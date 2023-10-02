https://ria.ru/20231002/pogoda-1899827191.html

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 02.10.2023

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Облачная с прояснениями погода и до плюс 16 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T08:03

2023-10-02T08:03

2023-10-02T08:03

общество

москва

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156323/20/1563232080_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b7e07b69e78d179578505004f0dd20f1.jpg

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода и до плюс 16 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "В понедельник в Москве ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода. Местами возможен небольшой дождь. Днём в Москве - плюс 14-16 градусов, в Подмосковье - плюс 12-17 градусов", - сказала Котилевская. Синоптик отметила, что ветер будет дуть северо-западный, западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 743 миллиметра ртутного столба, что близко к норме. Также специалист уточнила, что туманы, накрывшие Москву и Подмосковье утром, рассеются через 2 часа.

https://ria.ru/20231001/oktyabr-1899736371.html

https://ria.ru/20231001/sentyabr-1899738567.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, московская область (подмосковье)