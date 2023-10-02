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МИД Чехии: переговоры о вступлении Украины в ЕС должны начаться осенью

МИД Чехии: переговоры о вступлении Украины в ЕС должны начаться осенью - РИА Новости, 02.10.2023

МИД Чехии: переговоры о вступлении Украины в ЕС должны начаться осенью

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский считает, что переговоры о вступлении Украины в Евросоюз должны начаться уже этой осенью или в начале следующего года, РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T23:54

2023-10-02T23:54

2023-10-02T23:54

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ПРАГА, 2 окт – РИА Новости. Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский считает, что переговоры о вступлении Украины в Евросоюз должны начаться уже этой осенью или в начале следующего года, сообщило агентство ЧТК. В понедельник в Киеве прошло заседание совета МИД стран Евросоюза. "Переговоры о вступлении Украины в ЕС должны начаться уже этой осенью или в начале 2024 года, заявил Липавский", – пишет агентство. Министр утверждает, что "встреча в Киеве носила не просто символический характер, на ней обсуждались практические решения". "Было четко сказано, что если Украина будет в Европейском Союзе, то это будет четкой гарантией безопасности, потому что Евросоюз - это еще и мирный проект. Однако остается в силе, что Украина должна измениться, адаптировать свое законодательство к законодательству ЕС. Это долгий путь", - сказал Липавский. Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств ЕС через четыре месяца одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Судебная реформа среди условий ЕС – наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет. Ожидается, что вопрос расширения Евросоюза будет обсуждаться на осеннем саммите ЕС.

https://ria.ru/20231002/aktivy-1900039441.html

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в мире, украина, ян липавский, евросоюз, киев, чехия, владимир зеленский, еврокомиссия