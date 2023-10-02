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В Мексике выросло число жертв обрушения церкви - РИА Новости, 02.10.2023
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08:37 02.10.2023 (обновлено: 10:11 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/obrushenie-1899830105.html
В Мексике выросло число жертв обрушения церкви
В Мексике выросло число жертв обрушения церкви - РИА Новости, 02.10.2023
В Мексике выросло число жертв обрушения церкви
Число погибших в результате обрушения крыши церкви в мексиканском городе Сьюдад-Мадеро, штат Тамаулипас, возросло до 9, еще 40 человек пострадали, следует из... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T08:37
2023-10-02T10:11
в мире
тамаулипас
мексика
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Число погибших в результате обрушения крыши церкви в мексиканском городе Сьюдад-Мадеро, штат Тамаулипас, возросло до 9, еще 40 человек пострадали, следует из обновленной информации регионального министерства безопасности в соцсети Х. Ранее сообщалось о семи погибших и десяти пострадавших. "К сожалению, сообщается о 9 погибших и 40 пострадавших, информация еще уточняется в соответствии с ходом спасательных работ", - говорится в сообщении пресс-службы министерства безопасности Тамаулипаса. По информации местных СМИ, крыша церкви в прибрежном городе Сьюдад-Мадеро на юге штата Тамаулипас обрушилась во время церемонии крещения, точное число прихожан и служителей церкви, находившихся внутри здания, неизвестно. По сообщению минбезопасности штата, ЧП могло произойти из-за "неисправности конструкции". На месте происшествия продолжается разбор завалов. Губернатор Тамаулипаса Америко Вильяреаль выразил соболезнования семьям погибших и местному сообществу и направил для координации спасательных работ глав регионального МВД, службы гражданской защиты и минздрава.
https://ria.ru/20230920/vzryv-1897572677.html
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в мире, тамаулипас, мексика
В мире, Тамаулипас, Мексика
В Мексике выросло число жертв обрушения церкви

Число жертв обрушения церкви в Мексике возросло до девяти человек

© AP Photo / Jose Luis TapiaОбрушение крыши церкви в мексиканском городе Сьюдад-Мадеро. 2 октября 2023
Обрушение крыши церкви в мексиканском городе Сьюдад-Мадеро. 2 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© AP Photo / Jose Luis Tapia
Обрушение крыши церкви в мексиканском городе Сьюдад-Мадеро. 2 октября 2023
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Число погибших в результате обрушения крыши церкви в мексиканском городе Сьюдад-Мадеро, штат Тамаулипас, возросло до 9, еще 40 человек пострадали, следует из обновленной информации регионального министерства безопасности в соцсети Х.
Ранее сообщалось о семи погибших и десяти пострадавших.
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"К сожалению, сообщается о 9 погибших и 40 пострадавших, информация еще уточняется в соответствии с ходом спасательных работ", - говорится в сообщении пресс-службы министерства безопасности Тамаулипаса.
По информации местных СМИ, крыша церкви в прибрежном городе Сьюдад-Мадеро на юге штата Тамаулипас обрушилась во время церемонии крещения, точное число прихожан и служителей церкви, находившихся внутри здания, неизвестно. По сообщению минбезопасности штата, ЧП могло произойти из-за "неисправности конструкции". На месте происшествия продолжается разбор завалов.
Губернатор Тамаулипаса Америко Вильяреаль выразил соболезнования семьям погибших и местному сообществу и направил для координации спасательных работ глав регионального МВД, службы гражданской защиты и минздрава.
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