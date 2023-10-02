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В ООН отказались вступать в конфликт с Маском по поводу миграции
В ООН отказались вступать в конфликт с Маском по поводу миграции - РИА Новости, 02.10.2023
В ООН отказались вступать в конфликт с Маском по поводу миграции
Новый генеральный директор Международной организации по миграции (МОМ) при ООН Эми Поп отказывается вступать в конфликт с американским предпринимателем Илоном... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T15:42
2023-10-02T15:42
2023-10-02T15:42
в мире
германия
средиземноморье
женева (город)
илон маск
оон
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ЖЕНЕВА, 2 окт - РИА Новости. Новый генеральный директор Международной организации по миграции (МОМ) при ООН Эми Поп отказывается вступать в конфликт с американским предпринимателем Илоном Маском из-за его критики в адрес Германии по поводу помощи мигрантам в Средиземноморье, заявила она на своем первом брифинге в Женеве. "Итак, я воздерживаюсь от каких-либо прямых конфликтов с Илоном Маском. Что я скажу, так это то, что мы знаем, мы слышим, особенно в сфере технологий, что существует острая потребность в новых идеях, в людях, в устойчивой рабочей силе, и, честно говоря, миграция - это наиболее очевидный способ создания устойчивой рабочей силы", - сказала она. В субботу Маск и МИД ФРГ поспорили в социальной сети X о разумности оказания властями Германии помощи НПО, которые занимаются спасением мигрантов в Средиземном море. Ранее Маск задался вопросом, почему американские политики в сто раз больше заботятся о границах Украины, чем о защите рубежей собственной страны. Пост в социальной сети X появился по итогам поездки Маска на границу с Мексикой, где он заснял десятки проникших в США нелегальных мигрантов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, средиземноморье, женева (город), илон маск, оон
В мире, Германия, Средиземноморье, Женева (город), Илон Маск, ООН
В ООН отказались вступать в конфликт с Маском по поводу миграции
Глава МОМ при ООН отказалась вступать в конфликт с бизнесменом Илоном Маском
ЖЕНЕВА, 2 окт - РИА Новости. Новый генеральный директор Международной организации по миграции (МОМ) при ООН Эми Поп отказывается вступать в конфликт с американским предпринимателем Илоном Маском из-за его критики в адрес Германии по поводу помощи мигрантам в Средиземноморье, заявила она на своем первом брифинге в Женеве.
"Итак, я воздерживаюсь от каких-либо прямых конфликтов с Илоном Маском. Что я скажу, так это то, что мы знаем, мы слышим, особенно в сфере технологий, что существует острая потребность в новых идеях, в людях, в устойчивой рабочей силе, и, честно говоря, миграция - это наиболее очевидный способ создания устойчивой рабочей силы", - сказала она.
В ООН призвали Маска обеспечить уважение прав человека в Twitter
В субботу Маск и МИД ФРГ поспорили в социальной сети X о разумности оказания властями Германии помощи НПО, которые занимаются спасением мигрантов в Средиземном море
.
Ранее Маск задался вопросом, почему американские политики в сто раз больше заботятся о границах Украины
, чем о защите рубежей собственной страны. Пост в социальной сети X появился по итогам поездки Маска на границу с Мексикой
, где он заснял десятки проникших в США
нелегальных мигрантов.
Страны G20 намерены продолжить диалог по вопросам миграции