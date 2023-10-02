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ВСУ обстреливают Херсон, чтобы обвинить в этом Россию, заявил Сальдо - РИА Новости, 02.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:21 02.10.2023 (обновлено: 15:30 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/kherson-1899977656.html
ВСУ обстреливают Херсон, чтобы обвинить в этом Россию, заявил Сальдо
ВСУ обстреливают Херсон, чтобы обвинить в этом Россию, заявил Сальдо - РИА Новости, 02.10.2023
ВСУ обстреливают Херсон, чтобы обвинить в этом Россию, заявил Сальдо
Украинские войска намерено обстреливают временно подконтрольный им город Херсон, чтобы переложить ответственность на российскую армию, заявил губернатор... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T15:21
2023-10-02T15:30
в мире
херсон
херсонская область
россия
владимир сальдо
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости. Украинские войска намерено обстреливают временно подконтрольный им город Херсон, чтобы переложить ответственность на российскую армию, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале. "Наши люди из Херсона сообщают, что украинские боевики намеренно обстреливают жилые кварталы города, чтобы переложить ответственность на Российскую армию", - написал Сальдо. В частности, по его словам, местные жители пишут, что прошлой ночью формирования киевского режима вели обстрел района автовокзала — близко был слышен выстрел, "пролет" со свистом снаряда или мины и скорый взрыв. "То есть стреляли не издалека. С утра так же обстреливали микрорайон ХБК миномётами с территории турбазы "Лилея", - подчеркнул Сальдо. По его словам, российские военные также подтверждают, что украинские боевики обстреливают Херсон. "По их данным, после уничтожения 24 сентября артиллерийских позиций противника в Приднепровском парке, 29 сентября враг специально разрушил обстрелом (или подрывом на месте) парковое кафе "Золотой ключик" и заснял разрушения на фото и видео. Потом была начата пропагандистская кампания в стиле "разрушили мирный объект", - отметил Сальдо и добавил, что на самом деле российские военные в тот день туда не стреляли, поскольку враг свои позиции после разгрома 24 сентября свернул. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://ria.ru/20230930/kherson-1899612429.html
https://ria.ru/20230929/kherson-1899555103.html
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в мире, херсон, херсонская область , россия, владимир сальдо
В мире, Херсон, Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо, Специальная военная операция на Украине
ВСУ обстреливают Херсон, чтобы обвинить в этом Россию, заявил Сальдо

Сальдо: ВСУ намеренно обстреливают Херсон, чтобы обвинить в этом ВС России

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСтела города Херсон
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Стела города Херсон. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости. Украинские войска намерено обстреливают временно подконтрольный им город Херсон, чтобы переложить ответственность на российскую армию, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.
"Наши люди из Херсона сообщают, что украинские боевики намеренно обстреливают жилые кварталы города, чтобы переложить ответственность на Российскую армию", - написал Сальдо.
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В частности, по его словам, местные жители пишут, что прошлой ночью формирования киевского режима вели обстрел района автовокзала — близко был слышен выстрел, "пролет" со свистом снаряда или мины и скорый взрыв.
"То есть стреляли не издалека. С утра так же обстреливали микрорайон ХБК миномётами с территории турбазы "Лилея", - подчеркнул Сальдо.
По его словам, российские военные также подтверждают, что украинские боевики обстреливают Херсон.
"По их данным, после уничтожения 24 сентября артиллерийских позиций противника в Приднепровском парке, 29 сентября враг специально разрушил обстрелом (или подрывом на месте) парковое кафе "Золотой ключик" и заснял разрушения на фото и видео. Потом была начата пропагандистская кампания в стиле "разрушили мирный объект", - отметил Сальдо и добавил, что на самом деле российские военные в тот день туда не стреляли, поскольку враг свои позиции после разгрома 24 сентября свернул.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонХерсонская областьРоссияВладимир Сальдо
 
 
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