Экс-премьер Словакии Фицо, выступающий против военной поддержки Украины
, возглавляет социал-демократическую Smer. Партия победила на выборах 30 сентября, набрав 22,94% голосов. Фицо уже трижды занимал пост главы правительства и заявлял, что будет претендовать на него и в этот раз. Президент Словакии Зузана Чапутова
планировала в понедельник наделить партию Smer полномочиями сформировать кабмин.
СМИ: Украина получила от союзников по НАТО два удара в спину
"Многих политиков - целый ряд политиков в Европе - именуют пророссийскими. И по сути мы сейчас сталкиваемся с ситуацией, когда любой политик на европейском континенте, который склонен думать о суверенитете своей страны, который защищает интересы своей страны - его сразу пытаются окрестить пророссийским политиком. Но это абсурд", - объяснил Песков.
После вопроса о том, чего ждет Кремль от отношений с новым руководством Словакии, Песков напомнил, что там "еще предстоит процесс создания коалиционного правительства".
"Конечно же, мы хотели бы видеть больше политиков опытных, политиков трезвых и имеющих тенденцию к тому, чтобы трезво оценивать ситуацию. Ну, а как будет дальше, будем уже смотреть", - добавил пресс-секретарь президента РФ.
Украинцы стали изгоями в еще одной стране Европы