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В Кремле заявили о высоком уровне консолидации россиян вокруг президента - РИА Новости, 02.10.2023
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13:23 02.10.2023 (обновлено: 13:24 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/konsolidatsiya-1899931699.html
В Кремле заявили о высоком уровне консолидации россиян вокруг президента
В Кремле заявили о высоком уровне консолидации россиян вокруг президента - РИА Новости, 02.10.2023
В Кремле заявили о высоком уровне консолидации россиян вокруг президента
Уровень консолидации России вокруг президента России Владимира Путина и в целом - залог невозможности повторения штурма Белого дома, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T13:23
2023-10-02T13:24
россия
дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Уровень консолидации России вокруг президента России Владимира Путина и в целом - залог невозможности повторения штурма Белого дома, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.В 1993 году 3-4 октября в Москве произошел штурм здания Верховного Совета Российской Федерации, здание обстреляли из танков, вызвав там пожар."Там много мечтателей, много недоброжелателей, но я считаю, что уровень консолидации нашей страны вокруг президента, уровень консолидации страны в целом, наверное, является залогом того, что повторение таких ситуаций невозможно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос журналистов о наличии на Западе недоброжелателей, которые желают повторения октябрьских событий 1993 года.
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россия, дмитрий песков, владимир путин, политика
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Политика
В Кремле заявили о высоком уровне консолидации россиян вокруг президента

Песков: уровень поддержки Путина не позволит повториться штурму Белого дома

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Уровень консолидации России вокруг президента России Владимира Путина и в целом - залог невозможности повторения штурма Белого дома, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В 1993 году 3-4 октября в Москве произошел штурм здания Верховного Совета Российской Федерации, здание обстреляли из танков, вызвав там пожар.
"Там много мечтателей, много недоброжелателей, но я считаю, что уровень консолидации нашей страны вокруг президента, уровень консолидации страны в целом, наверное, является залогом того, что повторение таких ситуаций невозможно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос журналистов о наличии на Западе недоброжелателей, которые желают повторения октябрьских событий 1993 года.
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