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Полиция изъяла у жителя Махачкалы арсенал охолощенного оружия - РИА Новости, 02.10.2023
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19:01 02.10.2023 (обновлено: 19:14 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/oruzhie-1900043877.html
Полиция изъяла у жителя Махачкалы арсенал охолощенного оружия
Полиция изъяла у жителя Махачкалы арсенал охолощенного оружия - РИА Новости, 02.10.2023
Полиция изъяла у жителя Махачкалы арсенал охолощенного оружия
Житель Махачкалы задержан по подозрению в незаконном обороте охолощенного оружия и боеприпасов, в ходе обыска по месту его проживания изъяты в том числе... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T19:01
2023-10-02T19:14
махачкала
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 2 окт - РИА Новости. Житель Махачкалы задержан по подозрению в незаконном обороте охолощенного оружия и боеприпасов, в ходе обыска по месту его проживания изъяты в том числе автомат, пистолеты и сотни светозвуковых патронов, сообщили в понедельник в пресс-службе МВД Дагестана. "Задержан 21-летний житель Махачкалы, подозреваемый в незаконном обороте охолощенного оружия и боеприпасов... На основании постановления суда по месту проживания подозреваемого полицейскими проведен обыск. В результате изъят охолощенный автомат АКС-74, семь охолощенных пистолетов, револьвер без маркировочных обозначений, около 600 светозвуковых патронов разного калибра, три страйкбольные гранаты, макет дымовой шашки, пневматическое ружье", – говорится в сообщении. Сотрудники полиции выяснили, что молодой человек в одной из социальных сетей разместил объявление о сдаче в аренду охолощенных пистолетов и автоматов, хранящихся без регистрации и лицензии. Установлено, что клиентами подозреваемого были задержанные 15 сентября четыре жителя Махачкалы, стрелявшие в сторону наряда патрульно-постовой службы.
https://ria.ru/20230719/oruzhie-1885181961.html
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махачкала, происшествия
Махачкала, Происшествия
Полиция изъяла у жителя Махачкалы арсенал охолощенного оружия

Полиция изъяла у жителя Махачкалы арсенал охолощенного оружия и боеприпасов

© Фото : Министерство внутренних дел по Республики ДагестанИзъятый у жителя Дагестана арсенал охолощенного оружия
Изъятый у жителя Дагестана арсенал охолощенного оружия - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© Фото : Министерство внутренних дел по Республики Дагестан
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МАХАЧКАЛА, 2 окт - РИА Новости. Житель Махачкалы задержан по подозрению в незаконном обороте охолощенного оружия и боеприпасов, в ходе обыска по месту его проживания изъяты в том числе автомат, пистолеты и сотни светозвуковых патронов, сообщили в понедельник в пресс-службе МВД Дагестана.
"Задержан 21-летний житель Махачкалы, подозреваемый в незаконном обороте охолощенного оружия и боеприпасов... На основании постановления суда по месту проживания подозреваемого полицейскими проведен обыск. В результате изъят охолощенный автомат АКС-74, семь охолощенных пистолетов, револьвер без маркировочных обозначений, около 600 светозвуковых патронов разного калибра, три страйкбольные гранаты, макет дымовой шашки, пневматическое ружье", – говорится в сообщении.
Сотрудники полиции выяснили, что молодой человек в одной из социальных сетей разместил объявление о сдаче в аренду охолощенных пистолетов и автоматов, хранящихся без регистрации и лицензии. Установлено, что клиентами подозреваемого были задержанные 15 сентября четыре жителя Махачкалы, стрелявшие в сторону наряда патрульно-постовой службы.
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