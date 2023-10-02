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Киевский суд подтвердил, что Зеленский не лишал Коломойского гражданства - РИА Новости, 02.10.2023
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13:35 02.10.2023
https://ria.ru/20231002/kolomoyskiy-1899937173.html
Киевский суд подтвердил, что Зеленский не лишал Коломойского гражданства
Киевский суд подтвердил, что Зеленский не лишал Коломойского гражданства - РИА Новости, 02.10.2023
Киевский суд подтвердил, что Зеленский не лишал Коломойского гражданства
Киевский суд подтвердил, что Владимир Зеленский не лишал олигарха Игоря Коломойского украинского гражданства, сообщает в понедельник агентство "Украинские... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T13:35
2023-10-02T13:35
в мире
украина
игорь коломойский
владимир зеленский
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Киевский суд подтвердил, что Владимир Зеленский не лишал олигарха Игоря Коломойского украинского гражданства, сообщает в понедельник агентство "Украинские новости" со ссылкой на оказавшиеся в распоряжении агентства судебные документы. Ранее Коломойский заявил, что его судят на Украине как гражданина Кипра и Израиля. В июле 2022 года украинские СМИ сообщали, что Зеленский может подписать указы о лишении гражданства ряда лиц, в том числе и олигарха Игоря Коломойского, после чего депутат Верховной рады Украины Сергей Власенко опубликовал фото якобы секретного указа Зеленского о лишении украинского гражданства десяти человек, в том числе Коломойского и являвшегося главой штаба обороны Днепропетровска Геннадия Корбана. "Шевченсковский районный суд Киева официально признал, что Игорь Коломойский является гражданином Украины", - говорится в сообщении. Издание также публикует фотографию судебного постановления. Служба безопасности Украины 2 сентября предъявила Коломойскому обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем, в тот же день суд назначил ему содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 3,891 миллиарда гривен (около 105 миллионов долларов). По данным украинского Бюро экономической безопасности, Коломойский подозревается в организации подделки документов на перевод средств, организации завладения чужим имуществом организованной группой в особо крупных размерах, а также в приобретении и распоряжении имуществом, "полученным преступным путем".
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в мире, украина, игорь коломойский, владимир зеленский
В мире, Украина, Игорь Коломойский, Владимир Зеленский
Киевский суд подтвердил, что Зеленский не лишал Коломойского гражданства

Киевский суд подтвердил, что Зеленский не лишал Игоря Коломойского гражданства

© РИА Новости / Михаил Маркив | Перейти в медиабанкИгорь Коломойский
Игорь Коломойский - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Михаил Маркив
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Игорь Коломойский. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Киевский суд подтвердил, что Владимир Зеленский не лишал олигарха Игоря Коломойского украинского гражданства, сообщает в понедельник агентство "Украинские новости" со ссылкой на оказавшиеся в распоряжении агентства судебные документы.
Ранее Коломойский заявил, что его судят на Украине как гражданина Кипра и Израиля. В июле 2022 года украинские СМИ сообщали, что Зеленский может подписать указы о лишении гражданства ряда лиц, в том числе и олигарха Игоря Коломойского, после чего депутат Верховной рады Украины Сергей Власенко опубликовал фото якобы секретного указа Зеленского о лишении украинского гражданства десяти человек, в том числе Коломойского и являвшегося главой штаба обороны Днепропетровска Геннадия Корбана.
"Шевченсковский районный суд Киева официально признал, что Игорь Коломойский является гражданином Украины", - говорится в сообщении. Издание также публикует фотографию судебного постановления.
Служба безопасности Украины 2 сентября предъявила Коломойскому обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем, в тот же день суд назначил ему содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 3,891 миллиарда гривен (около 105 миллионов долларов).
По данным украинского Бюро экономической безопасности, Коломойский подозревается в организации подделки документов на перевод средств, организации завладения чужим имуществом организованной группой в особо крупных размерах, а также в приобретении и распоряжении имуществом, "полученным преступным путем".
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