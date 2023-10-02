Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал указ Путина о порядке въезда украинцев - РИА Новости, 02.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:20 02.10.2023 (обновлено: 13:30 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/peskov-1899930699.html
Песков прокомментировал указ Путина о порядке въезда украинцев
Песков прокомментировал указ Путина о порядке въезда украинцев - РИА Новости, 02.10.2023
Песков прокомментировал указ Путина о порядке въезда украинцев
Режим въезда украинце в РФ имел место быть и раньше, он способствует переселению желающих жить в Российской Федерации, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T13:20
2023-10-02T13:30
россия
общество
дмитрий песков
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853407354_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_49d07208638aa0a786697cac715cfdb6.jpg
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Режим въезда украинце в РФ имел место быть и раньше, он способствует переселению желающих жить в Российской Федерации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Такой режим он имел место и раньше, если вы помните. Дело в том, что многие граждане Украины… они приезжают в нашу страну... многие хотят полностью связать свою жизнь с нашей страной. И, конечно, такие меры они способствуют переселению сюда именно тем людям, которые хотят к нам переехать", - сказал Песков.
https://ria.ru/20221019/kursk-1825151064.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853407354_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8ed42196e9c69456df72072fa5384c9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, дмитрий песков, украина
Россия, Общество, Дмитрий Песков, Украина
Песков прокомментировал указ Путина о порядке въезда украинцев

Песков указ Путина о порядке въезда украинцев способствует переселению желающих

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Режим въезда украинце в РФ имел место быть и раньше, он способствует переселению желающих жить в Российской Федерации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Такой режим он имел место и раньше, если вы помните. Дело в том, что многие граждане Украины… они приезжают в нашу страну... многие хотят полностью связать свою жизнь с нашей страной. И, конечно, такие меры они способствуют переселению сюда именно тем людям, которые хотят к нам переехать", - сказал Песков.
Триумфальная арка в Курске - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
Курские власти сохранили свободный режим въезда и выезда после указа Путина
19 октября 2022, 16:23
 
РоссияОбществоДмитрий ПесковУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала