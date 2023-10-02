https://ria.ru/20231002/lipetsk-1899891452.html

В Липецке задержали подозреваемого в убийстве падчерицы

В Липецке задержали подозреваемого в убийстве падчерицы - РИА Новости, 02.10.2023

В Липецке задержали подозреваемого в убийстве падчерицы

В Липецке задержан мужчина, подозреваемый в убийстве четырёхлетней падчерицы, сообщило региональное управление СК РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T11:51

2023-10-02T11:51

2023-10-02T12:41

происшествия

липецк

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОРОНЕЖ, 2 окт - РИА Новости. В Липецке задержан мужчина, подозреваемый в убийстве четырёхлетней падчерицы, сообщило региональное управление СК РФ в Telegram-канале. "В Липецке задержан местный житель, подозреваемый в убийстве малолетней... Вечером 1 октября 2023 года подозреваемый в ходе конфликта с супругой причинил телесные повреждения ее 4-летней дочери. Прибывшая бригада медиков констатировала смерть ребенка", — сообщает ведомство. Следователи возбудили уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетней). Решается вопрос об аресте 31-летнего фигуранта.

https://ria.ru/20230720/pensioner-1885264663.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, липецк, россия, следственный комитет россии (ск рф)