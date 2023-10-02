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Украинские войска за сутки 33 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 02.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
00:14 02.10.2023
https://ria.ru/20231002/obstrel-1899811818.html
Украинские войска за сутки 33 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 33 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 02.10.2023
Украинские войска за сутки 33 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 33 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 123 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T00:14
2023-10-02T00:14
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
горловка
украина
в мире
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ДОНЕЦК, 2 окт - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 33 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 123 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 33 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник совершил 15 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На горловском - 17 обстрелов из артиллерии и 152 миллиметра. На ясиноватском - один обстрел из артиллерии 155 миллиметров ", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Как отмечает ведомство, всего украинские войска выпустили 123 единицы различных боеприпасов. Под огнем оказались Горловка, Зайцево, Ясиноватский район, Донецк, Еленовка. За прошедшие сутки поступили сведения о ранении женщины 1958 года рождения в населенном пункте Верхнеторецкое. В предыдущие сутки ВСУ 18 раз обстреляли территорию ДНР.
https://ria.ru/20231001/kladbische-1899763573.html
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донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, горловка, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Горловка, Украина, В мире
Украинские войска за сутки 33 раза обстреляли территорию ДНР

ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 123 боеприпаса

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудник Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) на месте обстрела
Сотрудник Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) на месте обстрела - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Сотрудник Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) на месте обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 окт - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 33 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 123 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"За истекшие сутки представительство сообщало о 33 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник совершил 15 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На горловском - 17 обстрелов из артиллерии и 152 миллиметра. На ясиноватском - один обстрел из артиллерии 155 миллиметров ", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Как отмечает ведомство, всего украинские войска выпустили 123 единицы различных боеприпасов. Под огнем оказались Горловка, Зайцево, Ясиноватский район, Донецк, Еленовка.
За прошедшие сутки поступили сведения о ранении женщины 1958 года рождения в населенном пункте Верхнеторецкое.
В предыдущие сутки ВСУ 18 раз обстреляли территорию ДНР.
Обстрел села Зайцево со в Никитском районе Горловки со стороны ВСУ
После обстрела поселка Зайцево со стороны ВСУ загорелось кладбище
Вчера, 15:52
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаСЦККВооруженные силы УкраиныГорловкаУкраинаВ мире
 
 
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