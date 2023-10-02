https://ria.ru/20231002/orekhovo-vasilevka-1899899163.html

Пушилин считает, что Орехово-Васильевка возле Артемовска будет уничтожена

Пушилин считает, что Орехово-Васильевка возле Артемовска будет уничтожена - РИА Новости, 02.10.2023

Пушилин считает, что Орехово-Васильевка возле Артемовска будет уничтожена

Населенный пункт Орехово-Васильевка на северном фланге Артемовска, по всей видимости, скоро будет полностью уничтожен, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T12:01

2023-10-02T12:01

2023-10-02T12:01

специальная военная операция на украине

безопасность

артемовск

донецкая народная республика

денис пушилин

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Населенный пункт Орехово-Васильевка на северном фланге Артемовска, по всей видимости, скоро будет полностью уничтожен, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". "Северный фланг Артемовска без существенных изменений, Орехово-Васильевка в центре внимания. С учетом действий противника, скорее всего, это будет очередной населенный пункт, который будет уничтожен. К сожалению, это так", - сказал Пушилин. Что касается самого Артемовска, противник продолжает "абсолютно хаотичные" обстрелы города, чтобы не допустить начала там восстановительных работ, добавил он.

https://ria.ru/20230925/svo-1898009764.html

артемовск

донецкая народная республика

россия

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Кирилл Волков

безопасность, артемовск, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, ситуация в днр и лнр