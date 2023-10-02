https://ria.ru/20231002/peskov-1899930699.html

Песков прокомментировал указ Путина о порядке въезда украинцев

Песков прокомментировал указ Путина о порядке въезда украинцев - РИА Новости, 02.10.2023

Песков прокомментировал указ Путина о порядке въезда украинцев

Режим въезда украинце в РФ имел место быть и раньше, он способствует переселению желающих жить в Российской Федерации, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T13:20

2023-10-02T13:20

2023-10-02T13:30

россия

общество

дмитрий песков

украина

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Режим въезда украинце в РФ имел место быть и раньше, он способствует переселению желающих жить в Российской Федерации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Такой режим он имел место и раньше, если вы помните. Дело в том, что многие граждане Украины… они приезжают в нашу страну... многие хотят полностью связать свою жизнь с нашей страной. И, конечно, такие меры они способствуют переселению сюда именно тем людям, которые хотят к нам переехать", - сказал Песков.

https://ria.ru/20221019/kursk-1825151064.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, общество, дмитрий песков, украина