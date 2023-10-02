https://ria.ru/20231002/kolomoyskiy-1900016802.html
Росфинмониторинг внес Коломойского в реестр террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внес Коломойского в реестр террористов и экстремистов - РИА Новости, 02.10.2023
Росфинмониторинг внес Коломойского в реестр террористов и экстремистов
Украинский олигарх Игорь Коломойский внесен в российский реестр террористов и экстремистов, значится в соответствующем документе Росфинмониторинга. РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T17:24
2023-10-02T17:24
2023-10-02T17:44
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
россия
игорь коломойский
днепропетровск
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Украинский олигарх Игорь Коломойский внесен в российский реестр террористов и экстремистов, значится в соответствующем документе Росфинмониторинга."Коломойский Игорь Валерьевич, 13.02.1963 г.р. Днепропетровск Украинской ССР", - сообщается в реестре.юдям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.Кроме того, в ноябре прошлого года Вахитовский районный суд Казани заочно арестовал Коломойского по уголовному делу о присвоении 800 тысяч тонн нефти, поставленной компанией "Татнефть", на сумму более 400 миллионов долларов. Афера, по мнению следствия, имела место в 2006-2007 годах.Проблемы с законом у Коломойского есть и на родине. В начале сентября Служба безопасности Украины предъявила ему обвинение в мошенничестве и отмывании денег, в тот же день суд назначил ему содержание под стражей с возможностью внесения залога в эквиваленте 105 миллионов долларов.По данным украинского Бюро экономической безопасности, Коломойский подозревается в организации подделки документов на перевод средств, организации завладения чужим имуществом организованной группой в особо крупных размерах, а также в приобретении и распоряжении имуществом, полученным преступным путем.
https://ria.ru/20231002/kolomoyskiy-1899937173.html
россия
днепропетровск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), россия, игорь коломойский, днепропетровск
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Россия, Игорь Коломойский, Днепропетровск
Росфинмониторинг внес Коломойского в реестр террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внес олигарха Коломойского в реестр террористов и экстремистов