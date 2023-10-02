https://ria.ru/20231002/investitsii-1900019671.html

Опрос: инвестициями в ценные бумаги интересуются 44% россиян

Опрос: инвестициями в ценные бумаги интересуются 44% россиян - РИА Новости, 02.10.2023

Опрос: инвестициями в ценные бумаги интересуются 44% россиян

Чаще всего россияне инвестируют, чтобы увеличить свой доход, — так ответили 43% респондентов опроса об отношении к инвестициям в ценные бумаги, которое... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T17:29

2023-10-02T17:29

2023-10-02T17:29

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МОСКВА, 2 окт - Пресс-служба ООО СК "СберСтрахование жизни". Чаще всего россияне инвестируют, чтобы увеличить свой доход, — так ответили 43% респондентов опроса об отношении к инвестициям в ценные бумаги, которое проводилось в сентябре 2023 года во всех федеральных округах России. Его участниками стали 2,9 тысячи экономически активных россиян старше 18 лет, проживающих в городах.Получить дополнительный источник дохода хотят 37%, а сформировать капитал на будущее — 31% опрошенных. Каждый третий (27%) занялся инвестициями, чтобы на практике проверить свои знания. Каждый пятый (21%) копит на недвижимость, образование детей или на собственную пенсию. 18% россиян признались, что начали инвестировать по примеру друзей. А для 15% инвестиции — единственный источник дохода.Среди действующих инвесторов 39% занимаются инвестициями 2–3 года, 36% — меньше года. Каждый девятый (11%) инвестирует от 3 до 5 лет. От 5 до 10 лет инвестируют 5% опрошенных, более 10 лет — 9%.46% инвесторов начали свой путь с вложений до 10 тысяч рублей. Каждый четвёртый (25%) — с суммы от 10 до 50 тысяч рублей. От 50 до 100 тысяч рублей выделял каждый восьмой россиянин (13%), от 100 до 500 тысяч — каждый двенадцатый (8%), от 0,5 до 1 миллиона рублей — 4%. Ещё 4% отводили на инвестиции свыше 1 миллиона рублей.Люди, которые только собираются начать инвестировать, мыслят примерно в тех же ценовых рамках: 46% опрошенных планируют вложить до 10 тысяч рублей, каждый четвёртый (23%) — от 10 до 50 тысяч, каждый шестой (16%) — от 50 до 100 тысяч Разместить от 100 до 500 тысяч рублей планируют 9%, от 0,5 до 1 миллиона — 3%. Ещё 3% опрошенных готовы вложить в инвестиции свыше 1 миллиона рублей.В целом инвестициями интересуются 44% россиян. Каждый четвёртый (24%) уже имеет опыт инвестирования или инвестирует сейчас, а каждый пятый (20%) вот-вот планирует начать."Недостаток знаний (44%) и отсутствие интереса (23%) — так россияне ответили на вопрос, что мешает им инвестировать. И похожая картина характерна для многих стран", - отмечает старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Руслан Вестеровский.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы