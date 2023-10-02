Молдавия надеется на скорое начало переговоров по вступлению в ЕС
Глава МИД Молдавии надеется на решение по началу переговоров с ЕС до конца года
© Sputnik / Anatolii KiriakУчастник акции протеста перед зданием правительства Молдавии
© Sputnik / Anatolii Kiriak
Участник акции протеста перед зданием правительства Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 2 окт - РИА Новости. Вице-премьер, глава МИД Молдавии Нику Попеску написал в своем Telegram-канале, что страна смогла реализовать большинство рекомендаций Еврокомиссии, поэтому надеется до конца года получить положительное решение о начале переговорного процесса по вступлению в ЕС.
Попеску сообщил, что провел телефонный разговор с главой генерального директората по вопросам соседства и расширения ЕС Гертом-Яном Купманом, в котором рассказал о существенном прогрессе Молдавии в реализации девяти рекомендаций Европейской комиссии.
"С тех пор, как мы получили статус страны-кандидата, мы добились многих важных достижений и смогли эффективно реализовать большинство полученных рекомендаций. Мы настроены оптимистично и надеемся, что благодаря нашим достижениям мы получим положительное решение о начале переговорного процесса с ЕС", - заявил Попеску.
Собеседники также обсудили шаги, которые Молдавии необходимо предпринять до принятия окончательного решения Европейского совета в декабре 2023 года.
Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.