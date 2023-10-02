https://ria.ru/20231002/osetiya-1899930070.html
Путин проведет встречу с главой Северной Осетии
Путин проведет встречу с главой Северной Осетии - РИА Новости, 02.10.2023
Путин проведет встречу с главой Северной Осетии
Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретится с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T13:18
2023-10-02T13:18
2023-10-02T13:19
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
сергей меняйло
республика северная осетия - алания
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретится с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Путин работает в Кремле, у него идут деловые встречи, совещания внутреннего характера. Среди других сегодня на докладе у главы государства будет глава Северной Осетии Меняйло. Путин продолжает регулярно работать с региональными руководителями, заниматься региональной проблематикой", - сообщил Песков журналистам в понедельник.
https://ria.ru/20221213/osetiya-1838372981.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, сергей меняйло, республика северная осетия - алания
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Сергей Меняйло, Республика Северная Осетия - Алания
Путин проведет встречу с главой Северной Осетии
Песков: Путин сегодня заслушает доклад у главы Северной Осетии Меняйло