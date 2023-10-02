Рейтинг@Mail.ru
Опрос: инвестициями в ценные бумаги интересуются 44% россиян - РИА Новости, 02.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
17:29 02.10.2023
https://ria.ru/20231002/investitsii-1900019671.html
Опрос: инвестициями в ценные бумаги интересуются 44% россиян
Опрос: инвестициями в ценные бумаги интересуются 44% россиян - РИА Новости, 02.10.2023
Опрос: инвестициями в ценные бумаги интересуются 44% россиян
Чаще всего россияне инвестируют, чтобы увеличить свой доход, — так ответили 43% респондентов опроса об отношении к инвестициям в ценные бумаги, которое... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T17:29
2023-10-02T17:29
пресс-релизы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/75503/69/755036931_0:130:2560:1570_1920x0_80_0_0_aa6d962b17598bd0494409350dae333e.jpg
МОСКВА, 2 окт - Пресс-служба ООО СК "СберСтрахование жизни". Чаще всего россияне инвестируют, чтобы увеличить свой доход, — так ответили 43% респондентов опроса об отношении к инвестициям в ценные бумаги, которое проводилось в сентябре 2023 года во всех федеральных округах России. Его участниками стали 2,9 тысячи экономически активных россиян старше 18 лет, проживающих в городах.Получить дополнительный источник дохода хотят 37%, а сформировать капитал на будущее — 31% опрошенных. Каждый третий (27%) занялся инвестициями, чтобы на практике проверить свои знания. Каждый пятый (21%) копит на недвижимость, образование детей или на собственную пенсию. 18% россиян признались, что начали инвестировать по примеру друзей. А для 15% инвестиции — единственный источник дохода.Среди действующих инвесторов 39% занимаются инвестициями 2–3 года, 36% — меньше года. Каждый девятый (11%) инвестирует от 3 до 5 лет. От 5 до 10 лет инвестируют 5% опрошенных, более 10 лет — 9%.46% инвесторов начали свой путь с вложений до 10 тысяч рублей. Каждый четвёртый (25%) — с суммы от 10 до 50 тысяч рублей. От 50 до 100 тысяч рублей выделял каждый восьмой россиянин (13%), от 100 до 500 тысяч — каждый двенадцатый (8%), от 0,5 до 1 миллиона рублей — 4%. Ещё 4% отводили на инвестиции свыше 1 миллиона рублей.Люди, которые только собираются начать инвестировать, мыслят примерно в тех же ценовых рамках: 46% опрошенных планируют вложить до 10 тысяч рублей, каждый четвёртый (23%) — от 10 до 50 тысяч, каждый шестой (16%) — от 50 до 100 тысяч Разместить от 100 до 500 тысяч рублей планируют 9%, от 0,5 до 1 миллиона — 3%. Ещё 3% опрошенных готовы вложить в инвестиции свыше 1 миллиона рублей.В целом инвестициями интересуются 44% россиян. Каждый четвёртый (24%) уже имеет опыт инвестирования или инвестирует сейчас, а каждый пятый (20%) вот-вот планирует начать."Недостаток знаний (44%) и отсутствие интереса (23%) — так россияне ответили на вопрос, что мешает им инвестировать. И похожая картина характерна для многих стран", - отмечает старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Руслан Вестеровский.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/75503/69/755036931_147:0:2414:1700_1920x0_80_0_0_b72a0bf8d6114046ad26ee63ee622a5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пресс-релизы
Пресс-релизы

Опрос: инвестициями в ценные бумаги интересуются 44% россиян

© Fotolia / nordrodenДеньги, архивное фото
Деньги, архивное фото - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© Fotolia / nordroden
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт - Пресс-служба ООО СК "СберСтрахование жизни". Чаще всего россияне инвестируют, чтобы увеличить свой доход, — так ответили 43% респондентов опроса об отношении к инвестициям в ценные бумаги, которое проводилось в сентябре 2023 года во всех федеральных округах России. Его участниками стали 2,9 тысячи экономически активных россиян старше 18 лет, проживающих в городах.
Получить дополнительный источник дохода хотят 37%, а сформировать капитал на будущее — 31% опрошенных. Каждый третий (27%) занялся инвестициями, чтобы на практике проверить свои знания. Каждый пятый (21%) копит на недвижимость, образование детей или на собственную пенсию. 18% россиян признались, что начали инвестировать по примеру друзей. А для 15% инвестиции — единственный источник дохода.
Среди действующих инвесторов 39% занимаются инвестициями 2–3 года, 36% — меньше года. Каждый девятый (11%) инвестирует от 3 до 5 лет. От 5 до 10 лет инвестируют 5% опрошенных, более 10 лет — 9%.
46% инвесторов начали свой путь с вложений до 10 тысяч рублей. Каждый четвёртый (25%) — с суммы от 10 до 50 тысяч рублей. От 50 до 100 тысяч рублей выделял каждый восьмой россиянин (13%), от 100 до 500 тысяч — каждый двенадцатый (8%), от 0,5 до 1 миллиона рублей — 4%. Ещё 4% отводили на инвестиции свыше 1 миллиона рублей.
Люди, которые только собираются начать инвестировать, мыслят примерно в тех же ценовых рамках: 46% опрошенных планируют вложить до 10 тысяч рублей, каждый четвёртый (23%) — от 10 до 50 тысяч, каждый шестой (16%) — от 50 до 100 тысяч Разместить от 100 до 500 тысяч рублей планируют 9%, от 0,5 до 1 миллиона — 3%. Ещё 3% опрошенных готовы вложить в инвестиции свыше 1 миллиона рублей.
В целом инвестициями интересуются 44% россиян. Каждый четвёртый (24%) уже имеет опыт инвестирования или инвестирует сейчас, а каждый пятый (20%) вот-вот планирует начать.
"Недостаток знаний (44%) и отсутствие интереса (23%) — так россияне ответили на вопрос, что мешает им инвестировать. И похожая картина характерна для многих стран", - отмечает старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Руслан Вестеровский.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала