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В Москве пьяный мужчина напал на 15-летнего самбиста в парке - РИА Новости, 02.10.2023
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17:13 02.10.2023 (обновлено: 17:15 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/napadenie-1900012281.html
В Москве пьяный мужчина напал на 15-летнего самбиста в парке
В Москве пьяный мужчина напал на 15-летнего самбиста в парке - РИА Новости, 02.10.2023
В Москве пьяный мужчина напал на 15-летнего самбиста в парке
Пьяный мужчина напал на 15-летнего самбиста в парке в Москве, у подростка диагностировали вывих челюсти, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T17:13
2023-10-02T17:15
происшествия
москва
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Пьяный мужчина напал на 15-летнего самбиста в парке в Москве, у подростка диагностировали вывих челюсти, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Пятнадцатилетнего самбиста ударил пьяный мужчина. Школьнику в больнице диагностировали вывих челюсти", - сказал собеседник. По данным пресс-службы столичного главка МВД РФ, 1 октября в полицию поступило сообщение о травмировании неизвестным мужчиной несовершеннолетнего в Мещерском парке. "Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего", - добавили в ведомстве.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве пьяный мужчина напал на 15-летнего самбиста в парке

В Мещерском парке Москвы пьяный мужчина вывихнул челюсть 15-летнему самбисту

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Пьяный мужчина напал на 15-летнего самбиста в парке в Москве, у подростка диагностировали вывих челюсти, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Пятнадцатилетнего самбиста ударил пьяный мужчина. Школьнику в больнице диагностировали вывих челюсти", - сказал собеседник.
По данным пресс-службы столичного главка МВД РФ, 1 октября в полицию поступило сообщение о травмировании неизвестным мужчиной несовершеннолетнего в Мещерском парке. "Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего", - добавили в ведомстве.
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