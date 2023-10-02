https://ria.ru/20231002/osetiya-1899930070.html

Путин проведет встречу с главой Северной Осетии

Путин проведет встречу с главой Северной Осетии - РИА Новости, 02.10.2023

Путин проведет встречу с главой Северной Осетии

Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретится с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T13:18

2023-10-02T13:18

2023-10-02T13:19

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

сергей меняйло

республика северная осетия - алания

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретится с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Путин работает в Кремле, у него идут деловые встречи, совещания внутреннего характера. Среди других сегодня на докладе у главы государства будет глава Северной Осетии Меняйло. Путин продолжает регулярно работать с региональными руководителями, заниматься региональной проблематикой", - сообщил Песков журналистам в понедельник.

https://ria.ru/20221213/osetiya-1838372981.html

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Кирилл Волков

политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, сергей меняйло, республика северная осетия - алания