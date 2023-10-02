https://ria.ru/20231002/lipetsk-1899891452.html
В Липецке задержали подозреваемого в убийстве падчерицы
В Липецке задержали подозреваемого в убийстве падчерицы - РИА Новости, 02.10.2023
В Липецке задержали подозреваемого в убийстве падчерицы
В Липецке задержан мужчина, подозреваемый в убийстве четырёхлетней падчерицы, сообщило региональное управление СК РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T11:51
2023-10-02T11:51
2023-10-02T12:41
происшествия
липецк
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОРОНЕЖ, 2 окт - РИА Новости. В Липецке задержан мужчина, подозреваемый в убийстве четырёхлетней падчерицы, сообщило региональное управление СК РФ в Telegram-канале. "В Липецке задержан местный житель, подозреваемый в убийстве малолетней... Вечером 1 октября 2023 года подозреваемый в ходе конфликта с супругой причинил телесные повреждения ее 4-летней дочери. Прибывшая бригада медиков констатировала смерть ребенка", — сообщает ведомство. Следователи возбудили уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетней). Решается вопрос об аресте 31-летнего фигуранта.
https://ria.ru/20230720/pensioner-1885264663.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, липецк, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Липецк, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Липецке задержали подозреваемого в убийстве падчерицы
В Липецке задержали подозреваемого в убийстве четырехлетней падчерицы