https://ria.ru/20231002/konsolidatsiya-1899931699.html

В Кремле заявили о высоком уровне консолидации россиян вокруг президента

В Кремле заявили о высоком уровне консолидации россиян вокруг президента - РИА Новости, 02.10.2023

В Кремле заявили о высоком уровне консолидации россиян вокруг президента

Уровень консолидации России вокруг президента России Владимира Путина и в целом - залог невозможности повторения штурма Белого дома, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T13:23

2023-10-02T13:23

2023-10-02T13:24

россия

дмитрий песков

владимир путин

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878675296_0:36:3324:1906_1920x0_80_0_0_2db41f8969586774fd450553e2564beb.jpg

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Уровень консолидации России вокруг президента России Владимира Путина и в целом - залог невозможности повторения штурма Белого дома, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.В 1993 году 3-4 октября в Москве произошел штурм здания Верховного Совета Российской Федерации, здание обстреляли из танков, вызвав там пожар."Там много мечтателей, много недоброжелателей, но я считаю, что уровень консолидации нашей страны вокруг президента, уровень консолидации страны в целом, наверное, является залогом того, что повторение таких ситуаций невозможно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос журналистов о наличии на Западе недоброжелателей, которые желают повторения октябрьских событий 1993 года.

https://ria.ru/20230929/opros-1899361699.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, дмитрий песков, владимир путин, политика