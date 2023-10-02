https://ria.ru/20231002/oruzhie-1900043877.html

Полиция изъяла у жителя Махачкалы арсенал охолощенного оружия

Полиция изъяла у жителя Махачкалы арсенал охолощенного оружия - РИА Новости, 02.10.2023

Полиция изъяла у жителя Махачкалы арсенал охолощенного оружия

Житель Махачкалы задержан по подозрению в незаконном обороте охолощенного оружия и боеприпасов, в ходе обыска по месту его проживания изъяты в том числе... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T19:01

2023-10-02T19:01

2023-10-02T19:14

махачкала

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 2 окт - РИА Новости. Житель Махачкалы задержан по подозрению в незаконном обороте охолощенного оружия и боеприпасов, в ходе обыска по месту его проживания изъяты в том числе автомат, пистолеты и сотни светозвуковых патронов, сообщили в понедельник в пресс-службе МВД Дагестана. "Задержан 21-летний житель Махачкалы, подозреваемый в незаконном обороте охолощенного оружия и боеприпасов... На основании постановления суда по месту проживания подозреваемого полицейскими проведен обыск. В результате изъят охолощенный автомат АКС-74, семь охолощенных пистолетов, револьвер без маркировочных обозначений, около 600 светозвуковых патронов разного калибра, три страйкбольные гранаты, макет дымовой шашки, пневматическое ружье", – говорится в сообщении. Сотрудники полиции выяснили, что молодой человек в одной из социальных сетей разместил объявление о сдаче в аренду охолощенных пистолетов и автоматов, хранящихся без регистрации и лицензии. Установлено, что клиентами подозреваемого были задержанные 15 сентября четыре жителя Махачкалы, стрелявшие в сторону наряда патрульно-постовой службы.

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махачкала, происшествия