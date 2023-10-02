https://ria.ru/20231002/kollektory-1900004277.html

В России могут ввести ответственность для "перегибающих палку" коллекторов

В России могут ввести ответственность для "перегибающих палку" коллекторов - РИА Новости, 02.10.2023

В России могут ввести ответственность для "перегибающих палку" коллекторов

Минюст предложил пополнить Кодекс об административных правонарушениях нормой о нарушениях кредиторов или коллекторов при возврате просроченных долгов,... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T16:42

2023-10-02T16:42

2023-10-02T17:21

россия

происшествия

министерство юстиции рф (минюст россии)

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Минюст предложил пополнить Кодекс об административных правонарушениях нормой о нарушениях кредиторов или коллекторов при возврате просроченных долгов, сообщается на сайте ведомства. "Предлагается установить административную ответственность за: нарушение кредитором или представителем кредитора общих правил совершения действий по возврату просроченной задолженности физлиц; неисполнение профессиональной коллекторской, кредитной или микрофинансовой организацией требований и обязанностей, установленных для них действующим законодательством", — говорится в заявлении.В частности, речь идет об административных штрафах для должностных лиц в размере от 20 тысяч до 200 тысяч рублей или дисквалификации на срок до года. С юридических лиц предлагается взыскивать от 50 до 500 тысяч рублей. Кроме того, ведомство планирует ввести ответственность для компаний, незаконно использующих в названии словосочетание "профессиональная коллекторская организация". Как отметили в Минюсте, этот шаг улучшит механизмы защиты прав населения от недобросовестных действий при возврате просроченных долгов, а также поспособствует профилактике новых преступлений.Проект федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

https://ria.ru/20211126/dolgi-1760814473.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, происшествия, министерство юстиции рф (минюст россии)