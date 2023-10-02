https://ria.ru/20231002/pogranichnik-1900008926.html

Украинский пограничник получил 28 лет за расстрел пленного в Мариуполе

Украинский пограничник получил 28 лет за расстрел пленного в Мариуполе - РИА Новости, 02.10.2023

Украинский пограничник получил 28 лет за расстрел пленного в Мариуполе

Верховный суд Донецкой Народной Республики осудил на 28 лет строгого режима инспектора пограничной службы Украины, застрелившего раненого военнослужащего ДНР,... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T17:00

2023-10-02T17:00

2023-10-02T17:00

донецкая народная республика

мариуполь

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Верховный суд Донецкой Народной Республики осудил на 28 лет строгого режима инспектора пограничной службы Украины, застрелившего раненого военнослужащего ДНР, сообщили в прокуратуре ДНР. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 22-летнего инспектора государственной пограничной службы Украины Алексея Лозовика. Он признан виновным по пунктам "ж", "л" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), части 1 статьи 356 УК РФ (жестокое обращение с военнопленным на оккупированной территории)", - сообщили в прокуратуре. В суде было установлено, что в марте 2022 года Лозовик находился на боевой позиции в Мариуполе. Вместе с другими украинскими военнослужащими он обнаружил и задержал раненого военнослужащего. "После чего, выполняя приказ командира пограничного отряда об убийстве, Лозовик расстрелял из автомата раненого военнопленного. От полученных ранений мужчина скончался на месте преступления. С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Лозовика к 28 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в прокуратуре.

https://ria.ru/20230913/arest-1896162297.html

донецкая народная республика

мариуполь

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика, мариуполь