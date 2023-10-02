https://ria.ru/20231002/pogranichnik-1900008926.html
Украинский пограничник получил 28 лет за расстрел пленного в Мариуполе
Украинский пограничник получил 28 лет за расстрел пленного в Мариуполе - РИА Новости, 02.10.2023
Украинский пограничник получил 28 лет за расстрел пленного в Мариуполе
Верховный суд Донецкой Народной Республики осудил на 28 лет строгого режима инспектора пограничной службы Украины, застрелившего раненого военнослужащего ДНР,... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T17:00
2023-10-02T17:00
2023-10-02T17:00
донецкая народная республика
мариуполь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145335_0:166:3077:1897_1920x0_80_0_0_78303f97809046f661f23857e9cc8992.jpg
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Верховный суд Донецкой Народной Республики осудил на 28 лет строгого режима инспектора пограничной службы Украины, застрелившего раненого военнослужащего ДНР, сообщили в прокуратуре ДНР. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 22-летнего инспектора государственной пограничной службы Украины Алексея Лозовика. Он признан виновным по пунктам "ж", "л" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), части 1 статьи 356 УК РФ (жестокое обращение с военнопленным на оккупированной территории)", - сообщили в прокуратуре. В суде было установлено, что в марте 2022 года Лозовик находился на боевой позиции в Мариуполе. Вместе с другими украинскими военнослужащими он обнаружил и задержал раненого военнослужащего. "После чего, выполняя приказ командира пограничного отряда об убийстве, Лозовик расстрелял из автомата раненого военнопленного. От полученных ранений мужчина скончался на месте преступления. С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Лозовика к 28 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в прокуратуре.
https://ria.ru/20230913/arest-1896162297.html
донецкая народная республика
мариуполь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145335_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_7605df11d04357d11ceea7579b801f20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, мариуполь
Донецкая Народная Республика, Мариуполь
Украинский пограничник получил 28 лет за расстрел пленного в Мариуполе
Суд ДНР дал украинскому пограничнику 28 лет за расстрел пленного в Мариуполе
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Верховный суд Донецкой Народной Республики осудил на 28 лет строгого режима инспектора пограничной службы Украины, застрелившего раненого военнослужащего ДНР, сообщили в прокуратуре ДНР.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 22-летнего инспектора государственной пограничной службы Украины Алексея Лозовика. Он признан виновным по пунктам "ж", "л" части 2 статьи 105 УК РФ
(убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), части 1 статьи 356 УК РФ (жестокое обращение с военнопленным на оккупированной территории)", - сообщили в прокуратуре.
В суде было установлено, что в марте 2022 года Лозовик находился на боевой позиции в Мариуполе. Вместе с другими украинскими военнослужащими он обнаружил и задержал раненого военнослужащего.
"После чего, выполняя приказ командира пограничного отряда об убийстве, Лозовик расстрелял из автомата раненого военнопленного. От полученных ранений мужчина скончался на месте преступления. С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Лозовика к 28 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в прокуратуре.
В Крыму арестовали участника продовольственной блокады