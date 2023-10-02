https://ria.ru/20231002/kandidatura-1900061674.html

Кадыров одобрил кандидатуру дочери на пост зампреда правительства Чечни

Кадыров одобрил кандидатуру дочери на пост зампреда правительства Чечни - РИА Новости, 02.10.2023

Кадыров одобрил кандидатуру дочери на пост зампреда правительства Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале, что одобрил кандидатуру дочери Айшат Кадыровой на должность заместителя председателя правительства региона РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T21:11

2023-10-02T21:11

2023-10-02T22:11

политика

курчалоевский район

айшат кадырова

firdaws

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

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ГРОЗНЫЙ, 2 окт — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале, что одобрил кандидатуру дочери Айшат Кадыровой на должность заместителя председателя правительства региона по социальному блоку."В ходе совещания (председатель правительства Чечни. — Прим. ред.) Муслим Магомедович (Хучиев) внес предложение назначить Айшат Кадырову, занимавшую пост министра культуры ЧР, на должность заместителя председателя правительства ЧР по социальному блоку. Бывший вице-премьер ЧР Муса Дадаев возглавит в дальнейшем Министерство культуры", — написал руководитель республики.Кадыров поддержал предложение Хучиева, отметив, что Айшат внесла большой вклад в улучшение работы регионального Минкульта и накопила существенный опыт.Глава Чечни также отметил заслуги Дадаева, который зарекомендовал себя как видный профессионал, который сумеет продолжить работу ведомства в положительном направлении.Старшая дочь главы Чечни Айшат Кадырова родилась 31 декабря 1998 года в селе Центорой Курчалоевского района Чеченской Республики. Окончила Чеченский государственный университет, с 2016-го — директор модного дома Firdaws. В 2020 году ее назначили на должность первого замминистра культуры Чечни, с 2021-го — главы ведомства. Муса Дадаев занимал должность министра сельского хозяйства с 2012 по 2020 год, после его назначили помощником главы региона, в 2021-м занимал пост министра Чечни по физической культуре и спорту, с 2022 года — заместитель председателя правительства республики.

https://ria.ru/20231001/zdorove-1899754991.html

курчалоевский район

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политика, курчалоевский район, айшат кадырова, firdaws, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)