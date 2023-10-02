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Путин проведет встречу с главой Северной Осетии - РИА Новости, 02.10.2023
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13:18 02.10.2023 (обновлено: 13:19 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/osetiya-1899930070.html
Путин проведет встречу с главой Северной Осетии
Путин проведет встречу с главой Северной Осетии - РИА Новости, 02.10.2023
Путин проведет встречу с главой Северной Осетии
Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретится с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T13:18
2023-10-02T13:19
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
сергей меняйло
республика северная осетия - алания
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретится с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Путин работает в Кремле, у него идут деловые встречи, совещания внутреннего характера. Среди других сегодня на докладе у главы государства будет глава Северной Осетии Меняйло. Путин продолжает регулярно работать с региональными руководителями, заниматься региональной проблематикой", - сообщил Песков журналистам в понедельник.
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, сергей меняйло, республика северная осетия - алания
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Сергей Меняйло, Республика Северная Осетия - Алания
Путин проведет встречу с главой Северной Осетии

Песков: Путин сегодня заслушает доклад у главы Северной Осетии Меняйло

© РИА Новости / Н. Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава Северной Осетии Сергей Меняйло
Президент РФ Владимир Путин и глава Северной Осетии Сергей Меняйло - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Н. Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретится с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Путин работает в Кремле, у него идут деловые встречи, совещания внутреннего характера. Среди других сегодня на докладе у главы государства будет глава Северной Осетии Меняйло. Путин продолжает регулярно работать с региональными руководителями, заниматься региональной проблематикой", - сообщил Песков журналистам в понедельник.
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