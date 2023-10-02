https://ria.ru/20231002/pensiya-1899812219.html

Юрист назвал главную ошибку при выходе на пенсию

Юрист назвал главную ошибку при выходе на пенсию - РИА Новости, 02.10.2023

Юрист назвал главную ошибку при выходе на пенсию

Оформление статуса пенсионера – обязанность самого сотрудника, подавать документы следует в строго определенный срок. Об этом агентству "Прайм" рассказал декан... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T02:11

2023-10-02T02:11

2023-10-02T05:33

общество

вадим виноградов

высшая школа экономики (вшэ)

пенсия

пенсионеры

пенсии

россия

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МОСКВА, 02 окт — РИА Новости. Оформление статуса пенсионера – обязанность самого сотрудника, подавать документы следует в строго определенный срок. Об этом агентству "Прайм" рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.Выход на заслуженный отдых происходит не автоматически, работодатель или Социальный фонд также не занимаются оформлением документов."Не ранее, чем за месяц до официального достижения пенсионного возраста необходимо лично отправиться в отделение Соцфонда и подать заявление. Сделать это можно и на сайте Соцфонда или отправить документы по почте, а также прийти лично в МФЦ или онлайн на портале Госуслуг, по телефону или через работодателя", - перечисляет все доступные способы юрист.Если гражданин обратился с заявлением позже наступления пенсионного возраста по своей вине, то выплачивать пенсию начнут с момента регистрации заявления. Если же денежные средства не были вовремя получены по вине Социального фонда, то они должны быть выплачены полностью и без ограничений оп срокам.

https://ria.ru/20230929/pensii-1899509804.html

россия

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Алексей Калабанов

общество, вадим виноградов, высшая школа экономики (вшэ), пенсия, пенсионеры, пенсии, россия