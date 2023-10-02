https://ria.ru/20231002/peskov-1899930699.html
Песков прокомментировал указ Путина о порядке въезда украинцев
Песков прокомментировал указ Путина о порядке въезда украинцев - РИА Новости, 02.10.2023
Песков прокомментировал указ Путина о порядке въезда украинцев
Режим въезда украинце в РФ имел место быть и раньше, он способствует переселению желающих жить в Российской Федерации, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T13:20
2023-10-02T13:20
2023-10-02T13:30
россия
общество
дмитрий песков
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853407354_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_49d07208638aa0a786697cac715cfdb6.jpg
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Режим въезда украинце в РФ имел место быть и раньше, он способствует переселению желающих жить в Российской Федерации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Такой режим он имел место и раньше, если вы помните. Дело в том, что многие граждане Украины… они приезжают в нашу страну... многие хотят полностью связать свою жизнь с нашей страной. И, конечно, такие меры они способствуют переселению сюда именно тем людям, которые хотят к нам переехать", - сказал Песков.
https://ria.ru/20221019/kursk-1825151064.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853407354_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8ed42196e9c69456df72072fa5384c9e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, дмитрий песков, украина
Россия, Общество, Дмитрий Песков, Украина
Песков прокомментировал указ Путина о порядке въезда украинцев
Песков указ Путина о порядке въезда украинцев способствует переселению желающих