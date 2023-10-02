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Смоленская область лидирует по посеву льна в ЦФО - РИА Новости, 02.10.2023
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Смоленская область
Смоленская область
 
17:55 02.10.2023
https://ria.ru/20231002/len-1900031598.html
Смоленская область лидирует по посеву льна в ЦФО
Смоленская область лидирует по посеву льна в ЦФО - РИА Новости, 02.10.2023
Смоленская область лидирует по посеву льна в ЦФО
Смоленская область по посеву льна в 2023 году заняла первое место в Центральном федеральном округе и третье место в России, сообщила администрация региона. РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T17:55
2023-10-02T17:55
смоленская область
экономика
смоленская область
россия
василий анохин
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СМОЛЕНСК, 2 окт – РИА Новости. Смоленская область по посеву льна в 2023 году заняла первое место в Центральном федеральном округе и третье место в России, сообщила администрация региона. Сообщается, что в областной администрации подвели предварительные итоги уборки урожая. В целом, как озвучивалось в ходе совещания, темпы уборочных работ опережают прошлогодние. В частности, зерновые и зернобобовые культуры убраны с площади 134 тысячи гектаров (84%), что на 4,6 тысячи гектаров больше показателя за аналогичный период прошлого года. Валовой сбор зерна составляет свыше 348 тысяч тонн в бункерном весе, что почти на 3,5 тысячи тонн выше уровня 2022 года. Лидеры по валовому сбору зерна – Сычевский, Починковский и Новодугинский районы. Отдельно на совещании обсуждалась ситуация с посевом льна. "По посевной площади льна-долгунца Смоленская область сохранила лидирующие позиции: в текущем году регион занимает первое место в ЦФО и третье место в Российской Федерации. Общая уборочная площадь льна-долгунца составляет 4,2 тысячи гектаров", - говорится в сообщении. По данным областной администрации, в общей сложности смоленским сельхозтоваропроизводителям предстоит убрать порядка 160 тысяч гектаров зерновых культур, 19 тысяч гектаров рапса, более 4 тысяч гектаров льна-долгунца, 2 тысячи гектаров картофеля и овощей открытого грунта. "Завершая обсуждение уборки урожая, губернатор Василий Анохин поблагодарил смоленских аграриев, которые, по его словам, несмотря на напряженную ситуацию - рост цен на ГСМ, низкие закупочные цены на продукцию и прочие – продолжают активно работать, обеспечивая продовольственную безопасность региона", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230922/karta-1898039901.html
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экономика, смоленская область, россия, василий анохин
Смоленская область, Экономика, Смоленская область, Россия, Василий Анохин
Смоленская область лидирует по посеву льна в ЦФО

Смоленская область лидирует по посеву льна в ЦФО

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВид на Соборную гору в Смоленске
Вид на Соборную гору в Смоленске - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Вид на Соборную гору в Смоленске. Архивное фото
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СМОЛЕНСК, 2 окт – РИА Новости. Смоленская область по посеву льна в 2023 году заняла первое место в Центральном федеральном округе и третье место в России, сообщила администрация региона.
Сообщается, что в областной администрации подвели предварительные итоги уборки урожая.
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В целом, как озвучивалось в ходе совещания, темпы уборочных работ опережают прошлогодние. В частности, зерновые и зернобобовые культуры убраны с площади 134 тысячи гектаров (84%), что на 4,6 тысячи гектаров больше показателя за аналогичный период прошлого года. Валовой сбор зерна составляет свыше 348 тысяч тонн в бункерном весе, что почти на 3,5 тысячи тонн выше уровня 2022 года. Лидеры по валовому сбору зерна – Сычевский, Починковский и Новодугинский районы.
Отдельно на совещании обсуждалась ситуация с посевом льна.
"По посевной площади льна-долгунца Смоленская область сохранила лидирующие позиции: в текущем году регион занимает первое место в ЦФО и третье место в Российской Федерации. Общая уборочная площадь льна-долгунца составляет 4,2 тысячи гектаров", - говорится в сообщении.
По данным областной администрации, в общей сложности смоленским сельхозтоваропроизводителям предстоит убрать порядка 160 тысяч гектаров зерновых культур, 19 тысяч гектаров рапса, более 4 тысяч гектаров льна-долгунца, 2 тысячи гектаров картофеля и овощей открытого грунта.
"Завершая обсуждение уборки урожая, губернатор Василий Анохин поблагодарил смоленских аграриев, которые, по его словам, несмотря на напряженную ситуацию - рост цен на ГСМ, низкие закупочные цены на продукцию и прочие – продолжают активно работать, обеспечивая продовольственную безопасность региона", - говорится в сообщении.
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