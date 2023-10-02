https://ria.ru/20231002/khabarovsk-1899842281.html
Хабаровская полиция опровергла сообщения о стрельбе в трамвае
Хабаровская полиция опровергла сообщения о стрельбе в трамвае - РИА Новости, 02.10.2023
Хабаровская полиция опровергла сообщения о стрельбе в трамвае
Информация, что в Хабаровске неизвестный устроил стрельбу в трамвае не соответствует действительности, сообщает управление МВД по Хабаровскому краю. РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T10:04
2023-10-02T10:04
2023-10-02T10:04
происшествия
хабаровск
хабаровский край
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ХАБАРОВСК, 2 окт - РИА Новости. Информация, что в Хабаровске неизвестный устроил стрельбу в трамвае не соответствует действительности, сообщает управление МВД по Хабаровскому краю. "Внимание! Информация, размещенная в ряде пабликов о том, что на Амурском бульваре в Хабаровске произошла стрельба, не соответствует действительности. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства конфликта в трамвае. Нетрезвый горожанин устроил в вагоне драку, причинил телесные повреждения водителю и кондуктору, а также камнями разбил лобовое стекло", - заявляется в Telegram-канале полиции края. Отмечается, что днем в дежурную часть отдела полиции №4 УМВД России по Хабаровску поступило сообщение, что в вагоне трамвая, который следовал к Центральному рынку, возник конфликт, переросший в драку. На место были направлены патрульные экипажи и участковый уполномоченный полиции. Предварительно установлено, что по пути следования между молодым человеком, который находился в вагоне "с видимыми признаками алкогольного опьянения", возник конфликт с кондуктором. Пассажир стал обвинять 47-летнюю работницу в повреждении своего сотового телефона. Конфликт перерос в драку, в результате которой кондуктору и 63-летней водителю трамвая были причинены телесные повреждения, уточняет полиция. Покинув вагон, агрессивный пассажир камнями разбил лобовое стекло трамвая, после чего скрылся. "В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа... Принимаются меры к розыску и задержанию злоумышленника. По результатам проводимой проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством", - заключили правоохранители.
https://ria.ru/20230928/perestrelka-1899119336.html
https://ria.ru/20230914/muzhchina-1896405516.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, хабаровск, хабаровский край, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Хабаровск, Хабаровский край, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Хабаровская полиция опровергла сообщения о стрельбе в трамвае
УМВД по Хабаровскому краю опровергло сообщения о стрельбе в трамвае
ХАБАРОВСК, 2 окт - РИА Новости.
Информация, что в Хабаровске неизвестный устроил стрельбу в трамвае не соответствует действительности, сообщает
управление МВД по Хабаровскому краю.
"Внимание! Информация, размещенная в ряде пабликов о том, что на Амурском бульваре в Хабаровске произошла стрельба, не соответствует действительности. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства конфликта в трамвае. Нетрезвый горожанин устроил в вагоне драку, причинил телесные повреждения водителю и кондуктору, а также камнями разбил лобовое стекло", - заявляется в Telegram-канале полиции края.
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Отмечается, что днем в дежурную часть отдела полиции №4 УМВД России
по Хабаровску поступило сообщение, что в вагоне трамвая, который следовал к Центральному рынку, возник конфликт, переросший в драку. На место были направлены патрульные экипажи и участковый уполномоченный полиции.
Предварительно установлено, что по пути следования между молодым человеком, который находился в вагоне "с видимыми признаками алкогольного опьянения", возник конфликт с кондуктором. Пассажир стал обвинять 47-летнюю работницу в повреждении своего сотового телефона. Конфликт перерос в драку, в результате которой кондуктору и 63-летней водителю трамвая были причинены телесные повреждения, уточняет полиция. Покинув вагон, агрессивный пассажир камнями разбил лобовое стекло трамвая, после чего скрылся.
"В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа... Принимаются меры к розыску и задержанию злоумышленника. По результатам проводимой проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством", - заключили правоохранители.
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