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В ООН отказались вступать в конфликт с Маском по поводу миграции - РИА Новости, 02.10.2023
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15:42 02.10.2023
https://ria.ru/20231002/mask-1899986055.html
В ООН отказались вступать в конфликт с Маском по поводу миграции
В ООН отказались вступать в конфликт с Маском по поводу миграции - РИА Новости, 02.10.2023
В ООН отказались вступать в конфликт с Маском по поводу миграции
Новый генеральный директор Международной организации по миграции (МОМ) при ООН Эми Поп отказывается вступать в конфликт с американским предпринимателем Илоном... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T15:42
2023-10-02T15:42
в мире
германия
средиземноморье
женева (город)
илон маск
оон
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ЖЕНЕВА, 2 окт - РИА Новости. Новый генеральный директор Международной организации по миграции (МОМ) при ООН Эми Поп отказывается вступать в конфликт с американским предпринимателем Илоном Маском из-за его критики в адрес Германии по поводу помощи мигрантам в Средиземноморье, заявила она на своем первом брифинге в Женеве. "Итак, я воздерживаюсь от каких-либо прямых конфликтов с Илоном Маском. Что я скажу, так это то, что мы знаем, мы слышим, особенно в сфере технологий, что существует острая потребность в новых идеях, в людях, в устойчивой рабочей силе, и, честно говоря, миграция - это наиболее очевидный способ создания устойчивой рабочей силы", - сказала она. В субботу Маск и МИД ФРГ поспорили в социальной сети X о разумности оказания властями Германии помощи НПО, которые занимаются спасением мигрантов в Средиземном море. Ранее Маск задался вопросом, почему американские политики в сто раз больше заботятся о границах Украины, чем о защите рубежей собственной страны. Пост в социальной сети X появился по итогам поездки Маска на границу с Мексикой, где он заснял десятки проникших в США нелегальных мигрантов.
https://ria.ru/20221106/mask-1829415523.html
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германия
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в мире, германия, средиземноморье, женева (город), илон маск, оон
В мире, Германия, Средиземноморье, Женева (город), Илон Маск, ООН
В ООН отказались вступать в конфликт с Маском по поводу миграции

Глава МОМ при ООН отказалась вступать в конфликт с бизнесменом Илоном Маском

© AP Photo / EDUARDO MUNOZЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© AP Photo / EDUARDO MUNOZ
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 2 окт - РИА Новости. Новый генеральный директор Международной организации по миграции (МОМ) при ООН Эми Поп отказывается вступать в конфликт с американским предпринимателем Илоном Маском из-за его критики в адрес Германии по поводу помощи мигрантам в Средиземноморье, заявила она на своем первом брифинге в Женеве.
"Итак, я воздерживаюсь от каких-либо прямых конфликтов с Илоном Маском. Что я скажу, так это то, что мы знаем, мы слышим, особенно в сфере технологий, что существует острая потребность в новых идеях, в людях, в устойчивой рабочей силе, и, честно говоря, миграция - это наиболее очевидный способ создания устойчивой рабочей силы", - сказала она.
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
В ООН призвали Маска обеспечить уважение прав человека в Twitter
6 ноября 2022, 00:25
В субботу Маск и МИД ФРГ поспорили в социальной сети X о разумности оказания властями Германии помощи НПО, которые занимаются спасением мигрантов в Средиземном море.
Ранее Маск задался вопросом, почему американские политики в сто раз больше заботятся о границах Украины, чем о защите рубежей собственной страны. Пост в социальной сети X появился по итогам поездки Маска на границу с Мексикой, где он заснял десятки проникших в США нелегальных мигрантов.
Международный медиацентр G20 - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
Страны G20 намерены продолжить диалог по вопросам миграции
9 сентября, 15:16
 
В миреГерманияСредиземноморьеЖенева (город)Илон МаскООН
 
 
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