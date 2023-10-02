https://ria.ru/20231002/naemniki-1900072966.html

В Эстонии рассказали о новых правилах регистрации наемников в ВСУ

В Эстонии рассказали о новых правилах регистрации наемников в ВСУ - РИА Новости, 02.10.2023

В Эстонии рассказали о новых правилах регистрации наемников в ВСУ

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил порталу государственного телерадиовещания ERR, что Киев изменил правила регистрации наемников, теперь в Таллине не... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T23:47

2023-10-02T23:47

2023-10-02T23:47

специальная военная операция на украине

украина

россия

эстония

ханно певкур

владимир путин

сергей лавров

вооруженные силы украины

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ХЕЛЬСИНКИ, 2 окт - РИА Новости. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил порталу государственного телерадиовещания ERR, что Киев изменил правила регистрации наемников, теперь в Таллине не могут сказать, сколько эстонцев принимают участие в боевых действиях в составе ВСУ. "Если раньше в вооруженных силах Украины было более-менее четкое правило, как регистрируются иностранные воины, и в каких подразделениях они состоят, то сейчас Украина кардинально изменила свое отношение, и иностранные бойцы, воюющие на Украине, могут быть практически во всех подразделениях" - сказал в понедельник Певкур.По его словам, у граждан Эстонии нет никакой обязанности заявлять о себе в случае отъезда на Украину для участия в боевых действиях в составе ВСУ. "Если кто-то сообщил, то мы об этом знаем, но сейчас никто не приходил ни в посольство, ни в минобороны, чтобы сказать, что он ушел воевать на стороне Украины", - добавил министр. В воскресенье издание Postimees сообщило, что около города Лиман в ДНР погиб бывший военнослужащий эстонских Сил обороны Танель Криггул с позывным "Стингер", который с прошлого года принимал участие в боевых действиях на Украине в составе "Интернационального легиона". По данным издания, Криггул погиб в ночь на субботу. В марте этого года стало известно о смерти бывшего офицера Сил обороны Эстонии Иво Юрака, который погиб под Артёмовском в ДНР. Юрак принимал участие в боевых действиях в составе "Интернационального легиона" с осени 2022 года. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230915/naemniki-1896432656.html

https://ria.ru/20230919/nakazanie-1897107981.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, россия, эстония, ханно певкур, владимир путин, сергей лавров, вооруженные силы украины