https://ria.ru/20231002/orekhovo-vasilevka-1899899163.html
Пушилин считает, что Орехово-Васильевка возле Артемовска будет уничтожена
Пушилин считает, что Орехово-Васильевка возле Артемовска будет уничтожена - РИА Новости, 02.10.2023
Пушилин считает, что Орехово-Васильевка возле Артемовска будет уничтожена
Населенный пункт Орехово-Васильевка на северном фланге Артемовска, по всей видимости, скоро будет полностью уничтожен, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T12:01
2023-10-02T12:01
2023-10-02T12:01
специальная военная операция на украине
безопасность
артемовск
донецкая народная республика
денис пушилин
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Населенный пункт Орехово-Васильевка на северном фланге Артемовска, по всей видимости, скоро будет полностью уничтожен, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". "Северный фланг Артемовска без существенных изменений, Орехово-Васильевка в центре внимания. С учетом действий противника, скорее всего, это будет очередной населенный пункт, который будет уничтожен. К сожалению, это так", - сказал Пушилин. Что касается самого Артемовска, противник продолжает "абсолютно хаотичные" обстрелы города, чтобы не допустить начала там восстановительных работ, добавил он.
https://ria.ru/20230925/svo-1898009764.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, артемовск, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Пушилин считает, что Орехово-Васильевка возле Артемовска будет уничтожена
Пушилин: Орехово-Васильевка станет еще одним уничтоженным населенным пунктом