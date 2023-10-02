https://ria.ru/20231002/kolomoyskiy-1900016802.html

Росфинмониторинг внес Коломойского в реестр террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес Коломойского в реестр террористов и экстремистов - РИА Новости, 02.10.2023

Росфинмониторинг внес Коломойского в реестр террористов и экстремистов

Украинский олигарх Игорь Коломойский внесен в российский реестр террористов и экстремистов, значится в соответствующем документе Росфинмониторинга. РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T17:24

2023-10-02T17:24

2023-10-02T17:44

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

россия

игорь коломойский

днепропетровск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/101844/05/1018440561_0:233:2813:1815_1920x0_80_0_0_4498e276c4320b7cf46f28fc08bf4fb6.jpg

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Украинский олигарх Игорь Коломойский внесен в российский реестр террористов и экстремистов, значится в соответствующем документе Росфинмониторинга."Коломойский Игорь Валерьевич, 13.02.1963 г.р. Днепропетровск Украинской ССР", - сообщается в реестре.юдям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.Кроме того, в ноябре прошлого года Вахитовский районный суд Казани заочно арестовал Коломойского по уголовному делу о присвоении 800 тысяч тонн нефти, поставленной компанией "Татнефть", на сумму более 400 миллионов долларов. Афера, по мнению следствия, имела место в 2006-2007 годах.Проблемы с законом у Коломойского есть и на родине. В начале сентября Служба безопасности Украины предъявила ему обвинение в мошенничестве и отмывании денег, в тот же день суд назначил ему содержание под стражей с возможностью внесения залога в эквиваленте 105 миллионов долларов.По данным украинского Бюро экономической безопасности, Коломойский подозревается в организации подделки документов на перевод средств, организации завладения чужим имуществом организованной группой в особо крупных размерах, а также в приобретении и распоряжении имуществом, полученным преступным путем.

https://ria.ru/20231002/kolomoyskiy-1899937173.html

россия

днепропетровск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), россия, игорь коломойский, днепропетровск