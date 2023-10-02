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МГИМО будет готовить переводчиков для Всемирного фестиваля молодежи

МГИМО будет готовить переводчиков для Всемирного фестиваля молодежи - РИА Новости, 02.10.2023

МГИМО будет готовить переводчиков для Всемирного фестиваля молодежи

Более 800 волонтеров-переводчиков для Всемирного фестиваля молодежи подготовят в МГИМО в Москве, центр для подготовки специалистов откроется в университете в... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T12:04

2023-10-02T12:04

2023-10-02T17:47

общество

россия

москва

ксения разуваева

мгимо

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Более 800 волонтеров-переводчиков для Всемирного фестиваля молодежи подготовят в МГИМО в Москве, центр для подготовки специалистов откроется в университете в понедельник, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля. "МГИМО (Университет) МИД России станет единственным центром для подготовки добровольцев по специальным функциональным направлениям "Атташе иностранных делегаций" и "Лингвистические услуги". Университет отберет и обучит 878 волонтеров из числа своих студентов", - говорится в сообщении Всемирного фестиваля молодежи. Как отметили в пресс-службе фестиваля, открытие центра привлечения и подготовки волонтеров пройдет в МГИМО 2 октября. Волонтеры будут знать иностранные языки и тонкости протокола, что позволит им "общаться с иностранными гостями более чем на 50 языках мира, в том числе на 26 восточных", отметили организаторы события. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта 2024 года на федеральной территории "Сириус", в рамках региональной программы с 10 по 17 марта участники посетят 30 городов России. Мероприятие планируют посетить двадцать тысяч человек из 180 стран, в том числе так называемых недружественных, сообщила ранее руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева.

россия

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, москва, ксения разуваева, мгимо