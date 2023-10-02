https://ria.ru/20231002/kirgiziya-1899941194.html
В Кремле готовят визит Путина в Киргизию
В Кремле готовят визит Путина в Киргизию - РИА Новости, 02.10.2023
В Кремле готовят визит Путина в Киргизию
Дата визита президента РФ Владимира Путина в Киргизию определена, ведется подготовка, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T13:44
2023-10-02T13:44
2023-10-02T13:44
киргизия
владимир путин
россия
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Дата визита президента РФ Владимира Путина в Киргизию определена, ведется подготовка, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Она (дата поездки в Киргизию - ред.) определена, ведется подготовка. Мы тоже ее своевременно анонсируем", - сказал Песков журналистам. Ранее премьер Киргизии Акылбек Жапаров сообщил, что государственный визит Путина в Киргизию ожидается 12 октября. По его словам, 13 октября состоится саммит глав государств СНГ, 25 октября – заседание премьер-министров стран СНГ и ШОС.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киргизия, владимир путин, россия, дмитрий песков, политика
Киргизия, Владимир Путин, Россия, Дмитрий Песков, Политика
В Кремле готовят визит Путина в Киргизию
Песков: дата визита Путина в Киргизию определена, ведется подготовка