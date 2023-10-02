https://ria.ru/20231002/kontrnastuplenie-1899980854.html

"Прорыва нет": в Германии признали неудобную правду о ВСУ

"Прорыва нет": в Германии признали неудобную правду о ВСУ - РИА Новости, 02.10.2023

"Прорыва нет": в Германии признали неудобную правду о ВСУ

Украинской армии не удалось совершить стратегический прорыв в ходе контрнаступления, заявил в эфире немецкого канала Welt военный эксперт Карло Масала. РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T15:32

2023-10-02T15:32

2023-10-02T15:32

в мире

германия

артемовский

владимир путин

сергей шойгу

вооруженные силы украины

welt

нато

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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Украинской армии не удалось совершить стратегический прорыв в ходе контрнаступления, заявил в эфире немецкого канала Welt военный эксперт Карло Масала."Нет никакого стратегического прорыва. <…> У них (ВСУ. – Прим. ред.) нет продвижения вперед – это одна из главных проблем. А еще дроны, особенно "Ланцеты", – прокомментировал он ситуацию.Эксперт также подчеркнул, что российская армия извлекла уроки из ошибок, допущенных в прошлом году, поэтому сейчас успешно справляется с ВСУ.ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. Во вторник глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что потери украинской армии за сентябрь составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.

https://ria.ru/20231002/boytsy-1899960791.html

https://ria.ru/20231002/snayper-1899855433.html

германия

артемовский

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в мире, германия, артемовский, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины, welt, нато