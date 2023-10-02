https://ria.ru/20231002/laureatka-1899967152.html

Орбан поздравил первую венгерку, получившую Нобелевскую премию

Орбан поздравил первую венгерку, получившую Нобелевскую премию - РИА Новости, 02.10.2023

Орбан поздравил первую венгерку, получившую Нобелевскую премию

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил первую в истории страны женщину-лауреата Нобелевской премии Каталин Карико, которая получила награду в области... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T14:56

2023-10-02T14:56

2023-10-02T15:25

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БУДАПЕШТ, 2 окт - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил первую в истории страны женщину-лауреата Нобелевской премии Каталин Карико, которая получила награду в области медицины совместно с американцем Дрю Вайссманом за разработку мРНК-вакцин против COVID-19. "Поздравляю первую венгерскую женщину-лауреата Нобелевской премии! Мы гордимся! Венгерка на вершине мира", - написал Орбан в соцсети, разместив фотографию с Карико. Свои поздравления Карико направила также президент Венгрии Каталин Новак. "Каталин Карико - первая венгерская женщина, получившая Нобелевскую премию. Огромная гордость, что наша нация обогатилась таким нобелевским лауреатом, чьи исследования могут спасти миллионы жизней. Спасибо, Каталин!" - написала она в соцсети Facebook*.Венгерский биохимик Ваталин Карико родилась в 1955 году в Сольноке. В 1978 году окончила Сегедский университет. Диссертация Карико была посвящена синтезу олигонуклеотидов (коротких отрезков ДНК и РНК) и изучению их противовирусных эффектов. В 1982 году получила докторскую степень в Сегедском университете. Профессор. До 1985 года проводила исследования в Венгерской академии наук в Сегеде. В середине 1980-х Карико вместе с семьей переехала в США. В 1989 году Карико стала доцентом Пенсильванского университета, где проработала до 2013 года. В период 2013-2022 годов была старшим вице-президентом компании BioNTech SE в Майнце (Германия). С 2021 года Каталин Карико является профессором Сегедского университета и адъюнкт-профессором по нейрохирургии Медицинской школы Перельмана Пенсильванского университета. В течение 40 лет исследования Карико были сосредоточены на РНК-опосредованных механизмах с конечной целью разработки транскрибируемой in vitro мРНК для белковой терапии. Она исследовала РНК-опосредованную иммунную активацию и обнаружила, что нуклеозидные модификации подавляют иммуногенность РНК, что расширяет терапевтические возможности мРНК.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

венгрия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, виктор орбан, венгрия, нобелевская премия, наука