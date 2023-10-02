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Липецкая область стала лидером первого ESG-рейтинга ОЭЗ
Липецкая область стала лидером первого ESG-рейтинга ОЭЗ - РИА Новости, 02.10.2023
Липецкая область стала лидером первого ESG-рейтинга ОЭЗ
Особая экономическая зона "Липецк" промышленно-производственного типа (ОЭЗ) возглавила первый ESG-рейтинг среди ОЭЗ России, сообщил глава региона Игорь... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T16:17
2023-10-02T16:17
2023-10-02T16:17
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
"липецк"
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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ЛИПЕЦК, 2 окт - РИА Новости. Особая экономическая зона "Липецк" промышленно-производственного типа (ОЭЗ) возглавила первый ESG-рейтинг среди ОЭЗ России, сообщил глава региона Игорь Артамонов, ссылаясь на результат исследования, проведенного при поддержке Минэкономразвития РФ в сентябре 2023 года. Он уточнил, что в ходе исследования оценивались показатели в области экологии, социальной ответственности и корпоративного управления. Определяющими факторами, повлиявшими на результаты первого ESG-рейтинга, стали персональный прогресс и развитие управляющей компании особой экономической зоны. В процессе исследовательской оценки 15 особых экономических зон из 13 субъектов страны показали, насколько эффективно используют возможности, связанные с повесткой устойчивого развития, посредством политик, программ, раскрытия информации и предпринимаемых мер и инициатив. "Успешность ОЭЗ "Липецк" подтверждается не в первый раз. Во многом это заслуга грамотного управления, настроя команды на результат и ответственного отношения к решению поставленных задач", — отметил Артамонов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов, "липецк", россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, "Липецк", Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
ЛИПЕЦК, 2 окт - РИА Новости. Особая экономическая зона "Липецк" промышленно-производственного типа (ОЭЗ) возглавила первый ESG-рейтинг среди ОЭЗ России, сообщил глава региона Игорь Артамонов, ссылаясь на результат исследования, проведенного при поддержке Минэкономразвития РФ в сентябре 2023 года.
Он уточнил, что в ходе исследования оценивались показатели в области экологии, социальной ответственности и корпоративного управления. Определяющими факторами, повлиявшими на результаты первого ESG
-рейтинга, стали персональный прогресс и развитие управляющей компании особой экономической зоны.
В процессе исследовательской оценки 15 особых экономических зон из 13 субъектов страны показали, насколько эффективно используют возможности, связанные с повесткой устойчивого развития, посредством политик, программ, раскрытия информации и предпринимаемых мер и инициатив.
"Успешность ОЭЗ "Липецк" подтверждается не в первый раз. Во многом это заслуга грамотного управления, настроя команды на результат и ответственного отношения к решению поставленных задач", — отметил Артамонов.
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