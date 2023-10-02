https://ria.ru/20231002/pogoda-1899827191.html
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 02.10.2023
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Облачная с прояснениями погода и до плюс 16 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T08:03
2023-10-02T08:03
2023-10-02T08:03
общество
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода и до плюс 16 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "В понедельник в Москве ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода. Местами возможен небольшой дождь. Днём в Москве - плюс 14-16 градусов, в Подмосковье - плюс 12-17 градусов", - сказала Котилевская. Синоптик отметила, что ветер будет дуть северо-западный, западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 743 миллиметра ртутного столба, что близко к норме. Также специалист уточнила, что туманы, накрывшие Москву и Подмосковье утром, рассеются через 2 часа.
https://ria.ru/20231001/oktyabr-1899736371.html
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москва
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, московская область (подмосковье)
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье)
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
В Москве в понедельник ожидается облачная погода и до 16 градусов тепла
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода и до плюс 16 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.
"В понедельник в Москве ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода. Местами возможен небольшой дождь. Днём в Москве - плюс 14-16 градусов, в Подмосковье
- плюс 12-17 градусов", - сказала Котилевская.
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Синоптик отметила, что ветер будет дуть северо-западный, западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 743 миллиметра ртутного столба, что близко к норме.
Также специалист уточнила, что туманы, накрывшие Москву и Подмосковье утром, рассеются через 2 часа.
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