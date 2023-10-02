https://ria.ru/20231002/obstrel-1899907659.html

ВСУ обстреляли Кировский район Донецка

ВСУ обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 02.10.2023

ВСУ обстреляли Кировский район Донецка

Украинские войска выпустили 17 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, сообщили в телеграм-канале представительстве ДНР в... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T12:20

2023-10-02T12:20

2023-10-02T12:20

специальная военная операция на украине

донецк

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

нато

украина

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ДОНЕЦК, 2 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили 17 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, сообщили в телеграм-канале представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.40 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Кроме того, украинские войска с 11.45 по 12.00 выпустили еще 14 "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров по этому же району. Мэр Донецка Алексей Кулемзин также сообщил, что Кировский район находится под обстрелом и микрорайон шахты "Лидиевка" в зоне риска. Кировский район расположен на юго-западе Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230929/porazhenie-1899304312.html

донецк

украина

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донецк, алексей кулемзин (донецк), сцкк, нато, украина