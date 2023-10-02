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Липецкая область стала лидером первого ESG-рейтинга ОЭЗ - РИА Новости, 02.10.2023
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Липецкая область
 
16:17 02.10.2023
https://ria.ru/20231002/lider-1899994062.html
Липецкая область стала лидером первого ESG-рейтинга ОЭЗ
Липецкая область стала лидером первого ESG-рейтинга ОЭЗ - РИА Новости, 02.10.2023
Липецкая область стала лидером первого ESG-рейтинга ОЭЗ
Особая экономическая зона "Липецк" промышленно-производственного типа (ОЭЗ) возглавила первый ESG-рейтинг среди ОЭЗ России, сообщил глава региона Игорь... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T16:17
2023-10-02T16:17
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
"липецк"
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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ЛИПЕЦК, 2 окт - РИА Новости. Особая экономическая зона "Липецк" промышленно-производственного типа (ОЭЗ) возглавила первый ESG-рейтинг среди ОЭЗ России, сообщил глава региона Игорь Артамонов, ссылаясь на результат исследования, проведенного при поддержке Минэкономразвития РФ в сентябре 2023 года. Он уточнил, что в ходе исследования оценивались показатели в области экологии, социальной ответственности и корпоративного управления. Определяющими факторами, повлиявшими на результаты первого ESG-рейтинга, стали персональный прогресс и развитие управляющей компании особой экономической зоны. В процессе исследовательской оценки 15 особых экономических зон из 13 субъектов страны показали, насколько эффективно используют возможности, связанные с повесткой устойчивого развития, посредством политик, программ, раскрытия информации и предпринимаемых мер и инициатив. "Успешность ОЭЗ "Липецк" подтверждается не в первый раз. Во многом это заслуга грамотного управления, настроя команды на результат и ответственного отношения к решению поставленных задач", — отметил Артамонов.
https://ria.ru/20230920/agrostartap-1897508190.html
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липецкая область, игорь артамонов, "липецк", россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, "Липецк", Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)

Липецкая область стала лидером первого ESG-рейтинга ОЭЗ

© Фото : правительство Липецкой областиЛипецкая область стала лидером первого ESG-рейтинга ОЭЗ
Липецкая область стала лидером первого ESG-рейтинга ОЭЗ - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© Фото : правительство Липецкой области
Липецкая область стала лидером первого ESG-рейтинга ОЭЗ
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ЛИПЕЦК, 2 окт - РИА Новости. Особая экономическая зона "Липецк" промышленно-производственного типа (ОЭЗ) возглавила первый ESG-рейтинг среди ОЭЗ России, сообщил глава региона Игорь Артамонов, ссылаясь на результат исследования, проведенного при поддержке Минэкономразвития РФ в сентябре 2023 года.
Он уточнил, что в ходе исследования оценивались показатели в области экологии, социальной ответственности и корпоративного управления. Определяющими факторами, повлиявшими на результаты первого ESG-рейтинга, стали персональный прогресс и развитие управляющей компании особой экономической зоны.
В процессе исследовательской оценки 15 особых экономических зон из 13 субъектов страны показали, насколько эффективно используют возможности, связанные с повесткой устойчивого развития, посредством политик, программ, раскрытия информации и предпринимаемых мер и инициатив.
"Успешность ОЭЗ "Липецк" подтверждается не в первый раз. Во многом это заслуга грамотного управления, настроя команды на результат и ответственного отношения к решению поставленных задач", — отметил Артамонов.
Деньги - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
Около 400 млн рублей получили липецкие фермеры по программе "Агростартап"
20 сентября, 12:34
 
Липецкая областьЛипецкая областьИгорь Артамонов"Липецк"РоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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