https://ria.ru/20231002/perepiska-1900055471.html

Жителя Ярославля осудили за интимную переписку с девочками-подростками

Жителя Ярославля осудили за интимную переписку с девочками-подростками - РИА Новости, 02.10.2023

Жителя Ярославля осудили за интимную переписку с девочками-подростками

Суд в Ярославской области приговорил к 10 годам лишения свободы 48-летнего жителя города Тутаев, который от лица юноши вел интимную переписку с двумя девочками... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T20:09

2023-10-02T20:09

2023-10-02T20:09

происшествия

ярославская область

ярославский областной суд

тутаев

ярославль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/43/1531044377_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_c98986b6730d30772ca03283c643016f.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 2 окт – РИА Новости. Суд в Ярославской области приговорил к 10 годам лишения свободы 48-летнего жителя города Тутаев, который от лица юноши вел интимную переписку с двумя девочками 13 и 14 лет, а одну из них пытался изнасиловать, сообщает Ярославский областной суд. Судом установлено, что в период с декабря 2020 года по июнь 2021 года житель города Тутаев в Ярославской области, 1975 года рождения, представляясь подростком 15-17 лет, начал переписываться в социальной сети с девочками 13 и 14 лет. В ходе переписки, по данным суда, он втирался к несовершеннолетним в доверие, рассказывал о своих увлечениях - что ездит на мотоцикле, заботится о бездомных собаках. Он делал девочкам множественные комплименты, признавался в любви. "Затем от разговоров на общие темы с 13-летней потерпевшей подсудимый перешел к беседам сексуального характера, уговаривал ее изготовить и отправить ему фотографии интимного содержания, что девочка выполнила. Четырнадцатилетней школьнице подсудимый назначил встречу в безлюдном месте. Там, угрожая ей ножом, приказал раздеться, но несовершеннолетняя смогла сбежать", - говорится в сообщении. В судебном заседании подсудимый вину в преступлениях отрицал, сообщает суд. Это не помешало Тутаевскому городскому суду приговорить его к 10 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы сроком на один год. Осужденный обжаловал приговор, но Ярославский областной суд оставил его без изменения. Приговор вступил в законную силу.

https://ria.ru/20230309/otnosheniya-1856697525.html

https://ria.ru/20230915/devochka-1896551428.html

ярославская область

тутаев

ярославль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ярославская область, ярославский областной суд, тутаев, ярославль