https://ria.ru/20231002/labrador-1899865383.html

Поссорившийся с женой житель Кемерово спьяну выбросил из окна лабрадора

Поссорившийся с женой житель Кемерово спьяну выбросил из окна лабрадора - РИА Новости, 02.10.2023

Поссорившийся с женой житель Кемерово спьяну выбросил из окна лабрадора

Поссорившийся с женой подвыпивший житель Кемерово скинул лабрадора из окна квартиры на третьем этаже, сообщается в Telegram-канале ГУМВД по Кемеровской области. РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T11:12

2023-10-02T11:12

2023-10-02T11:12

происшествия

кемерово

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КЕМЕРОВО, 2 окт – РИА Новости. Поссорившийся с женой подвыпивший житель Кемерово скинул лабрадора из окна квартиры на третьем этаже, сообщается в Telegram-канале ГУМВД по Кемеровской области. В дежурную часть отдела полиции "Ленинский" УМВД по городу Кемерово обратился 60-летний местный житель, сообщивший, что неизвестный скинул собаку с третьего этажа дома по улице Ворошилова. На место происшествия прибыл участковый, выяснивший, что владельцем пса является 39-летний местный житель. "Горожанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поругался с супругой и начал выбрасывать вещи из окна квартиры, а после выбросил и лабрадора. Животное было доставлено в ветеринарную клинику, где ему диагностированы переломы передних конечностей и заднего тазобедренного сустава", – говорится в сообщении. Отмечается, что дебошир был доставлен в отдел полиции. Свою вину он отрицать не стал. "В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего", – уточняет ведомство.

https://ria.ru/20231001/raznorabochiy-1899803956.html

кемерово

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, кемерово