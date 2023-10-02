https://ria.ru/20231002/perekhod-1899998816.html
Пешеходный тоннель открылся для МЦД-1 и МЦД-4 на Белорусском вокзале
Пешеходный тоннель открылся для МЦД-1 и МЦД-4 на Белорусском вокзале - РИА Новости, 02.10.2023
Пешеходный тоннель открылся для МЦД-1 и МЦД-4 на Белорусском вокзале
На Белорусском вокзале открыли южный турникетный павильон и пешеходный тоннель, который позволит пассажирам добираться до платформ МЦД-1 и МЦД-4, сообщил... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T16:23
2023-10-02T16:23
2023-10-02T16:23
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575203865_0:296:3115:2048_1920x0_80_0_0_8bc866e4da754a20758cce48320309d9.jpg
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. На Белорусском вокзале открыли южный турникетный павильон и пешеходный тоннель, который позволит пассажирам добираться до платформ МЦД-1 и МЦД-4, сообщил телеканал "360".В минтрансе Московской области рассказали о возведении к старту работы МЦД-4 трех новых платформ, двух береговых и одной островной. К ним будут приходить и от них отправляться поезда МЦД, пригородные электрички и аэроэкспрессы.Кроме того, береговая платформа напротив жилого дома теперь находится ближе к остановке Беговая.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575203865_384:0:3115:2048_1920x0_80_0_0_2301851f459d25c0904e765b590c649c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)