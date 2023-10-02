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Президент Южной Осетии прибыл в Сочи для встречи с Лавровым
Президент Южной Осетии прибыл в Сочи для встречи с Лавровым - РИА Новости, 02.10.2023
Президент Южной Осетии прибыл в Сочи для встречи с Лавровым
Президент Южной Осетии Алан Гаглоев прибыл в Сочи для встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщила журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T21:09
2023-10-02T21:09
2023-10-02T21:09
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ЦХИНВАЛ, 2 окт – РИА Новости. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев прибыл в Сочи для встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщила журналистам пресс-секретарь главы республики Наталья Босикова. Третьего октября в Сочи состоятся раздельные двусторонние и трехсторонняя встречи Лаврова с президентом Абхазии Асланом Бжанией и главой МИД Иналом Ардзинбой, президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым и главой МИД Ахсаром Джиоевым. "Президент Южной Осетии Алан Гаглоев прибыл в Сочи, где 3 октября состоится встреча югоосетинского лидера с главой МИД России Сергеем Лавровым", - сказала Босикова. Она также сообщила, что на повестке встречи обсуждение важных межгосударственных вопросов. По итогам запланирована встреча в более расширенном формате с участием главы МИД Южной Осетии и абхазских коллег.
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сергей лавров, южная осетия, сочи, россия, алан гаглоев, аслан бжания
Сергей Лавров, Южная Осетия, Сочи, Россия, Алан Гаглоев, Аслан Бжания
Президент Южной Осетии прибыл в Сочи для встречи с Лавровым
Гаглоев прибыл в Сочи для встречи с Лавровым