https://ria.ru/20231002/mask-1899986055.html

В ООН отказались вступать в конфликт с Маском по поводу миграции

В ООН отказались вступать в конфликт с Маском по поводу миграции - РИА Новости, 02.10.2023

В ООН отказались вступать в конфликт с Маском по поводу миграции

Новый генеральный директор Международной организации по миграции (МОМ) при ООН Эми Поп отказывается вступать в конфликт с американским предпринимателем Илоном... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T15:42

2023-10-02T15:42

2023-10-02T15:42

в мире

германия

средиземноморье

женева (город)

илон маск

оон

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ЖЕНЕВА, 2 окт - РИА Новости. Новый генеральный директор Международной организации по миграции (МОМ) при ООН Эми Поп отказывается вступать в конфликт с американским предпринимателем Илоном Маском из-за его критики в адрес Германии по поводу помощи мигрантам в Средиземноморье, заявила она на своем первом брифинге в Женеве. "Итак, я воздерживаюсь от каких-либо прямых конфликтов с Илоном Маском. Что я скажу, так это то, что мы знаем, мы слышим, особенно в сфере технологий, что существует острая потребность в новых идеях, в людях, в устойчивой рабочей силе, и, честно говоря, миграция - это наиболее очевидный способ создания устойчивой рабочей силы", - сказала она. В субботу Маск и МИД ФРГ поспорили в социальной сети X о разумности оказания властями Германии помощи НПО, которые занимаются спасением мигрантов в Средиземном море. Ранее Маск задался вопросом, почему американские политики в сто раз больше заботятся о границах Украины, чем о защите рубежей собственной страны. Пост в социальной сети X появился по итогам поездки Маска на границу с Мексикой, где он заснял десятки проникших в США нелегальных мигрантов.

https://ria.ru/20221106/mask-1829415523.html

https://ria.ru/20230909/deklaratsiya-1895196719.html

германия

средиземноморье

женева (город)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, германия, средиземноморье, женева (город), илон маск, оон