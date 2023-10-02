https://ria.ru/20231002/moldaviya-1899885455.html

Молдавия надеется на скорое начало переговоров по вступлению в ЕС

Молдавия надеется на скорое начало переговоров по вступлению в ЕС - РИА Новости, 02.10.2023

Молдавия надеется на скорое начало переговоров по вступлению в ЕС

Вице-премьер, глава МИД Молдавии Нику Попеску написал в своем Telegram-канале, что страна смогла реализовать большинство рекомендаций Еврокомиссии, поэтому... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T11:41

2023-10-02T11:41

2023-10-02T11:41

молдавия

в мире

майя санду

евросоюз

еврокомиссия

европейский совет

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КИШИНЕВ, 2 окт - РИА Новости. Вице-премьер, глава МИД Молдавии Нику Попеску написал в своем Telegram-канале, что страна смогла реализовать большинство рекомендаций Еврокомиссии, поэтому надеется до конца года получить положительное решение о начале переговорного процесса по вступлению в ЕС. Попеску сообщил, что провел телефонный разговор с главой генерального директората по вопросам соседства и расширения ЕС Гертом-Яном Купманом, в котором рассказал о существенном прогрессе Молдавии в реализации девяти рекомендаций Европейской комиссии. "С тех пор, как мы получили статус страны-кандидата, мы добились многих важных достижений и смогли эффективно реализовать большинство полученных рекомендаций. Мы настроены оптимистично и надеемся, что благодаря нашим достижениям мы получим положительное решение о начале переговорного процесса с ЕС", - заявил Попеску. Собеседники также обсудили шаги, которые Молдавии необходимо предпринять до принятия окончательного решения Европейского совета в декабре 2023 года. Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.

https://ria.ru/20230929/moldaviya-1899391348.html

https://ria.ru/20230806/moldaviya-1887964609.html

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молдавия, в мире, майя санду, евросоюз, еврокомиссия, европейский совет