https://ria.ru/20231002/pamyatnik-1899983211.html

В Грозном опровергли сообщения о намеренном уничтожении памятника морпехам

В Грозном опровергли сообщения о намеренном уничтожении памятника морпехам - РИА Новости, 02.10.2023

В Грозном опровергли сообщения о намеренном уничтожении памятника морпехам

Памятник погибшим бойцам морской пехоты Северного флота не был разбит, он пострадал вследствие природного катаклизма, или был разрушен диким животным, заявил... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T15:36

2023-10-02T15:36

2023-10-02T15:36

общество

россия

грозный

ахмед дудаев

чеченская республика (чечня)

вторая чеченская война (1999-2009)

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ГРОЗНЫЙ, 2 окт – РИА Новости. Памятник погибшим бойцам морской пехоты Северного флота не был разбит, он пострадал вследствие природного катаклизма, или был разрушен диким животным, заявил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в своем Telegram-канале. Ранее в соцсетях сообщалось, что памятник бойцам морской пехоты был разбит. По словам Дудаева, эта информация не соответствует действительности. "Мемориальная плита находится в горах на высоте более 1400 метров и установлена бойцами морской пехоты Северного флота без уведомления и согласования с уполномоченным в этой сфере органом исполнительной власти. Правила и нормы установки в удаленных от населенных пунктов местах, как и элементарные меры защиты от диких животных, не соблюдены. Само место найти удалось с большим трудом. На кадрах, да и на самом фото, распространяемом в сети, видно, что объект разбился вследствие природного катаклизма, либо диким животным, которые часто встречаются в высокогорье. То есть ни о какой "войне с памятниками" речи и близко нет", - написал Дудаев. По мнению министра, "сильная патриотическая позиция" чеченского народа под руководством главы Чечни Рамзана Кадырова многим не дает покоя, и в Чечне привыкли к попыткам бросить тень на регион. Дудаев сообщил, что в Чечне насчитывается более 1050 памятников, среди них мемориальные плиты погибшим ветеранам Великой Отечественной войны, лицам, погибшим при исполнении своих должностных обязанностей в условиях КТО и другие, - они находятся под охраной и поддерживаются государством. "Охрана памятников и иных видов мемориалов, установленных без согласования с органами власти, не внесенные в единый реестр, а также находящиеся вне населенных пунктов не входит в обязанности региональных и муниципальных органов власти. Но, тем не менее, по поручению главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, который постоянно уделяет пристальное внимание увековечиванию памяти погибших сотрудников, бойцов, и оказывает всестороннюю помощь их семьям, мемориальная плита будет восстановлена и воздвигнута в более масштабном формате на прежнем месте, которое будет благоустроенно надлежащим образом", - добавил Дудаев.

https://ria.ru/20230509/kadyrov-1870599334.html

https://ria.ru/20220518/kadyrov-1789209385.html

россия

грозный

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, грозный, ахмед дудаев, чеченская республика (чечня), вторая чеченская война (1999-2009)