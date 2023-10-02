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В Москве пьяный мужчина напал на 15-летнего самбиста в парке

В Москве пьяный мужчина напал на 15-летнего самбиста в парке - РИА Новости, 02.10.2023

В Москве пьяный мужчина напал на 15-летнего самбиста в парке

Пьяный мужчина напал на 15-летнего самбиста в парке в Москве, у подростка диагностировали вывих челюсти, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T17:13

2023-10-02T17:13

2023-10-02T17:15

происшествия

москва

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Пьяный мужчина напал на 15-летнего самбиста в парке в Москве, у подростка диагностировали вывих челюсти, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Пятнадцатилетнего самбиста ударил пьяный мужчина. Школьнику в больнице диагностировали вывих челюсти", - сказал собеседник. По данным пресс-службы столичного главка МВД РФ, 1 октября в полицию поступило сообщение о травмировании неизвестным мужчиной несовершеннолетнего в Мещерском парке. "Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего", - добавили в ведомстве.

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москва

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва