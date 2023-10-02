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В ФРГ юный "Шумахер" разогнал детский квадроцикл до 40 километров в час - РИА Новости, 02.10.2023
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18:29 02.10.2023
https://ria.ru/20231002/kvadrotsikl-1900038354.html
В ФРГ юный "Шумахер" разогнал детский квадроцикл до 40 километров в час
В ФРГ юный "Шумахер" разогнал детский квадроцикл до 40 километров в час - РИА Новости, 02.10.2023
В ФРГ юный "Шумахер" разогнал детский квадроцикл до 40 километров в час
Девятилетний мальчик на западе Германии разогнал на дороге детский квадроцикл до 40 километров в час и пытался доказать остановившему его соседу, что ему 18... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T18:29
2023-10-02T18:29
германия
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в мире
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Девятилетний мальчик на западе Германии разогнал на дороге детский квадроцикл до 40 километров в час и пытался доказать остановившему его соседу, что ему 18 лет, сообщила местная полиция. "Сосед обратил внимание на "молодого Шумахера", когда тот с визгом шин ехал по улице. Мальчик ездил туда-сюда на квадроцикле в шлеме и полной защитной экипировке. Когда сосед его остановил и спросил, правильно ли он поступает, тот ответил, что ему 18 лет, и он может управлять машиной. У соседа возникли закономерные сомнения, и он сообщил полиции", - говорится в заявлении полиции. Сообщается, что на детском квадроцикле установлена дроссельная заслонка, ограничивающая скорость транспортного средства до 6 километров в час, однако, если ее снять, как это и было в описанном случае, то квадроцикл может разогнаться до 47 километров час. Отец мальчика сказал, что разрешал ему ездить только на территории их участка. Однако полиция все равно начала расследование инцидента: как минимум, снятие дроссельной заслонки делает необходимым наличие водительских прав для лица, управляющего транспортным средством.
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германия, авто, в мире
Германия, Авто, В мире
В ФРГ юный "Шумахер" разогнал детский квадроцикл до 40 километров в час

В Германии девятилетний мальчик разогнал детский квадроцикл до 40 км/ч

© iStock.com / LumineImagesДетский квадроцикл
Детский квадроцикл - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© iStock.com / LumineImages
Детский квадроцикл. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Девятилетний мальчик на западе Германии разогнал на дороге детский квадроцикл до 40 километров в час и пытался доказать остановившему его соседу, что ему 18 лет, сообщила местная полиция.
"Сосед обратил внимание на "молодого Шумахера", когда тот с визгом шин ехал по улице. Мальчик ездил туда-сюда на квадроцикле в шлеме и полной защитной экипировке. Когда сосед его остановил и спросил, правильно ли он поступает, тот ответил, что ему 18 лет, и он может управлять машиной. У соседа возникли закономерные сомнения, и он сообщил полиции", - говорится в заявлении полиции.
Сообщается, что на детском квадроцикле установлена дроссельная заслонка, ограничивающая скорость транспортного средства до 6 километров в час, однако, если ее снять, как это и было в описанном случае, то квадроцикл может разогнаться до 47 километров час.
Отец мальчика сказал, что разрешал ему ездить только на территории их участка. Однако полиция все равно начала расследование инцидента: как минимум, снятие дроссельной заслонки делает необходимым наличие водительских прав для лица, управляющего транспортным средством.
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