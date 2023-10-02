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Жителя Ярославля осудили за интимную переписку с девочками-подростками - РИА Новости, 02.10.2023
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20:09 02.10.2023
https://ria.ru/20231002/perepiska-1900055471.html
Жителя Ярославля осудили за интимную переписку с девочками-подростками
Жителя Ярославля осудили за интимную переписку с девочками-подростками - РИА Новости, 02.10.2023
Жителя Ярославля осудили за интимную переписку с девочками-подростками
Суд в Ярославской области приговорил к 10 годам лишения свободы 48-летнего жителя города Тутаев, который от лица юноши вел интимную переписку с двумя девочками... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T20:09
2023-10-02T20:09
происшествия
ярославская область
ярославский областной суд
тутаев
ярославль
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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 окт – РИА Новости. Суд в Ярославской области приговорил к 10 годам лишения свободы 48-летнего жителя города Тутаев, который от лица юноши вел интимную переписку с двумя девочками 13 и 14 лет, а одну из них пытался изнасиловать, сообщает Ярославский областной суд. Судом установлено, что в период с декабря 2020 года по июнь 2021 года житель города Тутаев в Ярославской области, 1975 года рождения, представляясь подростком 15-17 лет, начал переписываться в социальной сети с девочками 13 и 14 лет. В ходе переписки, по данным суда, он втирался к несовершеннолетним в доверие, рассказывал о своих увлечениях - что ездит на мотоцикле, заботится о бездомных собаках. Он делал девочкам множественные комплименты, признавался в любви. "Затем от разговоров на общие темы с 13-летней потерпевшей подсудимый перешел к беседам сексуального характера, уговаривал ее изготовить и отправить ему фотографии интимного содержания, что девочка выполнила. Четырнадцатилетней школьнице подсудимый назначил встречу в безлюдном месте. Там, угрожая ей ножом, приказал раздеться, но несовершеннолетняя смогла сбежать", - говорится в сообщении. В судебном заседании подсудимый вину в преступлениях отрицал, сообщает суд. Это не помешало Тутаевскому городскому суду приговорить его к 10 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы сроком на один год. Осужденный обжаловал приговор, но Ярославский областной суд оставил его без изменения. Приговор вступил в законную силу.
https://ria.ru/20230309/otnosheniya-1856697525.html
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происшествия, ярославская область, ярославский областной суд, тутаев, ярославль
Происшествия, Ярославская область, Ярославский областной суд, Тутаев, Ярославль
Жителя Ярославля осудили за интимную переписку с девочками-подростками

Жителя Тутаева осудили за интимную переписку с девочками и попытку изнасилования

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 окт – РИА Новости. Суд в Ярославской области приговорил к 10 годам лишения свободы 48-летнего жителя города Тутаев, который от лица юноши вел интимную переписку с двумя девочками 13 и 14 лет, а одну из них пытался изнасиловать, сообщает Ярославский областной суд.
Судом установлено, что в период с декабря 2020 года по июнь 2021 года житель города Тутаев в Ярославской области, 1975 года рождения, представляясь подростком 15-17 лет, начал переписываться в социальной сети с девочками 13 и 14 лет. В ходе переписки, по данным суда, он втирался к несовершеннолетним в доверие, рассказывал о своих увлечениях - что ездит на мотоцикле, заботится о бездомных собаках. Он делал девочкам множественные комплименты, признавался в любви.
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"Затем от разговоров на общие темы с 13-летней потерпевшей подсудимый перешел к беседам сексуального характера, уговаривал ее изготовить и отправить ему фотографии интимного содержания, что девочка выполнила. Четырнадцатилетней школьнице подсудимый назначил встречу в безлюдном месте. Там, угрожая ей ножом, приказал раздеться, но несовершеннолетняя смогла сбежать", - говорится в сообщении.
В судебном заседании подсудимый вину в преступлениях отрицал, сообщает суд. Это не помешало Тутаевскому городскому суду приговорить его к 10 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы сроком на один год. Осужденный обжаловал приговор, но Ярославский областной суд оставил его без изменения. Приговор вступил в законную силу.
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