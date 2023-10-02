https://ria.ru/20231002/natsisty-1899967625.html

В Израиле призвали Канаду раскрыть данные о нацистских преступниках

В Израиле призвали Канаду раскрыть данные о нацистских преступниках - РИА Новости, 02.10.2023

В Израиле призвали Канаду раскрыть данные о нацистских преступниках

Израильское антифашистское движение считает, что власти Канады должны обнародовать данные о нацистских преступниках, укрывшихся в стране после Второй мировой... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T14:57

2023-10-02T14:57

2023-10-02T16:33

в мире

канада

израиль

ярослав хунка

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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 окт — РИА Новости. Израильское антифашистское движение считает, что власти Канады должны обнародовать данные о нацистских преступниках, укрывшихся в стране после Второй мировой войны, заявил РИА Новости председатель движения Дмитрий Трапиров."Израильское антифашистское движение требует от властей Канады не только обнародовать список всех фашистов, осевших в Канаде, которые воевали на стороне Гитлера в подразделении СС "Галичина", но и предать их суду", — подчеркнул он.Трапиров напомнил, что преступления нацистов не имеют срока давности."Канада ведет очень нехорошую и грязную политику, укрывая и покрывая нацистов и фашистов, которые уже 80 лет прекрасно живут на территории Канады, людей, если их так можно назвать, у которых руки по локоть в крови евреев, русских, поляков и цыган", — добавил он. По словам собеседника агентства, Израильское антифашистское движение "требует, чтобы этих людей наказали и посадили в тюрьму до конца их жалких дней".Накануне экс-министр юстиции Канады Ирвин Котлер признал, что страна стала убежищем для нацистских военных преступников, которые не понесли никакого наказания за свои деяния. Он также напомнил о работе комиссии Жюля Дешена по запросу о военных преступниках в Канаде в 1985 году, расследовавшей дела сотен людей, обвиняемых в совершении военных преступлений. Экс-министр призвал Оттаву раскрыть информацию о результатах этой работы.В конце сентября разразился скандал из-за приглашения в канадский парламент в честь визита Владимира Зеленского 98-летнего Ярослава Хунки. Рукоплещущему залу его представили как ветерана борьбы против русских, который в действительности оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина" — украинских националистов, не только сражавшихся с Красной армией, но и отметившихся зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.Премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился за этот инцидент, а ответственность за приглашение Хунки взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, затем ушедший в отставку из-за скандала.Власти Израиля до сих пор никак не отреагировали на чествование эсэсовца в канадском парламенте.

https://ria.ru/20230930/esesovets-1899584678.html

https://ria.ru/20230928/kheshteg-1899160473.html

канада

израиль

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, канада, израиль, ярослав хунка