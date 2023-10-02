https://ria.ru/20231002/lavrov-1899966523.html

Лавров выступил за повышение роли стран Латинской Америки в мире

Лавров выступил за повышение роли стран Латинской Америки в мире - РИА Новости, 02.10.2023

Лавров выступил за повышение роли стран Латинской Америки в мире

Россия выступает за достойное представительство стран Латинской Америки в международных структурах, включая ООН, G20 и БРИКС, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T14:55

2023-10-02T14:55

2023-10-02T14:55

россия

в мире

латинская америка

сергей лавров

оон

брикс

большая двадцатка

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Россия выступает за достойное представительство стран Латинской Америки в международных структурах, включая ООН, G20 и БРИКС, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Нас объединяет твердая приверженность демократизации межгосударственного общения, его выстраиванию на общепризнанных принципах международного права, в первую очередь Устава ООН", - заявил Лавров, обращаясь к участникам международной парламентской конференции "Россия-Латинская Америка". По его словам, состав участников и повестка дня конференции – "яркое подтверждение тех крупных перемен, которые происходят в мировой политике". "Мы не только присутствуем при формировании более справедливой многополярной архитектуры международных отношений, но и непосредственно участвуем в этом процессе. Его неотъемлемой частью является повышение роли государств и объединений Латинской Америки и Карибского бассейна в мировых делах. Их голос все слышнее, а слово звучит все весомее. Россия приветствует эту тенденцию и работает над ее закреплением. Выступаем за достойное представительство стран региона в ключевых международных структурах, включая ООН, "Группу двадцати" и БРИКС", - заявил министр. Он напомнил, что одна из ведущих стран Южной Америки – Аргентина – уже приглашена стать полноценным членом БРИКС. В Москве с 29 сентября по 2 октября по инициативе Госдумы проходит Первая международная парламентская конференция "Россия – Латинская Америка". В пятницу перед участниками конференции выступил президент России Владимир Путин. В понедельник проходит пленарное заседание в рамках конференции, в зале присутствуют более 300 представителей парламентов и экспертов из стран Латинской Америки.

https://ria.ru/20231002/briks-1899920745.html

https://ria.ru/20231002/sanktsii-1899916024.html

россия

латинская америка

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россия, в мире, латинская америка, сергей лавров, оон, брикс, большая двадцатка