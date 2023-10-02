https://ria.ru/20231002/labrador-1899865383.html
Поссорившийся с женой житель Кемерово спьяну выбросил из окна лабрадора
Поссорившийся с женой житель Кемерово спьяну выбросил из окна лабрадора - РИА Новости, 02.10.2023
Поссорившийся с женой житель Кемерово спьяну выбросил из окна лабрадора
Поссорившийся с женой подвыпивший житель Кемерово скинул лабрадора из окна квартиры на третьем этаже, сообщается в Telegram-канале ГУМВД по Кемеровской области. РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T11:12
2023-10-02T11:12
2023-10-02T11:12
происшествия
кемерово
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КЕМЕРОВО, 2 окт – РИА Новости. Поссорившийся с женой подвыпивший житель Кемерово скинул лабрадора из окна квартиры на третьем этаже, сообщается в Telegram-канале ГУМВД по Кемеровской области. В дежурную часть отдела полиции "Ленинский" УМВД по городу Кемерово обратился 60-летний местный житель, сообщивший, что неизвестный скинул собаку с третьего этажа дома по улице Ворошилова. На место происшествия прибыл участковый, выяснивший, что владельцем пса является 39-летний местный житель. "Горожанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поругался с супругой и начал выбрасывать вещи из окна квартиры, а после выбросил и лабрадора. Животное было доставлено в ветеринарную клинику, где ему диагностированы переломы передних конечностей и заднего тазобедренного сустава", – говорится в сообщении. Отмечается, что дебошир был доставлен в отдел полиции. Свою вину он отрицать не стал. "В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего", – уточняет ведомство.
https://ria.ru/20231001/raznorabochiy-1899803956.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кемерово
Поссорившийся с женой житель Кемерово спьяну выбросил из окна лабрадора
Поссорившийся с женой житель Кемерово спьяну выбросил из окна 3 этажа лабрадора
КЕМЕРОВО, 2 окт – РИА Новости.
Поссорившийся с женой подвыпивший житель Кемерово скинул лабрадора из окна квартиры на третьем этаже, сообщается в Telegram-канале
ГУМВД по Кемеровской области.
В дежурную часть отдела полиции "Ленинский" УМВД по городу Кемерово обратился 60-летний местный житель, сообщивший, что неизвестный скинул собаку с третьего этажа дома по улице Ворошилова. На место происшествия прибыл участковый, выяснивший, что владельцем пса является 39-летний местный житель.
"Горожанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поругался с супругой и начал выбрасывать вещи из окна квартиры, а после выбросил и лабрадора. Животное было доставлено в ветеринарную клинику, где ему диагностированы переломы передних конечностей и заднего тазобедренного сустава", – говорится в сообщении.
Отмечается, что дебошир был доставлен в отдел полиции. Свою вину он отрицать не стал.
"В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего", – уточняет ведомство.
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