Рейтинг@Mail.ru
Пушилин считает, что Орехово-Васильевка возле Артемовска будет уничтожена - РИА Новости, 02.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:01 02.10.2023
https://ria.ru/20231002/orekhovo-vasilevka-1899899163.html
Пушилин считает, что Орехово-Васильевка возле Артемовска будет уничтожена
Пушилин считает, что Орехово-Васильевка возле Артемовска будет уничтожена - РИА Новости, 02.10.2023
Пушилин считает, что Орехово-Васильевка возле Артемовска будет уничтожена
Населенный пункт Орехово-Васильевка на северном фланге Артемовска, по всей видимости, скоро будет полностью уничтожен, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T12:01
2023-10-02T12:01
специальная военная операция на украине
безопасность
артемовск
донецкая народная республика
денис пушилин
россия
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874847124_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e052e03bd137af68f7be9a702bb59f0.jpg
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Населенный пункт Орехово-Васильевка на северном фланге Артемовска, по всей видимости, скоро будет полностью уничтожен, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". "Северный фланг Артемовска без существенных изменений, Орехово-Васильевка в центре внимания. С учетом действий противника, скорее всего, это будет очередной населенный пункт, который будет уничтожен. К сожалению, это так", - сказал Пушилин. Что касается самого Артемовска, противник продолжает "абсолютно хаотичные" обстрелы города, чтобы не допустить начала там восстановительных работ, добавил он.
https://ria.ru/20230925/svo-1898009764.html
артемовск
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874847124_215:0:2944:2047_1920x0_80_0_0_24d1bf865220dfc1dda6743e6a3913d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, артемовск, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Пушилин считает, что Орехово-Васильевка возле Артемовска будет уничтожена

Пушилин: Орехово-Васильевка станет еще одним уничтоженным населенным пунктом

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПоврежденные опоры ЛЭП у линии соприкосновения
Поврежденные опоры ЛЭП у линии соприкосновения - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Поврежденные опоры ЛЭП у линии соприкосновения. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Населенный пункт Орехово-Васильевка на северном фланге Артемовска, по всей видимости, скоро будет полностью уничтожен, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
"Северный фланг Артемовска без существенных изменений, Орехово-Васильевка в центре внимания. С учетом действий противника, скорее всего, это будет очередной населенный пункт, который будет уничтожен. К сожалению, это так", - сказал Пушилин.
Что касается самого Артемовска, противник продолжает "абсолютно хаотичные" обстрелы города, чтобы не допустить начала там восстановительных работ, добавил он.
Жители села Нижнее получают гуманитарные наборы - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
"Это наша главная проблема". Что происходит в освобожденных селах ЛНР
25 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАртемовскДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала