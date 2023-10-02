Киевский суд подтвердил, что Зеленский не лишал Коломойского гражданства
Киевский суд подтвердил, что Зеленский не лишал Игоря Коломойского гражданства
Игорь Коломойский. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Киевский суд подтвердил, что Владимир Зеленский не лишал олигарха Игоря Коломойского украинского гражданства, сообщает в понедельник агентство "Украинские новости" со ссылкой на оказавшиеся в распоряжении агентства судебные документы.
Ранее Коломойский заявил, что его судят на Украине как гражданина Кипра и Израиля. В июле 2022 года украинские СМИ сообщали, что Зеленский может подписать указы о лишении гражданства ряда лиц, в том числе и олигарха Игоря Коломойского, после чего депутат Верховной рады Украины Сергей Власенко опубликовал фото якобы секретного указа Зеленского о лишении украинского гражданства десяти человек, в том числе Коломойского и являвшегося главой штаба обороны Днепропетровска Геннадия Корбана.
"Шевченсковский районный суд Киева официально признал, что Игорь Коломойский является гражданином Украины", - говорится в сообщении. Издание также публикует фотографию судебного постановления.
Служба безопасности Украины 2 сентября предъявила Коломойскому обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем, в тот же день суд назначил ему содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 3,891 миллиарда гривен (около 105 миллионов долларов).
По данным украинского Бюро экономической безопасности, Коломойский подозревается в организации подделки документов на перевод средств, организации завладения чужим имуществом организованной группой в особо крупных размерах, а также в приобретении и распоряжении имуществом, "полученным преступным путем".