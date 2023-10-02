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Украинские войска за сутки 33 раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 33 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 02.10.2023

Украинские войска за сутки 33 раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 33 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 123 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T00:14

2023-10-02T00:14

2023-10-02T00:14

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 2 окт - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 33 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 123 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 33 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник совершил 15 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На горловском - 17 обстрелов из артиллерии и 152 миллиметра. На ясиноватском - один обстрел из артиллерии 155 миллиметров ", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Как отмечает ведомство, всего украинские войска выпустили 123 единицы различных боеприпасов. Под огнем оказались Горловка, Зайцево, Ясиноватский район, Донецк, Еленовка. За прошедшие сутки поступили сведения о ранении женщины 1958 года рождения в населенном пункте Верхнеторецкое. В предыдущие сутки ВСУ 18 раз обстреляли территорию ДНР.

https://ria.ru/20231001/kladbische-1899763573.html

донецкая народная республика

горловка

украина

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донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, горловка, украина, в мире