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Путин не планирует обращений к годовщине штурма Белого дома - РИА Новости, 02.10.2023
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13:43 02.10.2023
https://ria.ru/20231002/obraschenie-1899941072.html
Путин не планирует обращений к годовщине штурма Белого дома
Путин не планирует обращений к годовщине штурма Белого дома - РИА Новости, 02.10.2023
Путин не планирует обращений к годовщине штурма Белого дома
Обращений или заявлений президента России Владимира Путина к 30-летию конституционного кризиса 1993 года не планируется, но все выводы из ситуации были сделаны, РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T13:43
2023-10-02T13:43
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Обращений или заявлений президента России Владимира Путина к 30-летию конституционного кризиса 1993 года не планируется, но все выводы из ситуации были сделаны, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Нет, никаких обращений или заявлений президента не планируется. Да, это неотъемлемая часть нашей новейшей истории, мы прошли вместе через тяжелые времена, вынесли необходимые уроки, анализ уроков тех дней начался не сегодня, а фактически сразу после их завершения, и, конечно, все мы сделали выводы из той ситуации", - сказал Песков журналистам на соответствующий вопрос. Конституционный кризис 1993 года стал продолжением конфронтации первого президента РФ Бориса Ельцина, а также его сторонников с противниками реформистской политики во главе с вице-президентом Александром Руцким и председателем Верховного совета Русланом Хасбулатовым. Политические разногласия переросли в вооруженные столкновения в центре Москвы, штурм телецентра "Останкино" и столичной мэрии, а также введение военной техники. 3-4 октября в Москве произошел штурм здания Верховного Совета Российской Федерации, здание обстреляли из танков, вызвав там пожар.
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россия, дмитрий песков, владимир путин
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин не планирует обращений к годовщине штурма Белого дома

Песков: Путин не планирует обращений к 30-й годовщине штурма Белого дома

© РИА Новости / Владимир Вяткин Штурм Белого дома в 1993 году
Штурм Белого дома в 1993 году - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Штурм Белого дома в 1993 году. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Обращений или заявлений президента России Владимира Путина к 30-летию конституционного кризиса 1993 года не планируется, но все выводы из ситуации были сделаны, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет, никаких обращений или заявлений президента не планируется. Да, это неотъемлемая часть нашей новейшей истории, мы прошли вместе через тяжелые времена, вынесли необходимые уроки, анализ уроков тех дней начался не сегодня, а фактически сразу после их завершения, и, конечно, все мы сделали выводы из той ситуации", - сказал Песков журналистам на соответствующий вопрос.
Конституционный кризис 1993 года стал продолжением конфронтации первого президента РФ Бориса Ельцина, а также его сторонников с противниками реформистской политики во главе с вице-президентом Александром Руцким и председателем Верховного совета Русланом Хасбулатовым. Политические разногласия переросли в вооруженные столкновения в центре Москвы, штурм телецентра "Останкино" и столичной мэрии, а также введение военной техники. 3-4 октября в Москве произошел штурм здания Верховного Совета Российской Федерации, здание обстреляли из танков, вызвав там пожар.
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