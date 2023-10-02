https://ria.ru/20231002/kvadrotsikl-1900038354.html

В ФРГ юный "Шумахер" разогнал детский квадроцикл до 40 километров в час

В ФРГ юный "Шумахер" разогнал детский квадроцикл до 40 километров в час - РИА Новости, 02.10.2023

В ФРГ юный "Шумахер" разогнал детский квадроцикл до 40 километров в час

Девятилетний мальчик на западе Германии разогнал на дороге детский квадроцикл до 40 километров в час и пытался доказать остановившему его соседу, что ему 18... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T18:29

2023-10-02T18:29

2023-10-02T18:29

германия

авто

в мире

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Девятилетний мальчик на западе Германии разогнал на дороге детский квадроцикл до 40 километров в час и пытался доказать остановившему его соседу, что ему 18 лет, сообщила местная полиция. "Сосед обратил внимание на "молодого Шумахера", когда тот с визгом шин ехал по улице. Мальчик ездил туда-сюда на квадроцикле в шлеме и полной защитной экипировке. Когда сосед его остановил и спросил, правильно ли он поступает, тот ответил, что ему 18 лет, и он может управлять машиной. У соседа возникли закономерные сомнения, и он сообщил полиции", - говорится в заявлении полиции. Сообщается, что на детском квадроцикле установлена дроссельная заслонка, ограничивающая скорость транспортного средства до 6 километров в час, однако, если ее снять, как это и было в описанном случае, то квадроцикл может разогнаться до 47 километров час. Отец мальчика сказал, что разрешал ему ездить только на территории их участка. Однако полиция все равно начала расследование инцидента: как минимум, снятие дроссельной заслонки делает необходимым наличие водительских прав для лица, управляющего транспортным средством.

https://ria.ru/20230822/dtp-1891533651.html

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германия, авто, в мире