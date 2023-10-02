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Лавров выступил за повышение роли стран Латинской Америки в мире - РИА Новости, 02.10.2023
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14:55 02.10.2023
https://ria.ru/20231002/lavrov-1899966523.html
Лавров выступил за повышение роли стран Латинской Америки в мире
Лавров выступил за повышение роли стран Латинской Америки в мире - РИА Новости, 02.10.2023
Лавров выступил за повышение роли стран Латинской Америки в мире
Россия выступает за достойное представительство стран Латинской Америки в международных структурах, включая ООН, G20 и БРИКС, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T14:55
2023-10-02T14:55
россия
в мире
латинская америка
сергей лавров
оон
брикс
большая двадцатка
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Россия выступает за достойное представительство стран Латинской Америки в международных структурах, включая ООН, G20 и БРИКС, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Нас объединяет твердая приверженность демократизации межгосударственного общения, его выстраиванию на общепризнанных принципах международного права, в первую очередь Устава ООН", - заявил Лавров, обращаясь к участникам международной парламентской конференции "Россия-Латинская Америка". По его словам, состав участников и повестка дня конференции – "яркое подтверждение тех крупных перемен, которые происходят в мировой политике". "Мы не только присутствуем при формировании более справедливой многополярной архитектуры международных отношений, но и непосредственно участвуем в этом процессе. Его неотъемлемой частью является повышение роли государств и объединений Латинской Америки и Карибского бассейна в мировых делах. Их голос все слышнее, а слово звучит все весомее. Россия приветствует эту тенденцию и работает над ее закреплением. Выступаем за достойное представительство стран региона в ключевых международных структурах, включая ООН, "Группу двадцати" и БРИКС", - заявил министр. Он напомнил, что одна из ведущих стран Южной Америки – Аргентина – уже приглашена стать полноценным членом БРИКС. В Москве с 29 сентября по 2 октября по инициативе Госдумы проходит Первая международная парламентская конференция "Россия – Латинская Америка". В пятницу перед участниками конференции выступил президент России Владимир Путин. В понедельник проходит пленарное заседание в рамках конференции, в зале присутствуют более 300 представителей парламентов и экспертов из стран Латинской Америки.
https://ria.ru/20231002/briks-1899920745.html
https://ria.ru/20231002/sanktsii-1899916024.html
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россия, в мире, латинская америка, сергей лавров, оон, брикс, большая двадцатка
Россия, В мире, Латинская Америка, Сергей Лавров, ООН, БРИКС, Большая двадцатка
Лавров выступил за повышение роли стран Латинской Америки в мире

Лавров выступил за повышение роли Латинской Америки в международных структурах

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Россия выступает за достойное представительство стран Латинской Америки в международных структурах, включая ООН, G20 и БРИКС, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Нас объединяет твердая приверженность демократизации межгосударственного общения, его выстраиванию на общепризнанных принципах международного права, в первую очередь Устава ООН", - заявил Лавров, обращаясь к участникам международной парламентской конференции "Россия-Латинская Америка".
Пресс-центр саммита БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
В Госдуме назвали расширение БРИКС за счет Латинской Америки задачей России
Вчера, 12:57
По его словам, состав участников и повестка дня конференции – "яркое подтверждение тех крупных перемен, которые происходят в мировой политике".
"Мы не только присутствуем при формировании более справедливой многополярной архитектуры международных отношений, но и непосредственно участвуем в этом процессе. Его неотъемлемой частью является повышение роли государств и объединений Латинской Америки и Карибского бассейна в мировых делах. Их голос все слышнее, а слово звучит все весомее. Россия приветствует эту тенденцию и работает над ее закреплением. Выступаем за достойное представительство стран региона в ключевых международных структурах, включая ООН, "Группу двадцати" и БРИКС", - заявил министр.
Он напомнил, что одна из ведущих стран Южной АмерикиАргентина – уже приглашена стать полноценным членом БРИКС.
В Москве с 29 сентября по 2 октября по инициативе Госдумы проходит Первая международная парламентская конференция "Россия – Латинская Америка". В пятницу перед участниками конференции выступил президент России Владимир Путин. В понедельник проходит пленарное заседание в рамках конференции, в зале присутствуют более 300 представителей парламентов и экспертов из стран Латинской Америки.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко призвала Латинскую Америку объединить усилия против санкций
Вчера, 12:46
 
РоссияВ миреЛатинская АмерикаСергей ЛавровООНБРИКСБольшая двадцатка
 
 
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