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В России могут ввести ответственность для "перегибающих палку" коллекторов - РИА Новости, 02.10.2023
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16:42 02.10.2023 (обновлено: 17:21 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/kollektory-1900004277.html
В России могут ввести ответственность для "перегибающих палку" коллекторов
В России могут ввести ответственность для "перегибающих палку" коллекторов - РИА Новости, 02.10.2023
В России могут ввести ответственность для "перегибающих палку" коллекторов
Минюст предложил пополнить Кодекс об административных правонарушениях нормой о нарушениях кредиторов или коллекторов при возврате просроченных долгов,... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T16:42
2023-10-02T17:21
россия
происшествия
министерство юстиции рф (минюст россии)
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Минюст предложил пополнить Кодекс об административных правонарушениях нормой о нарушениях кредиторов или коллекторов при возврате просроченных долгов, сообщается на сайте ведомства. &quot;Предлагается установить административную ответственность за: нарушение кредитором или представителем кредитора общих правил совершения действий по возврату просроченной задолженности физлиц; неисполнение профессиональной коллекторской, кредитной или микрофинансовой организацией требований и обязанностей, установленных для них действующим законодательством&quot;, — говорится в заявлении.В частности, речь идет об административных штрафах для должностных лиц в размере от 20 тысяч до 200 тысяч рублей или дисквалификации на срок до года. С юридических лиц предлагается взыскивать от 50 до 500 тысяч рублей. Кроме того, ведомство планирует ввести ответственность для компаний, незаконно использующих в названии словосочетание "профессиональная коллекторская организация". Как отметили в Минюсте, этот шаг улучшит механизмы защиты прав населения от недобросовестных действий при возврате просроченных долгов, а также поспособствует профилактике новых преступлений.Проект федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
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россия, происшествия, министерство юстиции рф (минюст россии)
Россия, Происшествия, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
В России могут ввести ответственность для "перегибающих палку" коллекторов

Минюст предложил ввести ответственность для "перегибающих палку" коллекторов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства юстиции РФ
Здание Министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Министерства юстиции РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Минюст предложил пополнить Кодекс об административных правонарушениях нормой о нарушениях кредиторов или коллекторов при возврате просроченных долгов, сообщается на сайте ведомства.
«

"Предлагается установить административную ответственность за: нарушение кредитором или представителем кредитора общих правил совершения действий по возврату просроченной задолженности физлиц; неисполнение профессиональной коллекторской, кредитной или микрофинансовой организацией требований и обязанностей, установленных для них действующим законодательством", — говорится в заявлении.

В частности, речь идет об административных штрафах для должностных лиц в размере от 20 тысяч до 200 тысяч рублей или дисквалификации на срок до года. С юридических лиц предлагается взыскивать от 50 до 500 тысяч рублей.
Кроме того, ведомство планирует ввести ответственность для компаний, незаконно использующих в названии словосочетание "профессиональная коллекторская организация". Как отметили в Минюсте, этот шаг улучшит механизмы защиты прав населения от недобросовестных действий при возврате просроченных долгов, а также поспособствует профилактике новых преступлений.
Проект федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
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