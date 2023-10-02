https://ria.ru/20231002/obstrel-1899907659.html
ВСУ обстреляли Кировский район Донецка
ВСУ обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 02.10.2023
ВСУ обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска выпустили 17 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, сообщили в телеграм-канале представительстве ДНР в... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T12:20
2023-10-02T12:20
2023-10-02T12:20
специальная военная операция на украине
донецк
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
нато
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155573/99/1555739997_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_822a9579b70c69288c60efa134828faa.jpg
ДОНЕЦК, 2 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили 17 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, сообщили в телеграм-канале представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.40 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Кроме того, украинские войска с 11.45 по 12.00 выпустили еще 14 "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров по этому же району. Мэр Донецка Алексей Кулемзин также сообщил, что Кировский район находится под обстрелом и микрорайон шахты "Лидиевка" в зоне риска. Кировский район расположен на юго-западе Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230929/porazhenie-1899304312.html
донецк
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155573/99/1555739997_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d7bfd88be8df66cb7930ede94f20cb9e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, алексей кулемзин (донецк), сцкк, нато, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК, НАТО, Украина
ВСУ обстреляли Кировский район Донецка
СЦКК: ВСУ выпустили 17 снарядов по Кировскому району Донецка