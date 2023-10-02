https://ria.ru/20231002/kontsertnyy_zal-1899905545.html

Самый северный в России виртуальный концертный зал открылся на Таймыре

Самый северный в России виртуальный концертный зал открылся на Таймыре - РИА Новости, 02.10.2023

Самый северный в России виртуальный концертный зал открылся на Таймыре

Самый северный в России виртуальный концертный зал, рассчитанный на 51 зрителя, открылся на севере Красноярского края в столице Таймыра - Дудинке, сообщает... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T12:14

2023-10-02T12:14

2023-10-02T12:54

красноярский край

дудинка

россия

нацпроекты

таймыр

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новости культуры

культура

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КРАСНОЯРСК, 2 окт – РИА Новости. Самый северный в России виртуальный концертный зал, рассчитанный на 51 зрителя, открылся на севере Красноярского края в столице Таймыра - Дудинке, сообщает пресс-служба министерства культуры края. Новый виртуальный концертный зал открылся в Таймырском краеведческом музее. Отмечается, что это уже 14 площадка, открытая в крае благодаря федеральному проекту "Цифровая культура" нацпроекта "Культура". "Самый северный в России виртуальный концертный зал открылся в Красноярском крае... Теперь жители арктического города Дудинка смогут виртуально бывать на концертах лучших филармоний страны, слушать солистов мировой сцены, а также смотреть спектакли, поэтические концерты и другие культурные форматы", - говорится в сообщении. Виртуальный концертный зал в музее рассчитан на 51 зрителя. Предполагается, что это будут жители не только Дудинки, но и гости из отдаленных таймырских посёлков. Трансляции будут проходить раз в неделю, ознакомиться с репертуаром и узнать о текущих событиях можно в социальных сетях и на сайте Таймырского краеведческого музея.

https://ria.ru/20230928/kultura-1899166343.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

красноярский край, дудинка, россия, нацпроекты, таймыр, новости культуры, культура