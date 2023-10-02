Рейтинг@Mail.ru
Юрист назвал главную ошибку при выходе на пенсию - РИА Новости, 02.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:11 02.10.2023 (обновлено: 05:33 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/pensiya-1899812219.html
Юрист назвал главную ошибку при выходе на пенсию
Юрист назвал главную ошибку при выходе на пенсию - РИА Новости, 02.10.2023
Юрист назвал главную ошибку при выходе на пенсию
Оформление статуса пенсионера – обязанность самого сотрудника, подавать документы следует в строго определенный срок. Об этом агентству "Прайм" рассказал декан... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T02:11
2023-10-02T05:33
общество
вадим виноградов
высшая школа экономики (вшэ)
пенсия
пенсионеры
пенсии
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899416262_0:0:2926:1646_1920x0_80_0_0_be53deddaa0e21845574f97b455b2552.jpg
МОСКВА, 02 окт — РИА Новости. Оформление статуса пенсионера – обязанность самого сотрудника, подавать документы следует в строго определенный срок. Об этом агентству "Прайм" рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.Выход на заслуженный отдых происходит не автоматически, работодатель или Социальный фонд также не занимаются оформлением документов."Не ранее, чем за месяц до официального достижения пенсионного возраста необходимо лично отправиться в отделение Соцфонда и подать заявление. Сделать это можно и на сайте Соцфонда или отправить документы по почте, а также прийти лично в МФЦ или онлайн на портале Госуслуг, по телефону или через работодателя", - перечисляет все доступные способы юрист.Если гражданин обратился с заявлением позже наступления пенсионного возраста по своей вине, то выплачивать пенсию начнут с момента регистрации заявления. Если же денежные средства не были вовремя получены по вине Социального фонда, то они должны быть выплачены полностью и без ограничений оп срокам.
https://ria.ru/20230929/pensii-1899509804.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алексей Калабанов
Алексей Калабанов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899416262_71:0:2800:2047_1920x0_80_0_0_e8282f9513978ad2b1038533c3d611fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, вадим виноградов, высшая школа экономики (вшэ), пенсия, пенсионеры, пенсии, россия
Общество, Вадим Виноградов, Высшая школа экономики (ВШЭ), Пенсия, Пенсионеры, Пенсии, Россия
Юрист назвал главную ошибку при выходе на пенсию

Декан ВШЭ Виноградов указал на необходимость оформить статус пенсионера

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПожилые женщины
Пожилые женщины - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Пожилые женщины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 02 окт — РИА Новости. Оформление статуса пенсионера – обязанность самого сотрудника, подавать документы следует в строго определенный срок. Об этом агентству "Прайм" рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
Выход на заслуженный отдых происходит не автоматически, работодатель или Социальный фонд также не занимаются оформлением документов.
«
"Не ранее, чем за месяц до официального достижения пенсионного возраста необходимо лично отправиться в отделение Соцфонда и подать заявление. Сделать это можно и на сайте Соцфонда или отправить документы по почте, а также прийти лично в МФЦ или онлайн на портале Госуслуг, по телефону или через работодателя", - перечисляет все доступные способы юрист.
Если гражданин обратился с заявлением позже наступления пенсионного возраста по своей вине, то выплачивать пенсию начнут с момента регистрации заявления. Если же денежные средства не были вовремя получены по вине Социального фонда, то они должны быть выплачены полностью и без ограничений оп срокам.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
Правительство внесло в ГД проект об увеличении среднего размера пенсии
29 сентября, 17:10
 
ОбществоВадим ВиноградовВысшая школа экономики (ВШЭ)ПенсияПенсионерыПенсииРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала