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МГИМО будет готовить переводчиков для Всемирного фестиваля молодежи - РИА Новости, 02.10.2023
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12:04 02.10.2023 (обновлено: 17:47 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/perevodchiki-1899900790.html
МГИМО будет готовить переводчиков для Всемирного фестиваля молодежи
МГИМО будет готовить переводчиков для Всемирного фестиваля молодежи - РИА Новости, 02.10.2023
МГИМО будет готовить переводчиков для Всемирного фестиваля молодежи
Более 800 волонтеров-переводчиков для Всемирного фестиваля молодежи подготовят в МГИМО в Москве, центр для подготовки специалистов откроется в университете в... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T12:04
2023-10-02T17:47
общество
россия
москва
ксения разуваева
мгимо
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Более 800 волонтеров-переводчиков для Всемирного фестиваля молодежи подготовят в МГИМО в Москве, центр для подготовки специалистов откроется в университете в понедельник, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля. "МГИМО (Университет) МИД России станет единственным центром для подготовки добровольцев по специальным функциональным направлениям "Атташе иностранных делегаций" и "Лингвистические услуги". Университет отберет и обучит 878 волонтеров из числа своих студентов", - говорится в сообщении Всемирного фестиваля молодежи. Как отметили в пресс-службе фестиваля, открытие центра привлечения и подготовки волонтеров пройдет в МГИМО 2 октября. Волонтеры будут знать иностранные языки и тонкости протокола, что позволит им "общаться с иностранными гостями более чем на 50 языках мира, в том числе на 26 восточных", отметили организаторы события. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта 2024 года на федеральной территории "Сириус", в рамках региональной программы с 10 по 17 марта участники посетят 30 городов России. Мероприятие планируют посетить двадцать тысяч человек из 180 стран, в том числе так называемых недружественных, сообщила ранее руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева.
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общество, россия, москва, ксения разуваева, мгимо
Общество, Россия, Москва, Ксения Разуваева, МГИМО
МГИМО будет готовить переводчиков для Всемирного фестиваля молодежи

МГИМО будет готовить волонтеров-переводчиков для Всемирного фестиваля молодежи

© Фото : пресс-служба Всемирного фестиваля молодежиОткрытие центра для подготовки волонтеров-переводчиков для Всемирного фестиваля молодежи в МГИМО
Открытие центра для подготовки волонтеров-переводчиков для Всемирного фестиваля молодежи в МГИМО - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© Фото : пресс-служба Всемирного фестиваля молодежи
Открытие центра для подготовки волонтеров-переводчиков для Всемирного фестиваля молодежи в МГИМО
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Более 800 волонтеров-переводчиков для Всемирного фестиваля молодежи подготовят в МГИМО в Москве, центр для подготовки специалистов откроется в университете в понедельник, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля.
"МГИМО (Университет) МИД России станет единственным центром для подготовки добровольцев по специальным функциональным направлениям "Атташе иностранных делегаций" и "Лингвистические услуги". Университет отберет и обучит 878 волонтеров из числа своих студентов", - говорится в сообщении Всемирного фестиваля молодежи.
© Фото : пресс-служба Всемирного фестиваля молодежиОткрытие центра для подготовки волонтеров-переводчиков для Всемирного фестиваля молодежи в МГИМО
Открытие центра для подготовки волонтеров-переводчиков для Всемирного фестиваля молодежи в МГИМО - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© Фото : пресс-служба Всемирного фестиваля молодежи
Открытие центра для подготовки волонтеров-переводчиков для Всемирного фестиваля молодежи в МГИМО
Как отметили в пресс-службе фестиваля, открытие центра привлечения и подготовки волонтеров пройдет в МГИМО 2 октября. Волонтеры будут знать иностранные языки и тонкости протокола, что позволит им "общаться с иностранными гостями более чем на 50 языках мира, в том числе на 26 восточных", отметили организаторы события.
Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта 2024 года на федеральной территории "Сириус", в рамках региональной программы с 10 по 17 марта участники посетят 30 городов России. Мероприятие планируют посетить двадцать тысяч человек из 180 стран, в том числе так называемых недружественных, сообщила ранее руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева.
© Фото : пресс-служба Всемирного фестиваля молодежиОткрытие центра для подготовки волонтеров-переводчиков для Всемирного фестиваля молодежи в МГИМО
Открытие центра для подготовки волонтеров-переводчиков для Всемирного фестиваля молодежи в МГИМО - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© Фото : пресс-служба Всемирного фестиваля молодежи
Открытие центра для подготовки волонтеров-переводчиков для Всемирного фестиваля молодежи в МГИМО
 
ОбществоРоссияМоскваКсения РазуваеваМГИМО
 
 
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