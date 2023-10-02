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Самый северный в России виртуальный концертный зал открылся на Таймыре
Самый северный в России виртуальный концертный зал открылся на Таймыре - РИА Новости, 02.10.2023
Самый северный в России виртуальный концертный зал открылся на Таймыре
Самый северный в России виртуальный концертный зал, рассчитанный на 51 зрителя, открылся на севере Красноярского края в столице Таймыра - Дудинке, сообщает... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T12:14
2023-10-02T12:14
2023-10-02T12:54
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 2 окт – РИА Новости. Самый северный в России виртуальный концертный зал, рассчитанный на 51 зрителя, открылся на севере Красноярского края в столице Таймыра - Дудинке, сообщает пресс-служба министерства культуры края. Новый виртуальный концертный зал открылся в Таймырском краеведческом музее. Отмечается, что это уже 14 площадка, открытая в крае благодаря федеральному проекту "Цифровая культура" нацпроекта "Культура". "Самый северный в России виртуальный концертный зал открылся в Красноярском крае... Теперь жители арктического города Дудинка смогут виртуально бывать на концертах лучших филармоний страны, слушать солистов мировой сцены, а также смотреть спектакли, поэтические концерты и другие культурные форматы", - говорится в сообщении. Виртуальный концертный зал в музее рассчитан на 51 зрителя. Предполагается, что это будут жители не только Дудинки, но и гости из отдаленных таймырских посёлков. Трансляции будут проходить раз в неделю, ознакомиться с репертуаром и узнать о текущих событиях можно в социальных сетях и на сайте Таймырского краеведческого музея.
https://ria.ru/20230928/kultura-1899166343.html
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красноярский край, дудинка, россия, нацпроекты, таймыр, новости культуры, культура
Красноярский край, Дудинка, Россия, Нацпроекты, Таймыр, Культура, Новости культуры, Культура
КРАСНОЯРСК, 2 окт – РИА Новости. Самый северный в России виртуальный концертный зал, рассчитанный на 51 зрителя, открылся на севере Красноярского края в столице Таймыра - Дудинке, сообщает пресс-служба министерства культуры края.
Новый виртуальный концертный зал открылся в Таймырском краеведческом музее. Отмечается, что это уже 14 площадка, открытая в крае благодаря федеральному проекту "Цифровая культура" нацпроекта "Культура".
"Самый северный в России виртуальный концертный зал открылся в Красноярском крае
... Теперь жители арктического города Дудинка смогут виртуально бывать на концертах лучших филармоний страны, слушать солистов мировой сцены, а также смотреть спектакли, поэтические концерты и другие культурные форматы", - говорится в сообщении.
Виртуальный концертный зал в музее рассчитан на 51 зрителя. Предполагается, что это будут жители не только Дудинки, но и гости из отдаленных таймырских посёлков. Трансляции будут проходить раз в неделю, ознакомиться с репертуаром и узнать о текущих событиях можно в социальных сетях и на сайте Таймырского краеведческого музея.
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