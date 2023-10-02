МГИМО будет готовить переводчиков для Всемирного фестиваля молодежи
МГИМО будет готовить волонтеров-переводчиков для Всемирного фестиваля молодежи
© Фото : пресс-служба Всемирного фестиваля молодежиОткрытие центра для подготовки волонтеров-переводчиков для Всемирного фестиваля молодежи в МГИМО
© Фото : пресс-служба Всемирного фестиваля молодежи
Открытие центра для подготовки волонтеров-переводчиков для Всемирного фестиваля молодежи в МГИМО
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Более 800 волонтеров-переводчиков для Всемирного фестиваля молодежи подготовят в МГИМО в Москве, центр для подготовки специалистов откроется в университете в понедельник, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля.
"МГИМО (Университет) МИД России станет единственным центром для подготовки добровольцев по специальным функциональным направлениям "Атташе иностранных делегаций" и "Лингвистические услуги". Университет отберет и обучит 878 волонтеров из числа своих студентов", - говорится в сообщении Всемирного фестиваля молодежи.
© Фото : пресс-служба Всемирного фестиваля молодежиОткрытие центра для подготовки волонтеров-переводчиков для Всемирного фестиваля молодежи в МГИМО
© Фото : пресс-служба Всемирного фестиваля молодежи
Открытие центра для подготовки волонтеров-переводчиков для Всемирного фестиваля молодежи в МГИМО
Как отметили в пресс-службе фестиваля, открытие центра привлечения и подготовки волонтеров пройдет в МГИМО 2 октября. Волонтеры будут знать иностранные языки и тонкости протокола, что позволит им "общаться с иностранными гостями более чем на 50 языках мира, в том числе на 26 восточных", отметили организаторы события.
Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта 2024 года на федеральной территории "Сириус", в рамках региональной программы с 10 по 17 марта участники посетят 30 городов России. Мероприятие планируют посетить двадцать тысяч человек из 180 стран, в том числе так называемых недружественных, сообщила ранее руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева.
© Фото : пресс-служба Всемирного фестиваля молодежиОткрытие центра для подготовки волонтеров-переводчиков для Всемирного фестиваля молодежи в МГИМО
© Фото : пресс-служба Всемирного фестиваля молодежи
Открытие центра для подготовки волонтеров-переводчиков для Всемирного фестиваля молодежи в МГИМО