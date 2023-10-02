https://ria.ru/20231002/kolomoyskiy-1899937173.html

Киевский суд подтвердил, что Зеленский не лишал Коломойского гражданства

Киевский суд подтвердил, что Зеленский не лишал Коломойского гражданства - РИА Новости, 02.10.2023

Киевский суд подтвердил, что Зеленский не лишал Коломойского гражданства

Киевский суд подтвердил, что Владимир Зеленский не лишал олигарха Игоря Коломойского украинского гражданства, сообщает в понедельник агентство "Украинские... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T13:35

2023-10-02T13:35

2023-10-02T13:35

в мире

украина

игорь коломойский

владимир зеленский

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Киевский суд подтвердил, что Владимир Зеленский не лишал олигарха Игоря Коломойского украинского гражданства, сообщает в понедельник агентство "Украинские новости" со ссылкой на оказавшиеся в распоряжении агентства судебные документы. Ранее Коломойский заявил, что его судят на Украине как гражданина Кипра и Израиля. В июле 2022 года украинские СМИ сообщали, что Зеленский может подписать указы о лишении гражданства ряда лиц, в том числе и олигарха Игоря Коломойского, после чего депутат Верховной рады Украины Сергей Власенко опубликовал фото якобы секретного указа Зеленского о лишении украинского гражданства десяти человек, в том числе Коломойского и являвшегося главой штаба обороны Днепропетровска Геннадия Корбана. "Шевченсковский районный суд Киева официально признал, что Игорь Коломойский является гражданином Украины", - говорится в сообщении. Издание также публикует фотографию судебного постановления. Служба безопасности Украины 2 сентября предъявила Коломойскому обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем, в тот же день суд назначил ему содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 3,891 миллиарда гривен (около 105 миллионов долларов). По данным украинского Бюро экономической безопасности, Коломойский подозревается в организации подделки документов на перевод средств, организации завладения чужим имуществом организованной группой в особо крупных размерах, а также в приобретении и распоряжении имуществом, "полученным преступным путем".

https://ria.ru/20230915/kolomoyskiy-1896436817.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, игорь коломойский, владимир зеленский