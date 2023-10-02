https://ria.ru/20231002/mogila-1899945834.html

В Польше обнаружили уникальную могилу скифского воина

В Польше обнаружили уникальную могилу скифского воина - РИА Новости, 02.10.2023

В Польше обнаружили уникальную могилу скифского воина

Уникальную могилу скифского воина нашли польские археологи в городе Собецин в Подкарпатском воеводстве, сообщил в интервью информационному агентству PAP... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T13:58

2023-10-02T13:58

2023-10-02T13:58

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ВАРШАВА, 2 окт – РИА Новости. Уникальную могилу скифского воина нашли польские археологи в городе Собецин в Подкарпатском воеводстве, сообщил в интервью информационному агентству PAP археолог Марчин Бургхардт. "Могила скифского воина была обнаружен в Собецине около Ярослава, Подкарпатское воеводство. Это уникальная находка не только для Польши, но и для соседних стран этого региона", - заявил Бургхардт. Скифы - это воинственный кочевой народ, пришедший в Европу из восточных степей Средней Азии на рубеже VIII и VII веков до нашей эры. С VIII по IV века до нашей эры они создали огромную империю, простиравшуюся от Западной Азии до Восточной Европы, где на территории нынешней юго-восточной Польши, создали небольшой анклав, центром которого стал опорный пункт (оборонительное поселение, окруженное насыпями) в Хотынце. Археолог напомнил, что несколько лет назад научный мир был потрясен неожиданными результатами исследований, свидетельствовавшими о том, что крепость Хотынец была построена народами со скифским культурным наследием. Это открытие считается одной из величайших археологических сенсаций в Польше за последние годы. Ученые во время исследовательской работы в Собецине обнаружили в общей сложности пять могил, три из них являются так называемыми могилами-урнами, очень характерными для местного населения. В двух других были обнаружены останки двух человек, тела которых не были сожжены перед помещением в могилу. "В состав погребальных даров одного из захоронений вошли керамический сосуд, железный нож и элементы железного оружия – такие, как наконечник копья и ледоруб", - подчеркнул Бургхардт. Археолог отметил, что легкие ледорубы, закрепленные на длинных рукоятках, позволяют наносить смертельные удары, применяя сравнительно небольшую силу, что, несомненно, способствовало их огромной популярности. "Ледоруб из Собецина имеет явные черты скифского культурного круга. Практически идентичные предметы были найдены в курганных могилах верхнего Днестра. Основываясь на этих аналогиях, мы можем довольно уверенно датировать гробницу временем между концом VII и началом VI века до нашей эры", - отметил доктор Бургхардт. Обнаруженные в Собецине памятники будут переданы в музей города Ярослав, где с июня следующего года их можно будет увидеть на постоянной экспозиции, посвященной древнейшей истории Ярославской земли.

https://ria.ru/20230927/nauka-1898437738.html

https://ria.ru/20230621/zoloto-1879513128.html

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европа

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польша, в мире, европа, средняя азия