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Пешеходный тоннель открылся для МЦД-1 и МЦД-4 на Белорусском вокзале

Пешеходный тоннель открылся для МЦД-1 и МЦД-4 на Белорусском вокзале - РИА Новости, 02.10.2023

Пешеходный тоннель открылся для МЦД-1 и МЦД-4 на Белорусском вокзале

На Белорусском вокзале открыли южный турникетный павильон и пешеходный тоннель, который позволит пассажирам добираться до платформ МЦД-1 и МЦД-4, сообщил... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T16:23

2023-10-02T16:23

2023-10-02T16:23

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. На Белорусском вокзале открыли южный турникетный павильон и пешеходный тоннель, который позволит пассажирам добираться до платформ МЦД-1 и МЦД-4, сообщил телеканал "360".В минтрансе Московской области рассказали о возведении к старту работы МЦД-4 трех новых платформ, двух береговых и одной островной. К ним будут приходить и от них отправляться поезда МЦД, пригородные электрички и аэроэкспрессы.Кроме того, береговая платформа напротив жилого дома теперь находится ближе к остановке Беговая.

московская область (подмосковье)

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)