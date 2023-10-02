Рейтинг@Mail.ru
В Израиле призвали Канаду раскрыть данные о нацистских преступниках - РИА Новости, 02.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:57 02.10.2023 (обновлено: 16:33 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/natsisty-1899967625.html
В Израиле призвали Канаду раскрыть данные о нацистских преступниках
В Израиле призвали Канаду раскрыть данные о нацистских преступниках - РИА Новости, 02.10.2023
В Израиле призвали Канаду раскрыть данные о нацистских преступниках
Израильское антифашистское движение считает, что власти Канады должны обнародовать данные о нацистских преступниках, укрывшихся в стране после Второй мировой... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T14:57
2023-10-02T16:33
в мире
канада
израиль
ярослав хунка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775749062_0:139:3072:1867_1920x0_80_0_0_09534c7ca71981c1e31bcf7ef4a6fca2.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 2 окт — РИА Новости. Израильское антифашистское движение считает, что власти Канады должны обнародовать данные о нацистских преступниках, укрывшихся в стране после Второй мировой войны, заявил РИА Новости председатель движения Дмитрий Трапиров."Израильское антифашистское движение требует от властей Канады не только обнародовать список всех фашистов, осевших в Канаде, которые воевали на стороне Гитлера в подразделении СС "Галичина", но и предать их суду", — подчеркнул он.Трапиров напомнил, что преступления нацистов не имеют срока давности."Канада ведет очень нехорошую и грязную политику, укрывая и покрывая нацистов и фашистов, которые уже 80 лет прекрасно живут на территории Канады, людей, если их так можно назвать, у которых руки по локоть в крови евреев, русских, поляков и цыган", — добавил он. По словам собеседника агентства, Израильское антифашистское движение "требует, чтобы этих людей наказали и посадили в тюрьму до конца их жалких дней".Накануне экс-министр юстиции Канады Ирвин Котлер признал, что страна стала убежищем для нацистских военных преступников, которые не понесли никакого наказания за свои деяния. Он также напомнил о работе комиссии Жюля Дешена по запросу о военных преступниках в Канаде в 1985 году, расследовавшей дела сотен людей, обвиняемых в совершении военных преступлений. Экс-министр призвал Оттаву раскрыть информацию о результатах этой работы.В конце сентября разразился скандал из-за приглашения в канадский парламент в честь визита Владимира Зеленского 98-летнего Ярослава Хунки. Рукоплещущему залу его представили как ветерана борьбы против русских, который в действительности оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина" — украинских националистов, не только сражавшихся с Красной армией, но и отметившихся зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.Премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился за этот инцидент, а ответственность за приглашение Хунки взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, затем ушедший в отставку из-за скандала.Власти Израиля до сих пор никак не отреагировали на чествование эсэсовца в канадском парламенте.
https://ria.ru/20230930/esesovets-1899584678.html
https://ria.ru/20230928/kheshteg-1899160473.html
канада
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775749062_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_62abf81dc58d6f4d3b413d3b78965006.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, канада, израиль, ярослав хунка
В мире, Канада, Израиль, Ярослав Хунка
В Израиле призвали Канаду раскрыть данные о нацистских преступниках

Антифашисты Израиля призвали Канаду опубликовать список живущих в ней нацистов

© Depositphotos.com / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© Depositphotos.com / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 2 окт — РИА Новости. Израильское антифашистское движение считает, что власти Канады должны обнародовать данные о нацистских преступниках, укрывшихся в стране после Второй мировой войны, заявил РИА Новости председатель движения Дмитрий Трапиров.
«
"Израильское антифашистское движение требует от властей Канады не только обнародовать список всех фашистов, осевших в Канаде, которые воевали на стороне Гитлера в подразделении СС "Галичина", но и предать их суду", — подчеркнул он.
Трапиров напомнил, что преступления нацистов не имеют срока давности.
"Канада ведет очень нехорошую и грязную политику, укрывая и покрывая нацистов и фашистов, которые уже 80 лет прекрасно живут на территории Канады, людей, если их так можно назвать, у которых руки по локоть в крови евреев, русских, поляков и цыган", — добавил он.
Ветеран дивизии СС Галичина Ярослав Хунка во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
Эсэсовец Хунка скрывается после скандала в парламенте Канады, сообщают СМИ
30 сентября, 06:14
По словам собеседника агентства, Израильское антифашистское движение "требует, чтобы этих людей наказали и посадили в тюрьму до конца их жалких дней".
Накануне экс-министр юстиции Канады Ирвин Котлер признал, что страна стала убежищем для нацистских военных преступников, которые не понесли никакого наказания за свои деяния. Он также напомнил о работе комиссии Жюля Дешена по запросу о военных преступниках в Канаде в 1985 году, расследовавшей дела сотен людей, обвиняемых в совершении военных преступлений. Экс-министр призвал Оттаву раскрыть информацию о результатах этой работы.
В конце сентября разразился скандал из-за приглашения в канадский парламент в честь визита Владимира Зеленского 98-летнего Ярослава Хунки. Рукоплещущему залу его представили как ветерана борьбы против русских, который в действительности оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина" — украинских националистов, не только сражавшихся с Красной армией, но и отметившихся зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился за этот инцидент, а ответственность за приглашение Хунки взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, затем ушедший в отставку из-за скандала.
Власти Израиля до сих пор никак не отреагировали на чествование эсэсовца в канадском парламенте.
Запуск хештега после чествования эсэсовца в канадском парламенте
Медиагруппа "Россия сегодня" запускает хештег #отменинацистскуюканаду
28 сентября, 12:31
 
В миреКанадаИзраильЯрослав Хунка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала