https://ria.ru/20231002/khabarovsk-1899842281.html

Хабаровская полиция опровергла сообщения о стрельбе в трамвае

Хабаровская полиция опровергла сообщения о стрельбе в трамвае - РИА Новости, 02.10.2023

Хабаровская полиция опровергла сообщения о стрельбе в трамвае

Информация, что в Хабаровске неизвестный устроил стрельбу в трамвае не соответствует действительности, сообщает управление МВД по Хабаровскому краю. РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T10:04

2023-10-02T10:04

2023-10-02T10:04

происшествия

хабаровск

хабаровский край

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ХАБАРОВСК, 2 окт - РИА Новости. Информация, что в Хабаровске неизвестный устроил стрельбу в трамвае не соответствует действительности, сообщает управление МВД по Хабаровскому краю. "Внимание! Информация, размещенная в ряде пабликов о том, что на Амурском бульваре в Хабаровске произошла стрельба, не соответствует действительности. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства конфликта в трамвае. Нетрезвый горожанин устроил в вагоне драку, причинил телесные повреждения водителю и кондуктору, а также камнями разбил лобовое стекло", - заявляется в Telegram-канале полиции края. Отмечается, что днем в дежурную часть отдела полиции №4 УМВД России по Хабаровску поступило сообщение, что в вагоне трамвая, который следовал к Центральному рынку, возник конфликт, переросший в драку. На место были направлены патрульные экипажи и участковый уполномоченный полиции. Предварительно установлено, что по пути следования между молодым человеком, который находился в вагоне "с видимыми признаками алкогольного опьянения", возник конфликт с кондуктором. Пассажир стал обвинять 47-летнюю работницу в повреждении своего сотового телефона. Конфликт перерос в драку, в результате которой кондуктору и 63-летней водителю трамвая были причинены телесные повреждения, уточняет полиция. Покинув вагон, агрессивный пассажир камнями разбил лобовое стекло трамвая, после чего скрылся. "В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа... Принимаются меры к розыску и задержанию злоумышленника. По результатам проводимой проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством", - заключили правоохранители.

https://ria.ru/20230928/perestrelka-1899119336.html

https://ria.ru/20230914/muzhchina-1896405516.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, хабаровск, хабаровский край, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)