Вучич выступил за усиление присутствия KFOR в Косово
Вучич: Сербия хочет видеть больше присутствия KFOR в Косово
© AP Photo / Dejan SimicevicПолиция и солдаты KFOR на севере Косово
© AP Photo / Dejan Simicevic
Полиция и солдаты KFOR на севере Косово. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Сербия хочет большего присутствия сил контингента НАТО в Косово (KFOR) и готова сотрудничать с альянсом, заявил президент страны Александр Вучич в интервью телеканалу CNN.
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"Нам не нужны были никакие конфликты, никакие столкновения с НАТО, наоборот, мы хотим видеть, я подчеркиваю, большее присутствие KFOR, <...> особенно на севере. Мы надеемся, это будет одним из способов поддержать безопасность сербского населения, особенно в северной части Косово", — сказал глава государства.
По его словам, Сербия была последней страной, которой были нужны негативные события в Косово.
Как сообщал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, в свете недавнего обострения в регионе НАТО намерена нарастить присутствие сил KFOR для обеспечения безопасности на границе с Сербией.
Полиция самопровозглашенного Косово 24 сентября заявила о нападении на полицейских у села Баньска на севере края. Утверждалось, что правоохранителей обстреляли, в том числе с применением гранатометов, один из них скончался. Также сообщалось, что вооруженные люди вторглись на территорию монастыря Баньска. Косовские власти обвинили в нападении на правоохранителей "сербские преступные группы".
В результате столкновений убили троих косовских сербов. Вучич призвал сербов в Косово и Метохии защищать свои права мирным путем и указал, что погибшие не были террористами, но их "довели до края" косовоалбанские власти в Приштине. Президент Сербии попросил контингент Североатлантического альянса в Косово и Метохии взять на себя обеспечение безопасности на севере края вместо косовоалбанской полиции. Премьер Албании Эди Рама также призвал KFOR взять под контроль север Косово, чтобы избежать повторения вооруженных столкновений.
Прокуратура Косово позже сообщила об обнаружении четвертого серба, погибшего при столкновениях. МВД самопровозглашенной республики заявляло, что в жилых объектах и автомобилях на трассе и близ монастыря Баньска нашли арсеналы оружия. Речь якобы идет о десятках единиц разных типов и калибров, униформе и логистическом оборудовании, включая крупнокалиберное армейское оружие, такое как гранаты, гранатометы, пулеметы и автоматы Калашникова.
Задержанных во время перестрелки сербов арестовали на 30 дней. Их подозревают в серии тяжких преступлений, таких как терроризм и создание преступной группы. Сотрудники косовской полиции проводят расследование с представителями миссии ЕС по верховенству закона EULEX.