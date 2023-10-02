https://ria.ru/20231002/kosovo-1899929206.html

В Белграде обвинили косовоалбанскую полицию в убийстве серба 24 сентября

В Белграде обвинили косовоалбанскую полицию в убийстве серба 24 сентября - РИА Новости, 02.10.2023

В Белграде обвинили косовоалбанскую полицию в убийстве серба 24 сентября

Директор Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович показал фотографию одного из погибших сербов на севере Косово 24 сентября и... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T13:16

2023-10-02T13:16

2023-10-02T13:16

обострение ситуации на границе косово и сербии

евросоюз

в мире

косово

сербия

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БЕЛГРАД, 2 окт – РИА Новости. Директор Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович показал фотографию одного из погибших сербов на севере Косово 24 сентября и указал, что косовоалбанские власти скрывают доказательства его ликвидации полицией при молчании международного сообщества. В воскресенье на севере Косово состоялись похороны погибших 24 сентября в столкновениях с косовоалбанской полицией сербов. По словам директора Канцелярии по Косово и Метохии, спустя неделю после трагических событий Белград не может получить ответов от миссии ЕС по верховенству закона EULEX на два официальных запроса. "EULEX не отвечает на наши обращения, нет ответа на вопросы в связи со вскрытием. Приштина заявила – вскрытие было 25 сентября, EULEX сообщил, что 26 сентября. Пусть между собой договорятся, присутствовали ли представитель EULEX при вскрытии и было ли оно вообще проведено. Фальсифицировали ли они эти данные, очищали ли тела от следов пороха, что вообще делали?" - сказал Петкович на брифинге в понедельник. Он отметил, что Белград настаивал на участии своих экспертов и международных специалистов при вскрытии тел погибших, но эксперты не были допущены, по его словам, власти в Приштине, "очевидно, что-то скрывают". Представитель властей Сербии также продемонстрировал с разрешения родственников фотографию погибшего Бояна Мияйловича. По его словам, "наши патологоанатомы, которым EULEX и косовская полиция запретили присутствовать при вскрытии, говорят", что характер ранений погибшего "четко указывает на то, что он был убит, когда лежал на спине, ликвидация проведена анфас". Он заявил, что это "подтверждает показания защищенного свидетеля, что Боян был ранен и упал, а косовская полиция подошла и его лежащего ликвидировала", и добавил, что молчание международных структур продолжается и требуется протокол вскрытия. Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что не намерен отдавать приказ вооруженным силам пересечь административную линию, отделяющую Косово от остальной территории страны, поскольку Белград не хочет войны. Вучич в ночь на минувший четверг призвал сербов в Косово и Метохии добиваться своих прав мирным путем и указал, что погибшие на севере края 24 сентября сербы не были террористами, но доведены до края косовоалбанскими властями в Приштине. По его словам, в воскресенье погибли косовоалбанский полицейский и трое сербов.

https://ria.ru/20230929/nato-1899557636.html

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обострение ситуации на границе косово и сербии, евросоюз, в мире, косово, сербия