https://ria.ru/20231002/kherson-1899977656.html

ВСУ обстреливают Херсон, чтобы обвинить в этом Россию, заявил Сальдо

ВСУ обстреливают Херсон, чтобы обвинить в этом Россию, заявил Сальдо - РИА Новости, 02.10.2023

ВСУ обстреливают Херсон, чтобы обвинить в этом Россию, заявил Сальдо

Украинские войска намерено обстреливают временно подконтрольный им город Херсон, чтобы переложить ответственность на российскую армию, заявил губернатор... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T15:21

2023-10-02T15:21

2023-10-02T15:30

в мире

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херсонская область

россия

владимир сальдо

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости. Украинские войска намерено обстреливают временно подконтрольный им город Херсон, чтобы переложить ответственность на российскую армию, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале. "Наши люди из Херсона сообщают, что украинские боевики намеренно обстреливают жилые кварталы города, чтобы переложить ответственность на Российскую армию", - написал Сальдо. В частности, по его словам, местные жители пишут, что прошлой ночью формирования киевского режима вели обстрел района автовокзала — близко был слышен выстрел, "пролет" со свистом снаряда или мины и скорый взрыв. "То есть стреляли не издалека. С утра так же обстреливали микрорайон ХБК миномётами с территории турбазы "Лилея", - подчеркнул Сальдо. По его словам, российские военные также подтверждают, что украинские боевики обстреливают Херсон. "По их данным, после уничтожения 24 сентября артиллерийских позиций противника в Приднепровском парке, 29 сентября враг специально разрушил обстрелом (или подрывом на месте) парковое кафе "Золотой ключик" и заснял разрушения на фото и видео. Потом была начата пропагандистская кампания в стиле "разрушили мирный объект", - отметил Сальдо и добавил, что на самом деле российские военные в тот день туда не стреляли, поскольку враг свои позиции после разгрома 24 сентября свернул. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.

https://ria.ru/20230930/kherson-1899612429.html

https://ria.ru/20230929/kherson-1899555103.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, херсон, херсонская область , россия, владимир сальдо