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Пешеходный тоннель открылся для МЦД-1 и МЦД-4 на Белорусском вокзале - РИА Новости, 02.10.2023
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Новости Подмосковья
 
16:23 02.10.2023
https://ria.ru/20231002/perekhod-1899998816.html
Пешеходный тоннель открылся для МЦД-1 и МЦД-4 на Белорусском вокзале
Пешеходный тоннель открылся для МЦД-1 и МЦД-4 на Белорусском вокзале - РИА Новости, 02.10.2023
Пешеходный тоннель открылся для МЦД-1 и МЦД-4 на Белорусском вокзале
На Белорусском вокзале открыли южный турникетный павильон и пешеходный тоннель, который позволит пассажирам добираться до платформ МЦД-1 и МЦД-4, сообщил... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T16:23
2023-10-02T16:23
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. На Белорусском вокзале открыли южный турникетный павильон и пешеходный тоннель, который позволит пассажирам добираться до платформ МЦД-1 и МЦД-4, сообщил телеканал "360".В минтрансе Московской области рассказали о возведении к старту работы МЦД-4 трех новых платформ, двух береговых и одной островной. К ним будут приходить и от них отправляться поезда МЦД, пригородные электрички и аэроэкспрессы.Кроме того, береговая платформа напротив жилого дома теперь находится ближе к остановке Беговая.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Пешеходный тоннель открылся для МЦД-1 и МЦД-4 на Белорусском вокзале

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкОткрытие станции Курьяново МЦД-2
Открытие станции Курьяново МЦД-2 - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. На Белорусском вокзале открыли южный турникетный павильон и пешеходный тоннель, который позволит пассажирам добираться до платформ МЦД-1 и МЦД-4, сообщил телеканал "360".
В минтрансе Московской области рассказали о возведении к старту работы МЦД-4 трех новых платформ, двух береговых и одной островной. К ним будут приходить и от них отправляться поезда МЦД, пригородные электрички и аэроэкспрессы.
Кроме того, береговая платформа напротив жилого дома теперь находится ближе к остановке Беговая.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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