https://ria.ru/20231002/izbienie-1900064511.html
Полиция проверяет видео с избиением подростками бездомного под Ярославлем
Полиция проверяет видео с избиением подростками бездомного под Ярославлем - РИА Новости, 02.10.2023
Полиция проверяет видео с избиением подростками бездомного под Ярославлем
Полиция проводит проверку после публикации в соцсетях видео, на котором подростки бьют бездомного на остановке в Ярославской области, все участники инцидента на РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T21:58
2023-10-02T21:58
2023-10-02T21:58
происшествия
ярославль
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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 окт – РИА Новости. Полиция проводит проверку после публикации в соцсетях видео, на котором подростки бьют бездомного на остановке в Ярославской области, все участники инцидента на данный момент установлены. Видео появилось в социальной сети "ВКонтакте". Действие происходит в темное время суток на остановке в центре города Переславль-Залесский Ярославской области. На видео несколько молодых людей бьют сидящего на остановке мужчину в капюшоне ногами по голове, за кадром смеются их товарищи. У пострадавшего на лице виден кровоподтек, он не реагирует на происходящее. В соцсетях утверждают, что мужчина – бездомный инвалид. Также пользователи утверждают, что идентифицировали участников произошедшего – по их данным, это учащиеся одной из местных школ. "По размещенной в сети Интернет информации сотрудниками полиции организовано проведение проверки. В настоящее время все участники инцидента установлены. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке", - говорится в комментарии УМВД по Ярославской области, предоставленном РИА Новости.
https://ria.ru/20231002/video-1900063195.html
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происшествия, ярославль
Полиция проверяет видео с избиением подростками бездомного под Ярославлем
Полиция проверяет видео с избиением подростками бездомного в Ярославской области
ЯРОСЛАВЛЬ, 2 окт – РИА Новости. Полиция проводит проверку после публикации в соцсетях видео, на котором подростки бьют бездомного на остановке в Ярославской области, все участники инцидента на данный момент установлены.
Видео появилось в социальной сети "ВКонтакте". Действие происходит в темное время суток на остановке в центре города Переславль-Залесский Ярославской области. На видео несколько молодых людей бьют сидящего на остановке мужчину в капюшоне ногами по голове, за кадром смеются их товарищи. У пострадавшего на лице виден кровоподтек, он не реагирует на происходящее. В соцсетях утверждают, что мужчина – бездомный инвалид. Также пользователи утверждают, что идентифицировали участников произошедшего – по их данным, это учащиеся одной из местных школ.
«
"По размещенной в сети Интернет информации сотрудниками полиции организовано проведение проверки. В настоящее время все участники инцидента установлены. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке", - говорится в комментарии УМВД по Ярославской области, предоставленном РИА Новости.
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