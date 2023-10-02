https://ria.ru/20231002/krazha-1899826583.html

В Хабаровске воры обокрали дом, в котором спали хозяева

В Хабаровске воры обокрали дом, в котором спали хозяева - РИА Новости, 02.10.2023

В Хабаровске воры обокрали дом, в котором спали хозяева

Двух воров в Хабаровске будут судить после того, как они залезли в дом со спящими хозяевами и вынесли имущества на более чем 3 миллиона рублей, сообщает полиция РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T07:39

2023-10-02T07:39

2023-10-02T07:42

хабаровск

россия

происшествия

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ХАБАРОВСК, 2 окт - РИА Новости. Двух воров в Хабаровске будут судить после того, как они залезли в дом со спящими хозяевами и вынесли имущества на более чем 3 миллиона рублей, сообщает полиция региона. По данным управления МВД по краю, инцидент произошел в марте. Ночью два соучастника проникли через забор на территорию частного домовладения в городе. Через окно воры похитили: 350 тысяч рублей, иностранную валюту, два мобильных телефона, несколько пар наручных часов и документы. "Обвиняемых не смутил тот факт, что во время хищения имущества в доме спали хозяева. Общий ущерб составил более 3 миллионов рублей... Уголовное дело по части 4 ст. 158 УК РФ (Кража) окончено. Оно направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. До оглашения приговора обвиняемые будут находиться под стражей", - сообщает УМВД региона. Отмечается, что обвиняемым 33 и 36 лет. Ранее мужчины привлекались к уголовной ответственности за кражи и мошенничества, а также отбывали наказание в местах лишения свободы. Уточняется, что похищенное имущество злоумышленники сожгли, а деньги разделили между собой.

https://ria.ru/20230828/vory-1892649163.html

https://ria.ru/20230928/pokhischenie-1899264455.html

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хабаровск, россия, происшествия