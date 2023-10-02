https://ria.ru/20231002/kharkov-1899830558.html
В Харьковской области на Украине повреждены здания агропредприятия
В Харьковской области на Украине повреждены здания агропредприятия - РИА Новости, 02.10.2023
В Харьковской области на Украине повреждены здания агропредприятия
Здания агропромышленного предприятия повреждены после взрывов ночью в Харьковской области на Украине, сообщил в понедельник глава областной военной... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T08:45
2023-10-02T08:45
2023-10-02T09:20
специальная военная операция на украине
в мире
украина
харьковская область
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/03/1799870349_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_9bc1b360114decc2bdbda0d634cbd2d1.jpg
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Здания агропромышленного предприятия повреждены после взрывов ночью в Харьковской области на Украине, сообщил в понедельник глава областной военной администрации Олег Синегубов в своем телеграм-канале. "В результате удара… в Изюмском районе… повреждены здания агропредприятия, произошел масштабный пожар", - написал Синегубов. Ранее в понедельник пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк сообщала, что ночью на Украине были повреждены объекты критической инфраструктуры, в подконтрольной Киеву части Херсонской области также повреждены "заводы сельскохозяйственного предприятия".
https://ria.ru/20231002/ukraina-1899819748.html
украина
харьковская область
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/03/1799870349_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e5e3fe3b1d2062cccee5508af7dc8a20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, харьковская область, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Харьковская область, Киев
В Харьковской области на Украине повреждены здания агропредприятия
В Харьковской области на Украине взрывами повреждены здания агропредприятия