https://ria.ru/20231002/kharkov-1899830558.html

В Харьковской области на Украине повреждены здания агропредприятия

В Харьковской области на Украине повреждены здания агропредприятия - РИА Новости, 02.10.2023

В Харьковской области на Украине повреждены здания агропредприятия

Здания агропромышленного предприятия повреждены после взрывов ночью в Харьковской области на Украине, сообщил в понедельник глава областной военной... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T08:45

2023-10-02T08:45

2023-10-02T09:20

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Здания агропромышленного предприятия повреждены после взрывов ночью в Харьковской области на Украине, сообщил в понедельник глава областной военной администрации Олег Синегубов в своем телеграм-канале. "В результате удара… в Изюмском районе… повреждены здания агропредприятия, произошел масштабный пожар", - написал Синегубов. Ранее в понедельник пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк сообщала, что ночью на Украине были повреждены объекты критической инфраструктуры, в подконтрольной Киеву части Херсонской области также повреждены "заводы сельскохозяйственного предприятия".

https://ria.ru/20231002/ukraina-1899819748.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, харьковская область, киев