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Кадыров одобрил кандидатуру дочери на пост зампреда правительства Чечни
Кадыров одобрил кандидатуру дочери на пост зампреда правительства Чечни - РИА Новости, 02.10.2023
Кадыров одобрил кандидатуру дочери на пост зампреда правительства Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале, что одобрил кандидатуру дочери Айшат Кадыровой на должность заместителя председателя правительства региона РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T21:11
2023-10-02T21:11
2023-10-02T22:11
политика
курчалоевский район
айшат кадырова
firdaws
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 2 окт — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале, что одобрил кандидатуру дочери Айшат Кадыровой на должность заместителя председателя правительства региона по социальному блоку."В ходе совещания (председатель правительства Чечни. — Прим. ред.) Муслим Магомедович (Хучиев) внес предложение назначить Айшат Кадырову, занимавшую пост министра культуры ЧР, на должность заместителя председателя правительства ЧР по социальному блоку. Бывший вице-премьер ЧР Муса Дадаев возглавит в дальнейшем Министерство культуры", — написал руководитель республики.Кадыров поддержал предложение Хучиева, отметив, что Айшат внесла большой вклад в улучшение работы регионального Минкульта и накопила существенный опыт.Глава Чечни также отметил заслуги Дадаева, который зарекомендовал себя как видный профессионал, который сумеет продолжить работу ведомства в положительном направлении.Старшая дочь главы Чечни Айшат Кадырова родилась 31 декабря 1998 года в селе Центорой Курчалоевского района Чеченской Республики. Окончила Чеченский государственный университет, с 2016-го — директор модного дома Firdaws. В 2020 году ее назначили на должность первого замминистра культуры Чечни, с 2021-го — главы ведомства. Муса Дадаев занимал должность министра сельского хозяйства с 2012 по 2020 год, после его назначили помощником главы региона, в 2021-м занимал пост министра Чечни по физической культуре и спорту, с 2022 года — заместитель председателя правительства республики.
https://ria.ru/20231001/zdorove-1899754991.html
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политика, курчалоевский район, айшат кадырова, firdaws, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)
Политика, Курчалоевский район, Айшат Кадырова, Firdaws, Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня)
Кадыров одобрил кандидатуру дочери на пост зампреда правительства Чечни
Кадыров одобрил кандидатуру дочери Айшат на пост зампреда правительства Чечни